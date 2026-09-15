Magaly Medina defiende a Gisela Valcárcel y cuestiona a Giselo por no decir que es su madrina: “Hoy serías un desconocido bailarín”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ arremetió contra Giselo y sostuvo que sin el respaldo de Gisela Valcárcel todavía sería un bailarín desconocido. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La relación entre Edson Dávila, conocido popularmente como Giselo, y Gisela Valcárcel volvió a generar comentarios en la televisión peruana luego de que el conductor hiciera una precisión sobre el papel que tuvo la popular ‘Señito’ en sus primeros años en la pantalla chica. Aunque Dávila reconoció que Valcárcel fue la persona que le dio una oportunidad, negó que haya sido su madrina, una aclaración que terminó provocando la reacción de Magaly Medina.

La ‘Urraca’ no pasó por alto las declaraciones del integrante de ‘América Hoy’ y cuestionó duramente la manera en la que se refirió a Gisela, especialmente por considerar que la conductora de televisión tuvo un papel importante en su crecimiento profesional. Para Medina, Edson Dávila debería reconocer el respaldo que recibió cuando todavía no era una figura conocida.

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Magaly Medina explota contra Giselo y le recuerda sus inicios: “Era un bailarín desconocido”. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista incluso recordó los inicios de Giselo como bailarín y sostuvo que fue Gisela Valcárcel quien lo incorporó a sus programas, le dio exposición y contribuyó a que posteriormente pudiera convertirse en conductor de televisión.

La polémica comenzó cuando Edson Dávila fue consultado sobre su relación con Gisela Valcárcel y decidió hacer una precisión respecto al título de “madrina” que durante años se le atribuyó a la popular presentadora.

“La que me dio la oportunidad. Nunca fue mi madrina, pero sí la que me dio la oportunidad”, fueron las palabras de Giselo al referirse a Valcárcel. Aunque el conductor reconoció de manera explícita que Gisela fue quien le abrió las puertas de la televisión, su aclaración sobre el término “madrina” no fue bien recibida por Magaly Medina, quien consideró que detrás de esa declaración había una actitud de soberbia y falta de gratitud.

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Magaly Medina explota contra Giselo y le recuerda sus inicios: “Era un bailarín desconocido”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona a Giselo y recuerda sus inicios como bailarín

Magaly Medina comenzó su crítica señalando que las palabras de Edson Dávila le parecieron una muestra de soberbia, especialmente porque, desde su perspectiva, el conductor todavía no tiene una trayectoria que le permita desconocer la importancia de quienes lo ayudaron en sus primeros pasos.

“Lo que hizo Giselo a mí me pareció de una soberbia... porque aún no le ha ganado a nadie. Él era un bailarín desconocido cuando Gisela fue su madrina, lo nombró Giselo y lo puso en todos sus programas, hasta que al fin lo puso como conductor”, manifestó la periodista.

Para la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, la historia profesional de Dávila no puede desligarse de las oportunidades que recibió cuando todavía era un rostro desconocido para el gran público. Medina consideró que Gisela no solo le permitió aparecer en televisión, sino que también contribuyó a construir el personaje que posteriormente se hizo conocido como ‘Giselo’.

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Magaly Medina explota contra Giselo y le recuerda sus inicios: “Era un bailarín desconocido”. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista destacó que el bailarín pasó de tener participaciones en televisión a conseguir mayor exposición hasta finalmente asumir funciones como conductor.

En ese sentido, Medina cuestionó que Dávila haga ahora una distinción tan marcada respecto al término “madrina”, cuando, según su visión, debería reconocer que Gisela Valcárcel fue una persona fundamental en su carrera. “Mocoso entiende en la vida siempre hay que agradecer a la gente que te dio la oportunidad”, manifestó Magaly.

Magaly Medina explota contra Giselo y le recuerda sus inicios: “Era un bailarín desconocido”. Captura: Magaly TV La Firme.

La ‘Urraca’ asegura que Gisela Valcárcel arropó a Giselo

Magaly Medina continuó con su cuestionamiento y recordó cómo eran los inicios de Edson Dávila antes de convertirse en uno de los rostros conocidos de la televisión peruana.

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La periodista sostuvo que Gisela Valcárcel le dio espacio cuando él todavía era, según sus palabras, “un bailarín cualquiera desconocido”. “Agregó que Valcárcel arropó a Giselo, cuando solo era ‘un bailarín cualquiera desconocido que lo único que hacía era imitar a Gisela Valcárcel, nada más’”, se recordó durante el comentario de la conductora.

Magaly Medina explota contra Giselo y le recuerda sus inicios: “Era un bailarín desconocido”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina acusa a Giselo de haber perdido su “chispa”

La crítica de Magaly Medina no se limitó a la relación entre Giselo y Gisela Valcárcel. La conductora también cuestionó la evolución que, según ella, ha tenido Edson Dávila desde que comenzó a ocupar espacios de mayor responsabilidad en televisión.

Medina sostuvo que el personaje que alguna vez llamó la atención por su espontaneidad y humor habría cambiado con el paso de los años.“Se ha convertido en un ‘tapahuecos’ soberbio, ‘tiene que aterrizar’”, expresó la ‘Urraca’.

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Con esta frase, la periodista cuestionó el rol que actualmente desempeña Dávila y afirmó que habría perdido parte de la personalidad que inicialmente lo hizo destacar. “Se alucina conductor y perdió esa chispa”, manifestó Magaly, en referencia a la manera en la que percibe actualmente al integrante de ‘América Hoy’.

Magaly Medina explota contra Giselo y le recuerda sus inicios: “Era un bailarín desconocido”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina: “Si no hubiera sido por esa madrina hoy serías un desconocido bailarín”

En el tramo más contundente de su crítica, Magaly Medina volvió a referirse directamente a la figura de Gisela Valcárcel y al papel que, según ella, desempeñó en la carrera de Giselo.

“¿Qué le cuesta agradecer? Si no hubiera sido por esa madrina hoy serías un desconocido bailarín”, sentenció la conductora.

De esta manera, Medina dejó clara su posición frente a la discusión generada por la declaración de Edson Dávila. Para ella, independientemente de si Gisela debe ser llamada formalmente “madrina” o no, existe un hecho que no puede desconocerse: fue quien le dio una oportunidad cuando todavía no era una figura reconocida.

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Magaly Medina explota contra Giselo y le recuerda sus inicios: “Era un bailarín desconocido”. Captura: Magaly TV La Firme.