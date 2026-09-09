Comisiones de la Cámara de Diputados ya votan en contra del pedido facultades del gobierno de Keiko Fujimori

La presidenta Keiko Fujimori solicita al Congreso de la República del Perú delegación de facultades legislativas en materia de seguridad y reforma estatal. (Infobae Perú/Agencia Andina)

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Cuatro comisiones de la Cámara de Diputados ya expresaron con votos su rechazo al pedido de facultades legislativas presentada por el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. Todas contaron con votos negativos de grupos parlamentarios de oposición apoyados por otras bancadas como las del Partido del Buen Gobierno y Partido Cívico Obras.

En el Congreso, las comisiones que ya se pronunciaron en contra del pedido y emitieron informes que no recomiendan su aprobacióni fueron las de Energía y Minas (Juntos por el Perú), Producción (Fuerza Popular), Infraestructura, Vivienda y Transportes (Buen Gobierno), y Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital (Fuerza Popular).

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Cuatro comisiones rechazaron el pedido

En la Comisión de Energía y Minas, presidida por la diputada Yenifer Paredes, de Juntos por el Perú, el informe adverso fue aprobado por 11 votos a favor y siete en contra. El documento indica que “No es viable” delegar al Ejecutivo la facultad de legislar durante 120 días calendario en materias como seguridad ciudadana, fortalecimiento de micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario y simplificación administrativa.

Los votos contra el pedido del gobierno provinieron de las bancadas del Partido del Buen Gobierno, de Obras, de Ahora Nación y de Juntos por el Perú. La comisión cuestionó que la propuesta del Ejecutivo se concentre en favorecer de manera directa a la empresa privada vinculada a la minería con facilidades administrativas, asistencia técnica para proveedores y encadenamientos productivos.

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La Comisión de Energía y Minas del Congreso, presidida por la diputada Yenifer Paredes (JP) rechazó el pedido de facultades legislativas presentado por el gobierno de Keiko Fujimori. (Foto: Congreso de la República)

El informe de la comisión sostuvo que “lo más importante es la Ley MAPE o una Nueva Ley General de Minería”. También observó que el planteamiento sobre hidrocarburos era genérico y no precisaba si las facultades estaban dirigidas al sector petrolero, al gas natural o a ambos.

La comisión también cuestionó la urgencia de modificar el Decreto Ley N.º 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y la Ley N.º 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica. Según el documento, esos cambios podían discutirse con los actores involucrados en la propia comisión y en los plenos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

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En la Comisión de Producción, presidida por el oficialista José Marvin Palma Mendoza de Fuerza Popular, el informe favorable al pedido del Ejecutivo no prosperó. Los votos del Partido del Buen Gobierno y del Partido Cívico Obras resultaron determinantes para rechazarlo.

Durante el debate ya se perfilaba ese desenlace. Los parlamentarios Nery Fernández y Jessica Guevara, de Juntos por el Perú, y Freshman Buitrón, de Ahora Nación, expresaron su discrepancia con la propuesta.

La presidenta Keiko Fujimori encabeza la sesión del Consejo de Ministros en la que se aprobó el proyecto para solicitar facultades legislativas al Congreso de Perú. (Presidencia del Perú)

La Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes, presidida por Luis Quispe Candia, del Partido del Buen Gobierno, también rechazó el pedido. Como no existía un informe previo sobre la iniciativa, sus integrantes acordaron votar directamente la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo.

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El resultado final fue de 11 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones. Una de esas abstenciones correspondió a la parlamentaria Mady Yonz, de Renovación Popular.

Casi al cierre de la votación, Quispe y su colega de bancada Milagros Santana cambiaron el sentido de sus votos. El parlamentario Gilmer Trujillo, de Fuerza Popular, intentó revertir la decisión con un pedido de reconsideración, pero no tuvo éxito.

Al bloque de rechazos se sumó la Comisión de Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital, presidida por el fujimorista Diethell Columbus. Aunque Columbus presentó un informe de opinión que recomendaba aprobar el pedido de facultades, la oposición volvió a imponerse con los votos del Partido del Buen Gobierno y Obras.

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Vicepresidente Miguel Torres pide al Congreso evaluar las facultades legislativas presentadas por el Ejecutivo. (Video: X/Miguel Torres)

Miguel Torres pide que Congreso evalúe la aprobación de facultades legislativas

Por su parte, Miguel Torres, presidente del Congreso y también segundo vicepresidente del Perú, se pronunció respecto al pedido del Gobierno y solicitó que el Parlamento evalúe la aprobación del documento.

“Cuando el país enfrenta una situación excepcional, necesita herramientas excepcionales para responder. Por eso, el Congreso debe evaluar las facultades legislativas con responsabilidad, determinación y celeridad. Eso no significa renunciar al debate. Debatamos, revisemos y hagamos los ajustes necesarios, pero sin perder de vista la urgencia de actuar. Y hoy esa urgencia es clara: enfrentar a la delincuencia y al crimen organizado (...)”, afirmó en un video publicado en su cuenta oficial de X.

Hoy el primer vicepresidente y titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, deberá acudir al Congreso hoy a las 3:00 p.m. con la finalidad de que justifique ante la Comisión de Constitución por qué el Ejecutivo solicita legislar sobre 66 puntos durante 120 días en áreas clave como seguridad ciudadana y economía.