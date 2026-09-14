¿Estás embarazada y temes que te despidan? Sunafil recuerda que puedes denunciar con reserva de identidad

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Las trabajadoras gestantes pueden presentar denuncias laborales con reserva de identidad ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) si consideran que sus derechos fueron vulnerados. La alternativa busca que el empleador no conozca quién formuló el reclamo durante la actuación inspectiva.

El intendente regional de Puno, Isaías Serruto Mujica, señaló que en esa región se registraron casos de vulneración de derechos laborales que afectan, en especial, a mujeres embarazadas. Según indicó, algunas fueron despedidas de forma injustificada y otras no recibieron una remuneración equivalente a la de los varones.

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En lo que va del año, la Intendencia Regional de Puno recibió 10 denuncias laborales vinculadas a estos casos. Serruto Mujica indicó que el temor a posibles represalias figura entre las razones por las cuales las trabajadoras evitan comunicar estas situaciones.

Sunafil aplica la reserva de identidad para que el empleador no conozca quién formuló la denuncia laboral durante la inspección. (Andina)

La reserva de identidad

La reserva de identidad es la estrategia que Sunafil pone a disposición de los trabajadores y trabajadoras que necesitan presentar una denuncia laboral sin revelar su identidad al empleador.

“Sunafil tiene una estrategia para proteger la identidad del trabajador o trabajadora que hace una denuncia laboral: la ‘reserva de Identidad’. De esta manera, el empleador no sabe quién es la persona que hace la denuncia y el inspector tiene la obligación de cautelar ese derecho”, explicó el intendente regional de Puno.

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Esta opción está disponible tanto para las denuncias efectuadas de manera presencial como para aquellas que se realizan a través de la plataforma virtual de la entidad. La elección de esta modalidad queda en manos de la persona que presenta el reclamo.

La autoridad remarcó que el inspector tiene la obligación de preservar ese derecho. De esta forma, la identidad de la denunciante no se informa al centro de trabajo durante el procedimiento.

Personas de diversas edades y condiciones, incluida una mujer embarazada, aguardan su turno en una sala de espera donde se indica atención preferencial. (Paula Díaz Elizalde)

Las trabajadoras despedidas

Hay una condición distinta para las personas que ya fueron separadas de su empleo. Si una trabajadora fue despedida y ya no mantiene un vínculo laboral vigente con el centro de trabajo, deberá levantar la reserva de identidad para que se efectúe la verificación correspondiente.

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La medida alcanza a las trabajadoras que buscan denunciar situaciones posteriores a la pérdida del empleo. En esos casos, la atención del reclamo requiere que se conozca la identidad de la denunciante.

El intendente regional de Sunafil en Puno precisó que esta diferencia se aplica cuando la persona ya no forma parte de la empresa o entidad denunciada. La verificación del caso depende de que se levante la reserva que sí puede mantenerse cuando existe una relación laboral vigente.

La denuncia

Las trabajadoras que decidan formular una denuncia pueden acudir de manera presencial a la Intendencia Regional de Puno, ubicada en Jr. 4 de noviembre N.° 514, Puno.

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Sunafil señaló que casi todas las verificaciones sobre gratificaciones se activaron a partir de reportes presentados por los propios trabajadores. Foto: Andina

También está disponible la opción virtual mediante el apartado Denuncia Virtual de Sunafil: Denuncia Virtual de Sunafil. A través de la página web, puedes hacerlo desde cualquier punto del país: https://aplicativosweb2.sunafil.gob.pe/si.denunciasVirtuales/.

Para iniciar el trámite, es necesario contar con información del centro de trabajo. Entre los datos solicitados figuran la razón social de la empresa, el número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) y la dirección exacta del lugar donde se desarrolla la actividad laboral.

Serruto Mujica señaló que la gestión busca recuperar la confianza de la población para que acuda a la Intendencia Regional de Puno a presentar denuncias laborales y realizar otros trámites vinculados con asistencia técnica, orientación sobre derechos sociolaborales y seguridad y salud en el trabajo.

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“La presente gestión está abocada a recuperar la confianza de la población, para que acudan a la Intendencia Regional de Puno a realizar denuncias laborales”, mencionó durante una entrevista con un medio radial de la región.