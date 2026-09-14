El escultor Luis ‘Mamanka’ Sifuentes es denunciado por reclutar y violar a una menor que terminó embarazada

Una joven colombiana denunció a Luis ‘Mamanka’ Cifuentes por presuntamente agredirla sexualmente cuando tenía 14 años

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El escultor Luis Cifuentes, conocido artísticamente como ‘Mamanka’, fue denunciado por una joven colombiana, quien asegura que la agredió sexualmente cuando tenía 14 años, la trasladó de Medellín a Lima y la dejó embarazada cuando él tenía 56.

En diálogo con Cuarto Poder, la denunciante relató que conoció a Cifuentes en Medellín cuando era adolescente, en un contexto de extrema vulnerabilidad y tras haber quedado en situación de calle.

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Refirió que otras jóvenes la llevaron ante el escultor y que, tras consumir una pastilla y alcohol, fue trasladada a una habitación, donde perdió parcialmente el conocimiento y luego despertó desnuda junto al artista.

Años después, según su relato, Cifuentes reconoció en un audio haber entregado dinero a otra persona para mantener relaciones sexuales con ella. “Me cobra cincuenta, sesenta mil pesos”, se escucha decir al imputado en una grabación difundida este domingo por el programa.

La denunciante asegura que fue trasladada de Medellín a Lima y terminó viviendo y trabajando en el taller del escultor

De acuerdo con la denunciante, días después el artista volvió a solicitar su presencia y posteriormente habría financiado su traslado por vía terrestre desde Colombia hasta Lima. La joven, que actualmente es mayor de edad, afirmó que llegó a la capital peruana junto con otras mujeres y terminó viviendo y trabajando en el taller de Cifuentes.

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Según su testimonio, durante su permanencia en el inmueble realizó labores de limpieza, cuidado de perros y trabajos relacionados con las esculturas. También afirmó que fue sometida sexualmente contra su voluntad y sufrió episodios de violencia física.

El relato continúa con un embarazo ocurrido cuando la denunciante aún era menor de edad. De acuerdo con documentos expuestos en el reportaje, dio a luz el 9 de abril de 2020, cuando tenía 15 años, en una clínica de Jesús María. Cifuentes, incluso, fue registrado como padre de la niña ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

En otro registro de voz, el escultor reconoce que acordó con la joven no revelar ante el médico que él era el padre de la bebé. “Si no, no la atendía”, afirma en la grabación, al explicar que existía un problema relacionado con la situación legal de la menor.

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Según su testimonio, realizó labores domésticas y relacionadas con las esculturas y sufrió agresiones sexuales y episodios de violencia física

Consultado por las acusaciones, Cifuentes negó haber llevado a la joven desde Colombia cuando era menor de edad. “Eso es falso”, respondió, sin ofrecer mayores detalles. También negó haberla trasladado a Perú y rechazó las acusaciones formuladas en su contra.

La denunciante afirmó que consiguió abandonar el entorno del escultor, pero que no pudo llevarse consigo a su hija, que actualmente tiene seis años y permanece con Cifuentes. También cuestionó que, pese a la diferencia de edad entre ambos y las circunstancias que rodearon el nacimiento de la niña, ninguna autoridad hubiera intervenido de manera inmediata.

Según el reportaje, Cifuentes es investigado actualmente por delitos relacionados con agresiones contra mujeres y afectación psicológica. La situación de la custodia de la menor permanece pendiente de resolución judicial.

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El programa también informó que una jueza planteó como alternativa que la joven retornara con Cifuentes, cuyas esculturas monumentales han sido exhibidas en distintos países y espacios internacionales.