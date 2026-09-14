Perú

El escultor Luis ‘Mamanka’ Sifuentes es denunciado por reclutar y violar a una menor que terminó embarazada

Una joven colombiana afirma que fue captada cuando tenía 14 años, trasladada de Medellín a Lima y agredida sexualmente por el artista, quien entonces tenía 56 años

Escultor
Una joven colombiana denunció a Luis ‘Mamanka’ Cifuentes por presuntamente agredirla sexualmente cuando tenía 14 años
Guardar

El escultor Luis Cifuentes, conocido artísticamente como ‘Mamanka’, fue denunciado por una joven colombiana, quien asegura que la agredió sexualmente cuando tenía 14 años, la trasladó de Medellín a Lima y la dejó embarazada cuando él tenía 56.

En diálogo con Cuarto Poder, la denunciante relató que conoció a Cifuentes en Medellín cuando era adolescente, en un contexto de extrema vulnerabilidad y tras haber quedado en situación de calle.

PUBLICIDAD

Refirió que otras jóvenes la llevaron ante el escultor y que, tras consumir una pastilla y alcohol, fue trasladada a una habitación, donde perdió parcialmente el conocimiento y luego despertó desnuda junto al artista.

Años después, según su relato, Cifuentes reconoció en un audio haber entregado dinero a otra persona para mantener relaciones sexuales con ella. “Me cobra cincuenta, sesenta mil pesos”, se escucha decir al imputado en una grabación difundida este domingo por el programa.

Escultor
La denunciante asegura que fue trasladada de Medellín a Lima y terminó viviendo y trabajando en el taller del escultor

De acuerdo con la denunciante, días después el artista volvió a solicitar su presencia y posteriormente habría financiado su traslado por vía terrestre desde Colombia hasta Lima. La joven, que actualmente es mayor de edad, afirmó que llegó a la capital peruana junto con otras mujeres y terminó viviendo y trabajando en el taller de Cifuentes.

PUBLICIDAD

Según su testimonio, durante su permanencia en el inmueble realizó labores de limpieza, cuidado de perros y trabajos relacionados con las esculturas. También afirmó que fue sometida sexualmente contra su voluntad y sufrió episodios de violencia física.

El relato continúa con un embarazo ocurrido cuando la denunciante aún era menor de edad. De acuerdo con documentos expuestos en el reportaje, dio a luz el 9 de abril de 2020, cuando tenía 15 años, en una clínica de Jesús María. Cifuentes, incluso, fue registrado como padre de la niña ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

En otro registro de voz, el escultor reconoce que acordó con la joven no revelar ante el médico que él era el padre de la bebé. “Si no, no la atendía”, afirma en la grabación, al explicar que existía un problema relacionado con la situación legal de la menor.

Escultor
Según su testimonio, realizó labores domésticas y relacionadas con las esculturas y sufrió agresiones sexuales y episodios de violencia física

Consultado por las acusaciones, Cifuentes negó haber llevado a la joven desde Colombia cuando era menor de edad. “Eso es falso”, respondió, sin ofrecer mayores detalles. También negó haberla trasladado a Perú y rechazó las acusaciones formuladas en su contra.

La denunciante afirmó que consiguió abandonar el entorno del escultor, pero que no pudo llevarse consigo a su hija, que actualmente tiene seis años y permanece con Cifuentes. También cuestionó que, pese a la diferencia de edad entre ambos y las circunstancias que rodearon el nacimiento de la niña, ninguna autoridad hubiera intervenido de manera inmediata.

Según el reportaje, Cifuentes es investigado actualmente por delitos relacionados con agresiones contra mujeres y afectación psicológica. La situación de la custodia de la menor permanece pendiente de resolución judicial.

El programa también informó que una jueza planteó como alternativa que la joven retornara con Cifuentes, cuyas esculturas monumentales han sido exhibidas en distintos países y espacios internacionales.

Temas Relacionados

Violencia sexualperu-noticiasLuis ‘Mamanka’ Sifuentes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rafael López Aliaga quiere que Renzo Reggiardo siga en la MML y plantea mantenerlo “aunque sea ad honorem”

El líder de Renovación Popular destacó la experiencia del actual burgomaestre en seguridad y respaldó su propuesta para que los serenos porten armas de fuego

Rafael López Aliaga quiere que Renzo Reggiardo siga en la MML y plantea mantenerlo “aunque sea ad honorem”

Diputada de Buen Gobierno contrató como asesor a “oficial de la Marina” que fue dado de baja cuando era marinero

El exalmirante José Cueto cuestionó una insignia que Wurtelle Aguirre lucía en su uniforme y que, según explicó, corresponde a quienes completaron el curso de los Navy SEALs en EE.UU.

Diputada de Buen Gobierno contrató como asesor a “oficial de la Marina” que fue dado de baja cuando era marinero

Chicha morada: esta es la receta de una de las bebidas más consumidas en Perú

Originaria de la costa y la sierra central de Perú, la chicha morada se prepara principalmente con maíz morado, una variedad ancestral cultivada en los Andes, junto a frutas como la piña y la manzana

Chicha morada: esta es la receta de una de las bebidas más consumidas en Perú

Receta de Olluquito con Carne

Descubre cómo preparar el tradicional Olluquito con Carne, un plato emblemático de la cocina peruana, que en tan solo 35 minutos estará listo para deleitar a toda tu familia. Su combinación de carne de res con olluco y papa amarilla hace de este plato una elección perfecta para un almuerzo nutritivo y reconfortante.

Receta de Olluquito con Carne

Hospital Sergio Bernales: el medicamento que figuraba disponible para 38 meses y que una familia no pudo conseguir para una cirugía

El establecimiento afronta cuestionamientos por medicamentos vencidos entre 2017 y 2024, además de una denuncia administrativa que advierte problemas en la entrega y almacenamiento de fármacos

Hospital Sergio Bernales: el medicamento que figuraba disponible para 38 meses y que una familia no pudo conseguir para una cirugía
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga quiere que Renzo Reggiardo siga en la MML y plantea mantenerlo “aunque sea ad honorem”

Rafael López Aliaga quiere que Renzo Reggiardo siga en la MML y plantea mantenerlo “aunque sea ad honorem”

Primo de la presidenta Keiko Fujimori es hallado sin vida en La Molina

“Sí, debe ser”: Defensor Josué Gutiérrez admite que sus informes de viajes al extranjero contienen párrafos copiados

Fujimorista Patricia Juárez sobre los S/ 62.400 que recibió del Congreso por muerte de familiar: “No tengo idea”

Rafael López Aliaga pide a Keiko Fujimori ser “radical” como Alberto Fujimori: “Él no entraba en vainas”

ENTRETENIMIENTO

Ariel Bracamonte y qué pasó con la herencia de Myriam Fefer: poder legal a Liliana Castro, los viaje de Eva y la cuenta en Estados Unidos

Ariel Bracamonte y qué pasó con la herencia de Myriam Fefer: poder legal a Liliana Castro, los viaje de Eva y la cuenta en Estados Unidos

Romeo Santos y Prince Royce pusieron a cantar a Lima con dos noches a pura bachata en el Estadio Nacional

'Planchando el Despecho' abrió el concierto de Pandora en Lima y se ganó al público desde el arranque

Casting de ‘Combate’ en ATV: colas desde la madrugada, la puerta que casi tumban y los videos que se hicieron virales

La mamá de Hugo García viajó a Miami para conocer a su nieto Koa y él lo celebró con una tierna foto

DEPORTES

Las 3 selecciones que clasificaron al Mundial de vóley 2027 en el Campeonato Sudamericano

Las 3 selecciones que clasificaron al Mundial de vóley 2027 en el Campeonato Sudamericano

Kiara Montes dejó claro el sentir de Perú tras el Sudamericano de Vóley: “No merecíamos irnos sin una victoria”

El plazo que tiene Sport Boys para habilitar a cuatro futbolistas prestados de cara al partido contra FBC Melgar: ¿De quiénes se trata?

Perú y su nueva posición en el ránking mundial de vóley tras terminar quinto en el Campeonato Sudamericano 2026

Partidos de hoy, domingo 13 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo