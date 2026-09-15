Perú

Junín: Gobierno extiende estado de emergencia en siete distritos afectados por los sismos

La extensión permitirá continuar con las labores de respuesta, rehabilitación y atención de los daños ocasionados por los movimientos telúricos

Indeci advirtió que la capacidad de respuesta del Gobierno Regional de Junín continúa sobrepasada ante las necesidades generadas por los daños - Créditos: Andina.
Indeci advirtió que la capacidad de respuesta del Gobierno Regional de Junín continúa sobrepasada ante las necesidades generadas por los daños - Créditos: Andina.
Guardar

El Poder Ejecutivo prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en siete distritos del departamento de Junín afectados por los sismos registrados en julio. La medida permitirá continuar con las acciones de respuesta y rehabilitación pendientes en las zonas donde persisten daños derivados de los movimientos telúricos.

La disposición está contenida en los decretos supremos N.° 129-2026-PCM y N.° 130-2026-PCM, publicados en el marco de las medidas adoptadas para atender las consecuencias de los eventos sísmicos. La primera norma comprende cinco jurisdicciones, mientras que la segunda incorpora otras dos localidades de las provincias de Chupaca y Huancayo.

PUBLICIDAD

¿Qué distritos continuarán bajo emergencia?

El Decreto Supremo N.° 129-2026-PCM establece la extensión de la declaratoria en Chongos Bajo y San Juan de Iscos, pertenecientes a la provincia de Chupaca. También incluye a Chupuro, Viques y Huacrapuquio, ubicados en la provincia de Huancayo.

En estos cinco lugares, la nueva vigencia comenzará el 18 de septiembre y tendrá una duración de 60 días. El Gobierno busca culminar las intervenciones que todavía permanecen pendientes tras la emergencia declarada inicialmente mediante el Decreto Supremo N.° 106-2026-PCM, que entró en vigor el 20 de julio.

Por su parte, el Decreto Supremo N.° 130-2026-PCM dispone la prórroga para Ahuac, en la provincia de Chupaca, y Huayucachi, en la provincia de Huancayo. En ambos casos, la extensión tendrá una duración de dos meses y comenzará el 22 de septiembre.

PUBLICIDAD

El Poder Ejecutivo prorrogó por 60 días el estado de emergencia en siete distritos de Junín afectados por los sismos de julio - Créditos: Andina.
El Poder Ejecutivo prorrogó por 60 días el estado de emergencia en siete distritos de Junín afectados por los sismos de julio - Créditos: Andina.

Trabajos pendientes tras los sismos

La decisión de mantener la declaratoria responde a la existencia de labores que aún no han concluido. De acuerdo con el informe situacional elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), entre las tareas pendientes figuran la limpieza y remoción de escombros, la recuperación de vías y la implementación de soluciones habitacionales.

El organismo técnico también señaló que la capacidad de respuesta del Gobierno Regional de Junín continúa sobrepasada frente a las necesidades identificadas. Por ello, consideró necesaria la continuidad del apoyo técnico y operativo de entidades del Gobierno Nacional.

Durante este periodo, el Gobierno Regional de Junín y las municipalidades involucradas deberán continuar con las acciones correspondientes. El Indeci tendrá a su cargo la coordinación técnica y el seguimiento, mientras que diversos sectores del Ejecutivo participarán según sus competencias.

Entre las entidades convocadas se encuentran los ministerios de Salud, Educación, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa, Interior y Transportes y Comunicaciones. También podrán intervenir otras instituciones públicas y privadas vinculadas con las labores de respuesta y rehabilitación.

Las intervenciones deberán mantener relación directa con los daños causados por los sismos y estarán sustentadas en estudios técnicos de las entidades competentes - Créditos: Andina.
Las intervenciones deberán mantener relación directa con los daños causados por los sismos y estarán sustentadas en estudios técnicos de las entidades competentes - Créditos: Andina.

Medidas deberán estar vinculadas con los daños

Las autoridades deberán garantizar que las intervenciones tengan una relación directa con los efectos ocasionados por los movimientos sísmicos. Asimismo, las acciones podrán modificarse según las necesidades que surjan durante su ejecución y los elementos de seguridad identificados por las entidades responsables.

El decreto precisa que cualquier modificación deberá sustentarse en estudios técnicos elaborados por los organismos competentes. Con ello, las autoridades dispondrán de un marco para adecuar las labores a las condiciones que encuentren en cada zona afectada.

La implementación de estas medidas será financiada con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas. Según la norma, la prórroga no demandará recursos adicionales al Tesoro Público.

Temas Relacionados

JunínEjecutivoestado de emergenciaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Organismo de la PCM recibe millones de soles pero solo ejecutó un proyecto: presupuesto se destina a sueldos y festejos

El Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión (OEDI) fue creado para apoyar a municipios y regiones, pero el único documento visado corresponde a un colegio en Víctor Fajardo, Ayacucho, cuya obra aún no inicia

Organismo de la PCM recibe millones de soles pero solo ejecutó un proyecto: presupuesto se destina a sueldos y festejos

Miguel Arce protagoniza pelea con Carlos Ponce en ‘Top Chef VIP 5’ y Guty Carrera le lanza advertencia: “Si tocas a mi equipo, me voy a meter”

El modelo peruano intervino cuando su compatriota discutía con integrantes del equipo azul y sostuvo que actuaría si el incidente perjudicaba el trabajo de sus compañeros

Miguel Arce protagoniza pelea con Carlos Ponce en ‘Top Chef VIP 5’ y Guty Carrera le lanza advertencia: “Si tocas a mi equipo, me voy a meter”

Horacio Melgarejo lamentó lesión de Alejandro Hohberg previo al Cienciano vs City Torque por Copa Sudamericana: “Se lo vamos a dedicar”

El entrenador argentino también se refirió al duelo deciviso ante el club uruguayo por el pase a las semifinales del torneo Conmebol

Horacio Melgarejo lamentó lesión de Alejandro Hohberg previo al Cienciano vs City Torque por Copa Sudamericana: “Se lo vamos a dedicar”

El Niño alcanzaría una magnitud extraordinaria y extenderse hasta mediados del otoño de 2027, según el ENFEN

La costa peruana afrontará una primavera con temperaturas muy superiores a los registros habituales y posibles nuevos récords. En el norte, las lluvias podrían superar los promedios históricos y alcanzar una intensidad moderada a fuerte desde noviembre

El Niño alcanzaría una magnitud extraordinaria y extenderse hasta mediados del otoño de 2027, según el ENFEN

Facultades legislativas: ya son siete las comisiones de Diputados que rechazan el pedido del Ejecutivo

La Comisión de Defensa del Consumidor sumó un nuevo rechazo al pedido de delegación presentado por el gobierno de Keiko Fujimori, mientras la votación en Economía quedó postergada para este miércoles 16 de setiembre

Facultades legislativas: ya son siete las comisiones de Diputados que rechazan el pedido del Ejecutivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Facultades legislativas: ya son siete las comisiones de Diputados que rechazan el pedido del Ejecutivo

Facultades legislativas: ya son siete las comisiones de Diputados que rechazan el pedido del Ejecutivo

Debate por la Alcaldía de Lima se realizará el 21 y 22 de setiembre: así quedó el orden de los 26 partidos

¿Podría Rafael López Aliaga recibir la credencial de alcalde de Lima? Esto dice experto

Exministro Idel Vexler respalda Plan Nacional de Educación y destaca retorno de las evaluaciones docentes

Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori sobre sicarios: “A un animal lo trata como animal, no tiene derechos”

ENTRETENIMIENTO

Miguel Arce protagoniza pelea con Carlos Ponce en ‘Top Chef VIP 5’ y Guty Carrera le lanza advertencia: “Si tocas a mi equipo, me voy a meter”

Miguel Arce protagoniza pelea con Carlos Ponce en ‘Top Chef VIP 5’ y Guty Carrera le lanza advertencia: “Si tocas a mi equipo, me voy a meter”

La respuesta de Doña Peta tras ser consultada sobre el posible embarazo de Ana Paula Consorte: “Una criatura es una bendición de Dios”

Magaly Medina sorprendida con exitoso casting de Combate y advierte: “Desde que Said Palao dijo que ganaba 35 mil soles...”

Magaly Medina defiende a Gisela Valcárcel y cuestiona a Giselo por no decir que es su madrina: “Hoy serías un desconocido bailarín”

Jefferson Farfán condenó las amenazas que ha recibido Magaly Medina, pero descartó haberlas ordenado: “Que se rectifique”

DEPORTES

Horacio Melgarejo lamentó lesión de Alejandro Hohberg previo al Cienciano vs City Torque por Copa Sudamericana: “Se lo vamos a dedicar”

Horacio Melgarejo lamentó lesión de Alejandro Hohberg previo al Cienciano vs City Torque por Copa Sudamericana: “Se lo vamos a dedicar”

Programación del Brasil Cup 2026: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular internacional con Alianza Lima

La Gala Santa 2026: fecha y rival confirmado de la presentación de la San Martín previo a la Liga Peruana de Vóley

La ilusión de Carlos Garcés para buscar la clasificación con Cienciano en Montevideo por Copa Sudamericana: “Estamos en un equipo grande”

Alianza Lima vs ADT: día, hora y canal TV para duelo por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026