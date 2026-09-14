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Programación de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

La novena jornada tendrá nueve cotejos programados entre rivales directos en la lucha por el segundo certamen doméstico del año. El liderato y el descenso están en juego

Programación de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.
Programación de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.
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La fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará entre el viernes 18 y el domingo 20 de setiembre, con un encuentro pendiente para el miércoles 30. La jornada incluye cruces entre equipos con objetivos distintos y tendrá cuatro partidos que concentrarán parte de la atención.

La acción comenzará el viernes con dos encuentros. Alianza Atlético recibirá a Comerciantes Unidos en uno de los partidos que abrirán la fecha. Esa misma jornada, Alianza Lima será local ante ADT. El cuadro ‘blanquiazul’ viene de la derrota en el clásico ante Universitario de Deportes, por lo que está necesitado del triunfo ante el conjunto tarmeño en Matute.

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Disfruta de todas las jugadas, las polémicas y los goles del Clásico. Alex Valera abrió el marcador para los visitantes, mientras que Pablo Girotti anotó el gol del empate. Sin embargo, el blooper de Duarte y Chávez le dio el triunfo a los cremas en Matute | L1MAX

La jornada del sábado 19 de setiembre reunirá cuatro partidos. FC Cajamarca enfrentará a Cusco FC en el estadio Héroes de San Ramón, mientras que Sporting Cristal jugará como local frente a Atlético Grau. El equipo ‘celeste’ tendrá una nueva presentación en donde buscará la victoria ante su gente con la consigna de seguir metido en la lucha por el Torneo Clausura.

El sábado también tendrá el cruce entre Deportivo Garcilaso y Universitario en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco. El ‘pedacito de cielo’ recibirá al conjunto ‘merengue’ en un partido que trasladará la fecha a una plaza de altura y que será uno de los compromisos de mayor expectativa por la disputa por el liderato. Esto considerando que la ‘U’, actual líder, le lleva solo un punto a su rival de turno.

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Goles y resumen del triunfo 'celeste' por la fecha 9 del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Melgar y Sport Boys completarán el bloque de partidos más relevantes del sábado. El elenco ‘rojinegro’ será local ante una escuadra ‘rosada’ que viene de imponerse a Deportivo Garcilaso en el Callao y tan solo está a tres unidades de la punta.

El domingo 20 de setiembre se disputarán dos compromisos. Sport Huancayo recibirá a UTC, mientras que Juan Pablo II se medirá con CD Moquegua en su complejo deportivo de Chongoyape.

Cienciano no jugará durante el fin de semana de la fecha 10. Y es que su partido ante Los Chankas fue reprogramado para el miércoles 30 de setiembre debido a su participación en la Copa Sudamericana ante Montevideo City Torque de Uruguay.

Cabe mencionar, que Liga 1 MAX se encarga de la transmisión de todos los partidos del campeonato peruano. Los encuentros también estarán disponibles mediante la plataforma de streaming Liga 1 Play.

Programación de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Viernes 18 de setiembre

- Alianza Atlético vs Comerciantes Unidos (15:00 horas / estadio Campeones del 36 de Sullana / L1 MAX)

- Alianza Lima vs ADT (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

Sábado 19 de setiembre

- FC Cajamarca vs Cusco FC (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Sporting Cristal vs Atlético Grau (15:30 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)

- Deportivo Garcilaso vs Universitario (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

- Melgar vs Sport Boys (20:15 horas / estadio Monumental de la UNSA de Arequipa / L1 MAX)

Domingo 20 de setiembre

- Sport Huancayo vs UTC (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 MAX)

- Juan Pablo II vs CD Moquegua (15:30 horas / estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape / L1 MAX)

Miércoles 30 de setiembre

- Cienciano vs Los Chankas (15:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)*

*Partido actualizado por la organización de la Liga 1

Programación de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1
Programación de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

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