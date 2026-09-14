El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo difundió herramientas para que los alumnos administren mejor su tiempo frente a las distracciones| Foto: Pronabec

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El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) difundió ocho técnicas para evitar la procrastinación y ayudar a los estudiantes a concentrarse en sus tareas académicas. Estas recomendaciones fueron presentadas durante el webinar “Estudiar sin perderte: cómo dominar la procrastinación en tiempos digitales”, organizado por la entidad del Ministerio de Educación.

Esta se produce cuando una persona deja de lado una actividad necesaria para dedicarse a otra de menor importancia, que ofrece una satisfacción inmediata. En el ámbito académico, esta conducta puede llevar a la acumulación de trabajos, la falta de preparación para evaluaciones y dificultades para cumplir los plazos.

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La psicóloga Karen Pretell, quien estuvo a cargo de la charla virtual, indicó que el problema no debe atribuirse únicamente a una falta de disciplina, sino que hay otros factores.

“Hay factores externos que influyen en la procrastinación. No es solo un tema de fuerza de voluntad, sino que está relacionada con la gestión de nuestro tiempo o nuestras emociones”, explicó.

Las sugerencias planteadas por la especialista apuntan a ordenar el tiempo, reducir los estímulos digitales y establecer metas breves para iniciar las actividades pendientes.

Pronabec comparte 8 técnicas prácticas para evitar la procrastinación mientras estudias| Foto: Pronabec

Las ocho técnicas prácticas para evitar la procrastinación

Hackear el entorno: Crear un perfil o usuario exclusivo para estudiar en la computadora, laptop o celular. Debe incluir solo las herramientas necesarias para las tareas académicas y limitar el acceso a redes sociales, juegos u otras distracciones.

Aislar el celular: Dejar el teléfono fuera del alcance o activar modos que bloqueen notificaciones durante el estudio. También se puede usar la aplicación Forest: mantente enfocado, que propone períodos sin uso del dispositivo para cumplir metas de concentración.

La regla del foco reducido: Comprometerse a empezar una tarea durante solo cinco minutos. Esta técnica busca reducir la resistencia inicial ante actividades que parecen extensas o difíciles, como una lectura, un resumen o una guía de ejercicios.

Pomodoros físicos no digitales: Estudiar en bloques de 25 minutos y tomar descansos de cinco minutos. Durante esas pausas se recomienda no revisar el celular ni usar elementos que puedan prolongar la interrupción.

Planificar puntos de fuga: Establecer horarios definidos para revisar el teléfono, los mensajes o las redes sociales. La idea es evitar una prohibición total, pero impedir que esas consultas interrumpan las tareas de forma constante.

La subasta de dopamina: Reservar una actividad de ocio como recompensa tras cumplir una meta académica. Por ejemplo, ver un episodio de una serie después de finalizar un resumen o repasar un tema.

El método de la ruleta: Escribir en una ruleta las tareas importantes que no son urgentes y elegir una al azar. Luego, se debe trabajar en la actividad seleccionada durante 15 minutos para evitar el bloqueo que puede provocar una lista extensa de pendientes.

El método Feynman: Explicar un concepto con palabras sencillas, como si se lo enseñara a otra persona. Si el estudiante no logra expresarlo con claridad, puede identificar qué parte del contenido necesita repasar.

Como complemento, Pronabec recomendó usar Google Calendar u otras aplicaciones para distribuir las actividades en el tiempo Así puedan tener un orden.