Junín: Gobierno extiende estado de emergencia en siete distritos afectados por los sismos

Indeci advirtió que la capacidad de respuesta del Gobierno Regional de Junín continúa sobrepasada ante las necesidades generadas por los daños - Créditos: Andina.

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El Poder Ejecutivo prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en siete distritos del departamento de Junín afectados por los sismos registrados en julio. La medida permitirá continuar con las acciones de respuesta y rehabilitación pendientes en las zonas donde persisten daños derivados de los movimientos telúricos.

La disposición está contenida en los decretos supremos N.° 129-2026-PCM y N.° 130-2026-PCM, publicados en el marco de las medidas adoptadas para atender las consecuencias de los eventos sísmicos. La primera norma comprende cinco jurisdicciones, mientras que la segunda incorpora otras dos localidades de las provincias de Chupaca y Huancayo.

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¿Qué distritos continuarán bajo emergencia?

El Decreto Supremo N.° 129-2026-PCM establece la extensión de la declaratoria en Chongos Bajo y San Juan de Iscos, pertenecientes a la provincia de Chupaca. También incluye a Chupuro, Viques y Huacrapuquio, ubicados en la provincia de Huancayo.

En estos cinco lugares, la nueva vigencia comenzará el 18 de septiembre y tendrá una duración de 60 días. El Gobierno busca culminar las intervenciones que todavía permanecen pendientes tras la emergencia declarada inicialmente mediante el Decreto Supremo N.° 106-2026-PCM, que entró en vigor el 20 de julio.

Por su parte, el Decreto Supremo N.° 130-2026-PCM dispone la prórroga para Ahuac, en la provincia de Chupaca, y Huayucachi, en la provincia de Huancayo. En ambos casos, la extensión tendrá una duración de dos meses y comenzará el 22 de septiembre.

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El Poder Ejecutivo prorrogó por 60 días el estado de emergencia en siete distritos de Junín afectados por los sismos de julio - Créditos: Andina.

Trabajos pendientes tras los sismos

La decisión de mantener la declaratoria responde a la existencia de labores que aún no han concluido. De acuerdo con el informe situacional elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), entre las tareas pendientes figuran la limpieza y remoción de escombros, la recuperación de vías y la implementación de soluciones habitacionales.

El organismo técnico también señaló que la capacidad de respuesta del Gobierno Regional de Junín continúa sobrepasada frente a las necesidades identificadas. Por ello, consideró necesaria la continuidad del apoyo técnico y operativo de entidades del Gobierno Nacional.

Durante este periodo, el Gobierno Regional de Junín y las municipalidades involucradas deberán continuar con las acciones correspondientes. El Indeci tendrá a su cargo la coordinación técnica y el seguimiento, mientras que diversos sectores del Ejecutivo participarán según sus competencias.

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Entre las entidades convocadas se encuentran los ministerios de Salud, Educación, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa, Interior y Transportes y Comunicaciones. También podrán intervenir otras instituciones públicas y privadas vinculadas con las labores de respuesta y rehabilitación.

Las intervenciones deberán mantener relación directa con los daños causados por los sismos y estarán sustentadas en estudios técnicos de las entidades competentes - Créditos: Andina.

Medidas deberán estar vinculadas con los daños

Las autoridades deberán garantizar que las intervenciones tengan una relación directa con los efectos ocasionados por los movimientos sísmicos. Asimismo, las acciones podrán modificarse según las necesidades que surjan durante su ejecución y los elementos de seguridad identificados por las entidades responsables.

El decreto precisa que cualquier modificación deberá sustentarse en estudios técnicos elaborados por los organismos competentes. Con ello, las autoridades dispondrán de un marco para adecuar las labores a las condiciones que encuentren en cada zona afectada.

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La implementación de estas medidas será financiada con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas. Según la norma, la prórroga no demandará recursos adicionales al Tesoro Público.