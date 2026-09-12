Aumentos y bonos para el sector público aplican desde enero 2027, según el Presupuesto Público

Incrementos salariales de la negociación colectiva se aplicarán desde el 1 de enero de 2027. - Crédito Andina

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Los trabajadores del sector público contarán con aumento a sus remuneraciones que se aplicarán desde el 1 de enero de 2027. Así fue acordado, para diferentes regímenes estatales, en el proceso de negociación colectiva este año.

Como se recuerda, se firmó el convenio colectivo centralizado 2026-2027 donde se incluyó la lista de montos y la forma de aplicación, así como requisitos para percibir estos incrementos salariales. Esto fue lo que dejo el anterior gobierno a la gestión entrante.

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Pero ya el gobierno de Keiko Fujimori, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, ha incluido estos acuerdos en el proyecto del Presupuesto Público 2027, con sus respectivos montos. Sin embargo, se debe agregar que, a diferencia de otros años, esta vez no habrá un bono extraordinario.

El convenio colectivo centralizado quedó firme. Ahora falta que se aprueba el Presupuesto Público 2027. - Crédito Andina

Aumentos salariales para régimen 276

Primero, el artículo 22 y 23 del Presupuesto Público 2027 incluye los incrementos a los servidores del régimen del Decreto Legislativo 276.

Artículo 22. Incremento del Monto Único Consolidado (MUC) para los servidores del régimen del Decreto Legislativo N° 276 de las entidades del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales - aumento de S/222

Artículo 23. Incremento mensual de ingresos de personal de los servidores del régimen del Decreto Legislativo 276 para los gobiernos locales - aumento de S/125

Para los gobiernos regionales y el nacional, “el nuevo MUC que se apruebe (...) se efectúa a partir del 01 de enero de 2027″.

Mientras, el concepto “Negociación colectiva centralizada 2026-2027” para los gobiernos locales se aplica a partir del 01 de enero de 2027; y es abonado únicamente hasta que la municipalidad implemente la estructura de ingresos del personal de los servidores públicos bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, regulada en la normatividad vigente; y, se financia con cargo a los respectivos presupuestos institucionales de los gobiernos locales y sus organismos públicos descentralizados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

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Así quedan los aumentos para el sector público, que entrarían en vigencia desde enero del 2027. - Crédito Captura de MEF

Pero, además, según el artículo 24, “se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para que, mediante decreto supremo refrendado por el MEF, a propuesta de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, apruebe los nuevos montos de la Escala Base del Incentivo Único – CAFAE de los servidores del régimen del Decreto Legislativo 276 que pertenecen al grupo ocupacional Profesional, Técnico y Auxiliar”.

Aumento salarial para régimen 728

Los aumentos para los trabadores bajo el decreto legislativo 728, que regula el régimen de la actividad privada, se regirán por los siguientes artículos en el Presupuesto Público 2027:

Artículo 25. Incremento mensual de los servidores de los regímenes de los Decretos Legislativos 728 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales - Aumento de S/60 para entidades con escala aprobada entre 2023 y 2026; y de S/125 para entidades con escala aprobada antes del 2023

Artículo 26. Incremento mensual de las remuneraciones de los servidores del régimen de los Decreto Legislativo N° 728 de los gobiernos locales - Aumento de S/150.

También estos aumentos aplicarán desde el 1 de enero de 2027. “El incremento mensual es de naturaleza remunerativa, tiene carácter pensionable y se encuentra afecto a cargas sociales; asimismo, constituye base de cálculo para los beneficios laborales que correspondan”, recuerda el texto del Presupuesto.

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Mientras, cientos de trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) se manifestaron en los exteriores del Ministerio de Economía y Finanzas. Exigen la aprobación urgente de un proyecto de ley que asegure el pago completo de su gratificación y CTS. | Exitosa Noticias

Aumentos para los CAS (1057)

Por el lado de los trabajadores CAS, estos recibirán aumentos dependiendo de si son parte de los gobiernos locales, regionales o el Nacional.

Artículo 27. Incremento mensual de los servidores del régimen del Decreto Legislativo N° 1057 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales

Artículo 28. Incremento mensual de las remuneraciones de los servidores del régimen del Decreto Legislativo N° 1057 de los gobiernos locales.

Sin embargo, en los niveles del gobierno nacional y gobiernos regionales, el aumento será diferencia. A menor sueldo que gane el trabajador, mayor será el aumento que reciba:

A quienes reciban ingresos menores o igual a S/2.364,19 se les aumentará S/153 ;

A quienes reciban ingresos mayores a S/2.364,19 y menores o igual a S/4.364,19, se les aumentará S/125

A quienes ganen más de S/4.364,19, se les incrementará en S/60.

Mientras, para los gobiernos locales, el aumento salarial para los CAS será S/125.

Trabajadores no recibirían bono extraordinario en 2027. - Crédito UGEL02

También el gobierno confirmó que dará atención para el financiamiento complementario de las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad del personal bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057.

Otros aumentos que aplican desde enero

Artículo 29. Incremento mensual de los servidores del régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil – Aumento de S/60

Artículo 30. Incremento mensual de los servidores del régimen de la Ley N° 31991, Ley del Cuerpo de Guardaparques - Aumento de S/125

Artículo 31. Incremento de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de los servidores del régimen de la Ley N° 29709 - Aumento de RIM será de S/144,33, para llegar a una RIM de S/2.700.

Los bonos del 2027

En 2027 no habrá bono extraordinario para todo el sector público, según lo pactado en la negociación colectiva, tanto como está contemplado en el proyecto del Presupuesto Público 2027.

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Los aumentos se verán en los sueldos desde enero de 2027. - Crédito REUTERS/Angela Ponce

Sin embargo, sí se mantienen los aguinaldos y bono por escolaridad.

Los aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, que se incluyen en la planilla de pagos correspondiente a julio y diciembre, respectivamente, cuyos montos ascienden, cada uno, hasta la suma de S/300

La bonificación por escolaridad, que se incluye en la planilla de pagos correspondiente a enero y cuyo monto asciende hasta la suma de S/400.Para el caso de los profesores contratados y auxiliares de educación contratados en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, el pago de la bonificación por escolaridad se incluye en la planilla de pagos del mes de junio.

Esto aplicará para los siguientes trabajadores públicos:

Los funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276de la Ley Nº 29944 y de la Ley Nº 30512

Los docentes universitarios a los que se refiere la Ley Nº 30220

El personal de la salud al que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1153

Los obreros permanentes y eventuales del Sector Público

El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú

Los pensionistas de derecho propio a cargo del Estado comprendidos en los regímenes de la Ley Nº 15117, de los Decretos Leyes Nº 19846 y Nº 20530, del Decreto Supremo Nº 051-88-PCM, de la Ley Nº 28091 y del Decreto Legislativo N° 1133.