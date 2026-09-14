Universitario hizo fuerte denuncia contra Alianza Lima por maltratos en el clásico en Matute: la contundente postura del club ‘blanquiazul’

Los periodistas Gustavo Peralta y Kevin Pacheco explicaron lo ocurrido en el estadio Alejandro Villanueva, sobre la incomodidad de la 'U' y la versión de los 'íntimos'. (Video: Al Límite / L1 MAX)

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El agónico triunfo de Universitario de Deportes sobre Alianza Lima no solo abrió debate sobre el rendimiento de ambos equipos y el ‘blooper’ de la última jugada que definió el encuentro, sino también sobre hechos ocurridos fuera del campo durante el clásico disputado en el estadio Alejandro Villanueva.

La administración ‘crema’ prepara una queja ante la organización de la Liga 1 y una denuncia ante la fiscal provincial del delito por el trato que, según su versión, recibieron sus dirigentes. El periodista Gustavo Peralta informó en el programa Al Límite que los representantes de la ‘U’ aseguran que no contaron con un espacio adecuado y que algunos permanecieron en el vestuario sin poder ver el partido.

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“Esta situación que se dio entre la administración de la ‘U’ que fue este problema que tuvo para no tener un espacio establecido, por más que se había hablado previamente y finalmente en el palco no se ha podido dar”, indicó.

El comunicador indicó que la molestia quedó expuesta a través de publicaciones de integrantes de la institución ‘merengue’. Uno de ellos fue Adrián Gilabert, quien cuestionó la distancia entre los mensajes institucionales contra la violencia y lo que, desde su perspectiva, sucedió con la delegación visitante durante el clásico.

La queja del abogado de Universitario, Adrián Gilabert, por lo ocurrido en Matute.

De acuerdo con Gustavo Peralta, la dirigencia de Universitario dejó constancia formal de su reclamo ante la Liga 1 y también acudió ante la fiscal provincial del delito que estuvo presente en Matute durante el encuentro. Todo esto a fin de que haya sanciones.

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Entre los cuestionamientos mencionados por el periodista figuran una puerta que no habría podido cerrarse, ventanas que no podían abrirse y la falta de aire en el palco designado en el estadio. La administración de la ‘U’ considera que esas circunstancias expusieron a sus integrantes a una situación de riesgo.

El periodista también informó que se produjeron incidentes entre la seguridad de Alianza Lima y la de Universitario. “La ‘U’ dice que tiene pruebas y material contundente al respecto. Las peleas que hubo entre las seguridades de los dos lados, la exposición al peligro a la que considera la gente de la ‘U’ se ha puesto, y que diga la gente de seguridad que reciben órdenes de arriba de no dejarlos salir del vestuario. Ellos no vieron el partido, se quedaron en el vestuario”, precisó.

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La parte legal de Universitario acusó a Alfredo Arosemena, administrador de Alianza Lima, de ser el causante del maltrato en Matute.

La postura de Alianza Lima sobre lo ocurrido en Matute

Por su parte, el periodista Kevin Pacheco informó que Alianza Lima maneja una versión distinta de los hechos. Desde el club ‘blanquiazul’ sostienen que se cumplieron los protocolos aprobados antes del clásico y que se asignó un espacio para los representantes ‘cremas’.

“A la delegación de Universitario, que era de nueve, se le asignó un palco que finalmente en un inicio iban ocho, no fue Franco Velazco. Y que, dentro del protocolo aprobado por el delegado, por la policía y también por la liga, el palco de Alianza tiene una pequeña tribuna para que se puedan sentar, el hecho de que no se abran las ventanas era para evitar cualquier contacto con los hinchas, porque es muy cercano y que antes ya había sucedido lo mismo”, acotó.

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El segundo punto de la explicación se refiere al horario de llegada. La reunión técnica del viernes por la noche habría establecido que la delegación visitante debía ingresar al palco con una hora de anticipación y “que la delegación de Universitario fue faltando media hora o 45 minutos”.

Finalmente, el caso deberá ser revisado a partir del informe de la Liga 1 y de lo que consigne el delegado del partido. Esos documentos serán determinantes para contrastar las denuncias de Universitario con la explicación de Alianza Lima.