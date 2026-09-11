Perú

“Hablamos cinco veces al día”: Keiko Fujimori niega discrepancias con Luis Galarreta y descarta cambios en el Gabinete

La mandataria respondió a las versiones sobre una posible crisis en el Ejecutivo y aseguró que, por ahora, no contempla realizar cambios en el equipo ministerial liderado por Galarreta

En una entrevista para 'Hablemos Claro' de Exitosa, Keiko Fujimori desmiente los rumores sobre un descontento con Luis Galarreta, asegurando que mantienen una comunicación constante y que no hay discrepancias. Además, responde sobre posibles cambios en el gabinete ministerial. Exitosa
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La presidenta Keiko Fujimori descartó que exista algún descontento con Luis Galarreta y rechazó las versiones sobre supuestas discrepancias entre ambos. La mandataria aseguró que mantiene una comunicación constante con el jefe del Gabinete y destacó su experiencia política.

“Yo tengo un trabajo constante con el primer ministro. Hablamos cinco veces al día”, afirmó Keiko Fujimori al ser consultada sobre la relación que mantiene con Galarreta. La mandataria sostuvo que ambos coordinan distintas acciones del Ejecutivo y que actualmente trabajan en la creación de una oficina o unidad de cumplimiento.

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La presidenta también respondió sobre la posibilidad de realizar cambios de ministros y fue tajante al señalar que, por ahora, no contempla modificaciones en el Gabinete. Su declaración se produce luego de que surgieran versiones sobre una eventual crisis interna en el Ejecutivo y cuestionamientos contra algunos integrantes del equipo ministerial.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, aplaude mientras presenta a Luis Galarreta como nuevo primer ministro de Perú, en Lima (Perú), el 28 de julio de 2026. REUTERS/Angela Ponce
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, aplaude mientras presenta a Luis Galarreta como nuevo primer ministro de Perú, en Lima (Perú), el 28 de julio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

“Hablamos cinco veces al día”

Durante la entrevista en Hablemos Claro de Exitosa Noticias, Keiko Fujimori se refirió directamente a las versiones que apuntaban a un supuesto distanciamiento con Luis Galarreta. La presidenta rechazó esa interpretación y explicó que su relación con el jefe del Gabinete se mantiene activa mediante coordinaciones frecuentes.

“También he leído que dicen: ‘Ay, hay discrepancias’. No”, manifestó la mandataria. Luego remarcó la frecuencia de sus conversaciones con el premier: “Yo tengo un trabajo constante con el primer ministro. Hablamos cinco veces al día”.

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Fujimori también defendió la trayectoria de Galarreta y destacó sus capacidades para ejercer el cargo. “No hay político que tenga mayor capacidad y experiencia que Luis Galarreta”, afirmó durante la entrevista.

La posición expresada por la presidenta coincide con lo señalado días antes por el propio Luis Galarreta, quien negó que exista una crisis dentro del Gabinete. El jefe del Consejo de Ministros sostuvo que las diferencias expresadas públicamente por algunos integrantes del Ejecutivo correspondían a opiniones individuales y que el tema ya había sido conversado.

Luis Galarreta y Keiko Fujimori lideraron el Consejo de Ministros.
Luis Galarreta y Keiko Fujimori lideraron el Consejo de Ministros.

Presidenta descarta cambios de ministros

Consultada de manera directa sobre una eventual modificación del Gabinete ministerial, Fujimori respondió: “Cambios de ministros, no por ahora”. De esta manera, la presidenta descartó que tenga previsto realizar una renovación inmediata de su equipo de ministros.

La declaración se conoce después de los cuestionamientos surgidos por la respuesta del Gobierno ante la crisis de inseguridad registrada en La Libertad. Entre los integrantes del Ejecutivo que quedaron bajo escrutinio se encuentran el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, y el titular del Interior, César Astudillo.

Galarreta también había sido consultado sobre la continuidad de ambos ministros y descartó que se hubiera planteado su salida. Según explicó, todos los integrantes del Gobierno se encuentran bajo evaluación permanente de la presidenta, pero no había recibido indicaciones sobre un posible cambio.

“Desde el primer ministro hasta el último funcionario del Gobierno estamos en evaluación permanente y la presidenta toma las decisiones”, señaló Galarreta en una entrevista difundida por El Comercio. Agregó que, de acuerdo con lo conversado con Fujimori, no había existido “ni siquiera la intención de evaluar un posible cambio”.

César Astudillo

Fujimori asegura que trabaja con Galarreta en una nueva unidad

Además de negar un supuesto descontento con el premier, Keiko Fujimori explicó que ambos mantienen coordinaciones vinculadas con la creación de una nueva oficina o unidad de cumplimiento dentro del Gobierno.

“Estamos creando esta oficina, esta unidad de cumplimiento, porque la hemos planificado desde la campaña”, explicó la presidenta. Con esta afirmación, Fujimori sostuvo que la implementación de este mecanismo forma parte de un trabajo previsto desde antes de asumir el Gobierno.

La mandataria también rechazó que esta iniciativa responda a una evaluación negativa sobre el desempeño de Galarreta. “No es porque yo esté descontenta del trabajo de él, muy por el contrario”, afirmó antes de reiterar su valoración sobre la experiencia política del jefe del Gabinete.

Peru's President-elect Keiko Fujimori, next to Peru's Vice President-elect Luis Galarreta, attends an event to receive her official credentials after winning the presidential runoff following the June 7 election, in Lima, Peru, July 15, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Peru's President-elect Keiko Fujimori, next to Peru's Vice President-elect Luis Galarreta, attends an event to receive her official credentials after winning the presidential runoff following the June 7 election, in Lima, Peru, July 15, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Las declaraciones de Fujimori buscan así despejar las versiones sobre una eventual tensión con Luis Galarreta y, al mismo tiempo, establecen la posición del Ejecutivo frente a los rumores sobre cambios en el Gabinete. Por ahora, la presidenta sostiene que mantiene una coordinación permanente con el premier y que no contempla reemplazar a ministros.

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