“La ‘U’ se divirtió”: José Carvallo y su análisis del triunfo de Universitario ante Alianza Lima en Matute

Guardar

Universitario de Deportes consiguió un importante triunfo por 2-1 ante Alianza Lima en Matute y extendió su racha positiva jugando como visitante ante su clásico rival. El partido tuvo un desenlace dramático, ya que el conjunto ‘crema’ encontró el gol de la victoria en el último minuto tras un error defensivo que fue aprovechado por Lisandro Alzugaray.

El encuentro también dejó espacio para el análisis de los protagonistas y especialistas. José Carvallo, exarquero del club de Ate, cuestionó el planteamiento de los locales en el estadio Alejandro Villanueva y consideró que el equipo dirigido por Pablo Guede abusó de los centros al área en busca del gol.

PUBLICIDAD

“A mí me pareció que Alianza abusó de los centros y ahí la ‘U’ se divirtió. ¿(Williams) Riveros cuántas pelotas sacó?”, señaló Carvallo durante el debate de L1 MAX sobre el encuentro del último fin de semana.

Para el exguardameta, la insistencia del cuadro ‘blanquiazul’ con los balones al área terminó favoreciendo a Universitario, que encontró en Williams Riveros una de sus principales fortalezas para neutralizar ese recurso ofensivo.

Universitario volvió a celebrar en Matute, tras vencer 2-1 a Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026. Crédito: A Presión

Carvallo y su análisis del Torneo Clausura

José Carvallo también se refirió a la actualidad de Alianza Lima y al nivel de competencia que viene mostrando en el campeonato local. El exarquero ‘crema’ consideró que el panorama se ha vuelto más equilibrado con la presencia de Universitario y Sporting Cristal en la pelea por los primeros lugares.

PUBLICIDAD

“Alianza no le ganó a la ‘U’ y no le ganó a Cristal. Con todo respeto, peleó el torneo con equipos como Los Chankas y Cienciano. Ahora la ‘U’ se metió, Cristal también, ya no están teniendo un torneo internacional de por medio estos equipos, y eso hace que se vuelva más parejo”, sostuvo.

Las declaraciones de Carvallo llegan después de un clásico que Universitario logró resolver en los minutos finales. Alex Valera abrió el marcador, Federico Girotti consiguió el empate para Alianza Lima y, cuando todo apuntaba a una igualdad, un error en el tramo final cerca de la portería de Alejandro Duarte permitió a Alzugaray marcar el 2-1 definitivo.

PUBLICIDAD

Con este resultado, Universitario volvió a celebrar en Matute, extendió su buen momento en el Torneo Clausura y se consolidó como líder absoluto de la competición. Alianza Lima, en cambio, dejó escapar un punto en los minutos finales y ahora deberá reaccionar para no alejarse de la pelea por los primeros lugares.

Disfruta de todas las jugadas, las polémicas y los goles del Clásico. Alex Valera abrió el marcador para los visitantes, mientras que Pablo Girotti anotó el gol del empate. Sin embargo, el blooper de Duarte y Chávez le dio el triunfo a los cremas en Matute | L1MAX

Universitario tendrá una prueba clave en el Cusco

El líder del Torneo Clausura no tendrá tiempo para relajarse. En la décima fecha, Universitario visitará a Deportivo Garcilaso, uno de sus principales perseguidores en la clasificación. El conjunto cusqueño le pisa los talones y buscará aprovechar su condición de local para desplazar a los ‘cremas’ de la cima.

PUBLICIDAD

El duelo será una prueba exigente para los dirigidos por Héctor Cúper, que llegan con el envión anímico de haber derrotado a Alianza Lima en Matute. Una nueva victoria le permitiría a la ‘U’ consolidar su liderato y tomar distancia de un rival directo, mientras que un tropiezo podría reducir su margen de ventaja y apretar la lucha por el primer lugar.

El choque en Cusco, por ello, se perfila como uno de los encuentros más importantes de la próxima jornada. Universitario buscará mantener su racha positiva y demostrar que tiene argumentos para sostenerse en lo más alto del Clausura.

PUBLICIDAD