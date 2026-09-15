¿Por qué hay más arañas en casa? Experto explica la relación con el cambio del clima por El Niño

Un especialista explica en ATV Noticias por qué los cambios de clima, asociados al Fenómeno El Niño, están provocando un notable aumento de arañas en las viviendas. Aprende a identificar a la peligrosa araña violinista y qué medidas tomar.

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El incremento de las temperaturas y los cambios en las condiciones ambientales que atraviesa el Perú a causa del fenómeno El Niño pueden modificar el comportamiento de distintas especies. En ese contexto, la presencia de arañas y otros arácnidos dentro de las viviendas puede convertirse en una situación frecuente, especialmente cuando las lluvias, la humedad o la alteración de sus espacios naturales los lleva a desplazarse en busca de alimento o refugio.

Aunque no todos los ejemplares representan un peligro para las personas, existe preocupación ante la posibilidad de encontrarse con especies de importancia médica, como la conocida araña violinista. Por ello, especialistas recomiendan no manipular estos animales directamente y tomar algunas medidas de prevención en los ambientes donde permanecen niños, adultos mayores y otros integrantes de la familia.

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¿Por qué pueden aparecer más arañas?

Adriano Anfossi, representante de Moi Animales Exóticos, explicó en ATV que los arácnidos pueden salir de sus espacios habituales debido a las lluvias y a la formación de pozos de agua. Estas condiciones pueden modificar su hábitat o el de los animales de los que se alimentan, por lo que terminan desplazándose hacia otros lugares.

El especialista remarcó que las arañas cumplen una función dentro del ecosistema porque actúan como controladoras de plagas. Entre sus presas se encuentran insectos como cucarachas y polillas, por lo que su presencia no significa necesariamente que exista un riesgo para las personas.

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Sin embargo, el problema aparece cuando una araña ingresa a una vivienda y es manipulada o molestada. En esos casos, algunas especies pueden reaccionar y morder como mecanismo de defensa.

Araña violinista: ¿cómo reconocerla?

Una de las especies que genera mayor preocupación en el Perú es la araña violinista. De acuerdo con Anfossi, puede medir aproximadamente entre tres y cinco centímetros y presenta una coloración marrón. El especialista mencionó además una marca oscura en su cuerpo como una de las características que pueden ayudar a identificarla.

No obstante, advirtió que existen “falsas violinistas”, es decir, otras arañas que pueden tener una apariencia similar sin representar el mismo riesgo. Por ello, no se recomienda intentar identificar una especie venenosa manipulándola directamente.

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En caso de una mordedura, Anfossi indicó que puede aparecer rápidamente inflamación en la zona afectada. También señaló que pueden observarse dos pequeños puntos correspondientes a la mordedura.

Ante una sospecha de mordedura de una araña de importancia médica, lo recomendable es buscar atención médica lo antes posible. Mientras se recibe atención, se puede aplicar frío local mediante una compresa fría, evitando colocar el hielo directamente sobre la piel.

¿Qué hacer si encuentras una araña o tarántula en casa?

La primera recomendación es no golpearla, quemarla ni intentar agarrarla con las manos. Aunque la reacción inmediata de muchas personas sea buscar una escoba para eliminarla, el especialista explica que esto puede aumentar el riesgo de una mordedura.

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Las intensas lluvias y huaicos han activado la alerta roja en 18 regiones del país, generando condiciones propicias para la aparición de arañas venenosas. Foto: Compoaición Infobae Perú

“Lo que más debemos hacer es no hacer nada. La dejamos ser, la dejamos tranquila”, aconsejó Anfossi.

Si se trata de un ejemplar que puede retirarse sin poner en riesgo a las personas, una alternativa es utilizar un recipiente y una hoja de papel para cubrirlo y trasladarlo con cuidado. La recomendación del especialista es liberarlo en un espacio con vegetación y alejado de zonas de alta circulación de personas.

En el caso de las tarántulas, además, existe otro riesgo. Algunas especies pueden desprender pelos urticantes cuando se sienten amenazadas. Estos pueden provocar picazón o reacciones alérgicas, por lo que tampoco deben ser manipuladas directamente.

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Estas medidas ayudan a reducir el riesgo dentro de casa

La prevención también pasa por modificar algunos hábitos cotidianos. Anfossi recomendó mantener una limpieza constante de la vivienda, debido a que la presencia de insectos como polillas y cucarachas puede atraer a las arañas.

También aconsejó evitar colocar la cama directamente contra las paredes. La misma precaución debe aplicarse con las toallas y otras prendas que permanecen en ambientes de la casa, pues pueden convertirse en lugares donde un arácnido se esconda.

Por ello, antes de utilizar ropa, calzado o toallas que hayan permanecido guardados durante un tiempo, especialmente durante los cambios de estación, es recomendable revisarlos y sacudirlos previamente.

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Las recomendaciones cobran especial importancia ante el escenario climático que enfrenta el país. El ENFEN mantiene la alerta por El Niño Costero y ha advertido sobre una alta probabilidad de que el evento alcance una magnitud extraordinaria entre setiembre de 2026 y enero de 2027. En paralelo, ya se han registrado temperaturas récord en algunas localidades de la costa norte, mientras que se prevén cambios importantes en las lluvias durante los próximos meses.