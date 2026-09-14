Alias ‘Cuchillo’, presunto autor intelectual de la masacre en Pataz, festeja con tragos en cárcel de máxima seguridad en Colombia

Las imágenes difundidas desde Antioquia generaron cuestionamientos sobre las condiciones de reclusión del investigado y el control penitenciario. (Crédito: Panorama)

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Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, festeja junto a otros reclusos en el penal El Pedregal, en el departamento colombiano de Antioquia, según un video exclusivo obtenido por el programa peruano Panorama. Las imágenes muestran al detenido con un vaso en la mano, rodeado de compañeros de celda que le devuelven el saludo con el pulgar en alto, mientras aguarda la resolución de su proceso de extradición a Perú.

En la grabación, difundida durante una videollamada con presuntos cómplices en Pataz, se observa a Rodríguez Díaz brindar con un líquido servido en botellas de agua de una marca comercial colombiana. Sobre la mesa aparecen al menos dos teléfonos celulares, un detalle que sugiere la existencia de comunicación activa entre el penal de máxima seguridad y el exterior, pese a las restricciones que rigen ese tipo de instalaciones.

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Miguel Antonio Rodríguez Díaz realiza un brindis desde el penal El Pedregal en Colombia, junto a imágenes de pericias policiales en un socavón minero de Pataz. (Fotocomposición: Infobae Perú/Panorama)

De exmilitar a presunto líder criminal

Alias ‘Cuchillo’ es un exmilitar que, según Panorama, se apartó de las Fuerzas Armadas para dedicarse al robo de mineral en las bocaminas de Pataz, en la región La Libertad. Se lo identificaba en el sector como “parquero”, término utilizado para describir a quienes usurpan minas o participan en el desalojo violento de trabajadores mineros.

La organización que lideraba no era la única que operaba bajo esa modalidad, pero se distinguió por métodos de extrema violencia. De acuerdo con el relato del medio, sus integrantes ingresaban a balazos a las bocaminas para no dejar sobrevivientes, y secuestraban a los trabajadores antes de dispararles y arrojar los cuerpos a los abismos cercanos a los socavones.

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Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, apareció en un video en el penal El Pedregal de Antioquia mientras espera la extradición a Perú. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Panorama) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Masacre de los 13 en Pataz

La crueldad atribuida a la banda alcanzó su punto más alto a fines de abril de 2025, cuando un grupo armado ingresó a un socavón y asesinó a 13 miembros de seguridad de una mina. Los responsables no se limitaron a disparar en la cabeza a las víctimas: también grabaron el ataque para difundirlo como método de intimidación. Ese episodio convirtió a Rodríguez Díaz en el hombre más buscado por las autoridades peruanas.

El 15 de mayo de 2025, “Cuchillo” fue capturado en Medellín y presentado ante las autoridades colombianas. A partir de ese momento, Perú inició los trámites formales de extradición, un proceso que continúa en curso y que, según las imágenes difundidas, no ha impedido que el detenido mantenga contacto directo con su entorno criminal.

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El material muestra al investigado compartiendo con otros internos en el penal colombiano mientras espera que se concrete su extradición a Perú. (Crédito: Panorama)

Dirigiría la organización desde su celda

Las investigaciones citadas por Panorama señalan que Rodríguez Díaz continuaría al mando de su estructura criminal en Pataz desde su celda en Colombia. El detenido mantendría una alianza tácita con Yolyn Bazán Valderrama, alias “Yolyn”, líder de la organización conocida como “La Jauría”.

Ese bloque se enfrenta por el control del mineral en la zona con el grupo de alias “La Lombriz”, recientemente capturado, aliado a su vez de la organización identificada como “Los Pulpos”. Ambos bandos compiten de forma violenta por el dominio de las bocaminas de la región, en una disputa que incluye robos, secuestros y homicidios vinculados a la explotación ilegal de oro.

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Cuatro fotografías identifican a presuntos miembros de organizaciones criminales involucradas en la disputa por la minería ilegal en Pataz, Perú. (Panorama)

Advertencias sobre el control carcelario en Colombia

El especialista en seguridad Pedro Yaranga advirtió sobre las implicancias de que un detenido de este perfil mantenga capacidad de comunicación desde prisión. “Es el control de la criminalidad dentro de los penales. Y no estamos hablando de cualquier penal. Ese control obviamente le facilita tener reuniones con las amistades, tener equipo de comunicación. Y tener equipo de comunicación significa que continúa comandando la banda o la organización criminal”, señaló en declaraciones recogidas por Panorama.

Especialista en seguridad advirtió sobre las facilidades que tendría el detenido para mantener vínculos con su entorno criminal mientras permanece a la espera de su extradición. (Crédito: Panorama)

Yaranga también se refirió a la necesidad de acelerar el proceso judicial en marcha. “Ese entendimiento que hay actualmente es mejor, esa comunicación entre mandatarios, eso tiene que acelerar para la extradición. Y en el caso de que fuese extraditado, obviamente alistar nuevos penales donde hay que evitar la comunicación, donde hay que evitar los contactos”, indicó el especialista para el citado medio, quien mencionó a la Base Naval como una de las instalaciones peruanas con condiciones de seguridad más estrictas para recibir a reclusos de alta peligrosidad.

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