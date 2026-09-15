La ilusión de Carlos Garcés para buscar la clasificación con Cienciano en Montevideo por Copa Sudamericana: “Estamos en un equipo grande”

El delantero ecuatoriano habló de lo que será el choque del 'papá' en Montevideo por la Copa Sudamericana 2026. (Video: Jax Latin Media)

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Cienciano buscará sellar su clasificación en Uruguay cuando se mida como visitante ante Montevideo City Torque el jueves 17 de setiembre, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El ‘papá’ parte con ventaja y afrontará un encuentro clave para avanzar a la siguiente ronda del torneo continental.

Carlos Garcés remarcó que el plantel asumió desde el inicio de la temporada el peso de representar a un club de la dimensión de Cienciano. “Nosotros desde inicio de año sabíamos que estamos en un equipo grande y, por ende, debemos representarlo bien. Sabemos que cada vez la responsabilidad está mucho más grande, sabiendo de que estamos ahí a puertas de jugar cosas mucho más importantes. Pero este equipo lo ha asimilado bien y esperemos seguir avanzando”, dijo ante la prensa.

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El atacante señaló que la condición de visitante modificará el desarrollo del compromiso. “Mucho porque seguro ellos en su cancha se hacen fuertes también. Pero debemos hacer un partido muy inteligente. Sabemos que tenemos una buena ventaja y esperemos estar todos concentrados para hacer un partido inteligente y a la altura”, comentó.

La ilusión de Carlos Garcés para buscar la clasificación de Cienciano en Montevideo por Copa Sudamericana.

Cienciano deberá administrar la ventaja obtenida en la ida, aunque Carlos Garcés evitó plantear un partido conservador. “Todos los partidos se juegan, todos los partidos se sufren. Y mucho más ahora que el margen de error es cada vez menos. Sabemos que en este partido de visita va a ser muy diferente al que jugamos en Cusco. Vamos a tener que estar los 11 concentrados y las que tengamos hay que meter”, indicó.

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De la misma manera, el artillero de 36 años rechazó las lecturas que vinculan el desempeño del equipo cusqueño únicamente con la altitud de su ciudad.

“La verdad que no le damos bola a eso. Nosotros sabemos lo que podemos dar, sabemos el equipo que somos. Por ahí se resta un poco de mérito a lo que hacemos. La vez pasada se le había metido seis a Botafogo y hablaron mucho de la altura, de que no nos iba a alcanzar, y más ahora. La verdad que acá en la interna estamos concentrados sabiendo que es un partido muy difícil y muy importante”, precisó.

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La respuesta que busca Cienciano no estará en una discusión sobre el entorno, sino en su actuación en el campo. El cuadro nacional tendrá que trasladar a Uruguay la solidez que mostró en casa y responder a las exigencias de un adversario que intentará revertir la eliminatoria.

Cienciano hizo valer su localía y la altura para conseguir una importante ventaja de 2-0 frente a Montevideo City Torque en el partido de ida. El conjunto uruguayo sufrió las condiciones y no pudo evitar la derrota.

La advertencia de Matías Succar sobre Montevideo City Torque

Matías Succar coincidió en que Cienciano no tendrá una visita sencilla y advirtió que Montevideo City Torque posee argumentos futbolísticos para complicar al conjunto peruano y destacó el desafío de jugar en el estadio Centenario.

“City Torque es un equipo que tácticamente la tiene clara y es el que mejor juega al fútbol en Uruguay”, dijo en el programa Enfocados. El atacante peruano añadió que el escenario también eleva la dificultad: “Va a ser complicado jugar en un estadio histórico como el Centenario”.

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‘Mati’ recordó el encuentro disputado durante la fase de grupos con Juventud de Las Piedras, que acabó en empate. También mencionó las visitas a Argentina y Brasil como experiencias que, a su juicio, demostraron la respuesta del equipo fuera de casa. Succar sostuvo que el grupo ha sabido competir en estadios exigentes. “El equipo siempre ha dado la cara”, afirmó al repasar esos antecedentes internacionales.

El futbolista de 27 años cerró su evaluación con un mensaje alineado con el de Garcés: Cienciano necesitará un plan claro para defender la ventaja y responder a la iniciativa del rival. “No va a ser fácil, tenemos que hacer un partido totalmente inteligente y de mucho corazón”, añadió.

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