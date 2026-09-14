Perú

20 niños y niñas awajún fueron trasladados de Amazonas hacia Lima para recibir atención médica

La derivación de pacientes de Amazonas ocurre tras pedidos de la comunidad y ante la falta de capacidad resolutiva del puesto sanitario de Huampami

Un grupo de 20 niñas y niños de la comunidad awajún, provenientes de Condorcanqui, Amazonas, fueron trasladados a Lima en un vuelo humanitario para recibir atención médica especializada en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja.| América Noticias
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20 niñas y niños awajún de la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, fueron trasladados a Lima para recibir atención médica especializada en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Los menores viajaron junto a sus madres y apoderados desde el Grupo Aéreo N.° 8.

Los pacientes proceden de comunidades atendidas por el puesto de salud de Huampami, que los derivó ante la falta de capacidad para tratar sus diagnósticos. Entre las afecciones figuran tumoraciones benignas de piel, hernias, malformaciones congénitas del oído y alteraciones oftalmológicas.

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La viceministra de Salud Pública, María Cuba Fuentes, señaló que el traslado busca garantizar una atención integral para los menores. “Nuestros niños y niñas tienen derecho a ser atendidos en toda su integridad, en la prevención, en la promoción y el cuidado especializado”, afirmó.

Diez menores awajún serán operados tras su derivación desde Condorcanqui| Foto: SAMU
Diez menores awajún serán operados tras su derivación desde Condorcanqui| Foto: SAMU

Diez menores requieren intervenciones quirúrgicas

De los 20 pacientes trasladados, diez presentan problemas quirúrgicos y podrían permanecer más tiempo en Lima, según explicó Cuba Fuentes. El Ministerio de Salud informó que asumirá los gastos de alojamiento, alimentación, cirugías, tratamientos y rehabilitación.

“Van a ser operados, atendidos, rehabilitados y luego se va a coordinar el vuelo de retorno a su comunidad”, indicó la doctora.

La atención se concretó tras una solicitud de la comunidad awajún. El traslado ocurre en un contexto de preocupación por los casos de violencia sexual y VIH en los pueblos awajún y wampís de Condorcanqui.

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La delegación cuenta con un intérprete de lengua originaria, cuya presencia busca facilitar la comunicación entre las familias awajún y los profesionales de salud durante las consultas y los tratamientos.

Diez menores awajún serán operados tras su derivación desde Condorcanqui
Diez menores awajún serán operados tras su derivación desde Condorcanqui| Foto: SAMU

El Seguro Integral de Salud (SIS) asumirá la cobertura de los medicamentos, exámenes, procedimientos y demás atenciones indicadas por los especialistas para cada uno de los pacientes.

El INSN San Borja informó que, con el respaldo de aliados y cooperantes, garantizará el albergue y la alimentación de los niños, niñas y sus acompañantes durante su estadía en Lima.

Condorcanqui registra más de 1.700 casos de VIH desde 2011

La Organización de los Estados Americanos (OEA) alertó sobre la situación de violencia sexual y VIH en esa zona de Amazonas. De acuerdo con la información difundida, existen más de 350 casos de violencia contra las mujeres y violencia sexual en comunidades de la provincia.

La Dirección Regional de Salud de Amazonas detectó 1.768 casos de VIH en Condorcanqui desde 2011. Frente a esta situación, Cuba Fuentes sostuvo que el Ministerio de Salud garantiza medicamentos para el tratamiento del virus y servicios de salud sexual y reproductiva.

La viceministra añadió que el sector coordina acciones con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, debido a que la respuesta requiere la participación de distintas entidades del Estado.

La aeronave también trasladó a una paciente adulta mayor, quien fue referida al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). A su llegada a Lima, recibió asistencia del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) para continuar con la atención que requiere.

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