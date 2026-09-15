Comerciantes de la avenida Canadá viven bajo amenaza tras ataques atribuidos a extorsionadores

Los presuntos extorsionadores se identificaron como integrantes de Los Mexicanos (Créditos: Panamericana TV)

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La extorsión vuelve a generar temor entre los comerciantes de la avenida Canadá. Un empresario denunció haber recibido mensajes y videos con amenazas de muerte, mientras las cámaras de seguridad registraron el ataque contra uno de los establecimientos. Los responsables incluso se identificaron como integrantes de la organización criminal Los Mexicanos y exigieron pagos a cambio de una supuesta protección.

En las imágenes difundidas por el programa 24 horas de Panamericana TV se observa a un sujeto que llega hasta un negocio, levanta un arma, apunta contra la fachada y dispara en varias oportunidades. El atacante no intenta cubrir su rostro ni evitar que el hecho quede registrado. Posteriormente, las grabaciones llegaron al teléfono de la víctima como parte de las intimidaciones.

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La amenaza también fue enviada mediante WhatsApp. En uno de los mensajes, los presuntos extorsionadores se presentan como Los Mexicanos y advierten a los administradores de una discoteca que deberán alinearse con ellos para evitar consecuencias violentas. Bajo el argumento de brindar seguridad, exigen dinero a los propietarios para permitirles continuar con sus actividades.

Trabajadores de la zona aseguran que los ataques contra negocios se han repetido en los últimos meses - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

El empresario afectado confirmó que recibió videos en los que aparecen armas y municiones, además de mensajes intimidatorios. Ante esta situación, acudió a la División de Investigación de Extorsiones para presentar la denuncia correspondiente. Según explicó, los agentes le indicaron que el caso entraría en una etapa de evaluación y que posteriormente podrían brindarle apoyo.

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Pero las amenazas no se limitarían a los disparos. En otro establecimiento de la misma avenida, un individuo descendió de un vehículo, caminó hasta la puerta y manipuló el candado hasta dejarlo bloqueado. Antes de retirarse, introdujo una carta por debajo del acceso. El procedimiento quedó registrado por las cámaras de vigilancia del local.

Los trabajadores de la zona aseguran que no se trata de un episodio aislado. Según uno de los testimonios recogidos por Panamericana TV, recientemente otro comercio fue atacado a balazos. En esa conversación también se mencionó a Los Mexicanos, mientras que meses atrás habría circulado el nombre de Los Malditos de la Zona como otra agrupación vinculada con amenazas contra negocios del sector.

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Cámaras de seguridad captaron a un sujeto disparando contra un establecimiento comercial - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

La sucesión de estos episodios mantiene en alerta a quienes trabajan en esta parte de Lima. Comerciantes y empleados aseguran que ahora deben permanecer atentos a sus puertas, teléfonos y sistemas de videovigilancia ante cualquier movimiento sospechoso.

Uno de los empresarios expresó su preocupación por la seguridad de sus trabajadores y clientes. Explicó que varias familias dependen de la actividad comercial y que su principal temor es que alguna persona resulte herida durante un ataque. Aunque reconoció que existe miedo entre quienes permanecen en la zona, sostuvo que la prioridad será preservar la vida frente a cualquier eventualidad.

La avenida Canadá concentra talleres, tiendas y otros establecimientos que continúan atendiendo al público pese al escenario de inseguridad. Para los propietarios, mantener abiertos sus negocios implica ahora convivir con el temor de convertirse en el próximo objetivo de los extorsionadores.

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Mientras las autoridades evalúan las denuncias presentadas, los comerciantes esperan que las investigaciones permitan identificar a los responsables de los ataques y detener las amenazas que afectan a quienes buscan continuar con sus actividades laborales.