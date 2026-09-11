Perú

Canciller Espá afirma que facultades legislativas “van a ser otorgadas” por el Congreso pese a críticas y rechazo en comisiones

Señaló que las facultades permitirán al Gobierno contar con herramientas legislativas para reforzar la lucha contra el sicariato, las extorsiones y las organizaciones criminales, y apeló al “sentimiento patriótico” del Congreso

El canciller Carlos Espá afirmó que las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo serán otorgadas por el Congreso, pese a las críticas surgidas en comisiones. El ministro sostuvo que estas herramientas permitirán reforzar la lucha contra el sicariato, las extorsiones, los secuestros y las organizaciones criminales. Fuente: Exitosa noticias
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El canciller Carlos Espá expresó su confianza en que el Congreso de la República aprobará el pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo, pese a que seis comisiones de la Cámara de Diputados han emitido opiniones desfavorables sobre la solicitud en distintas materias. El ministro sostuvo que el “sentimiento patriótico” y el reclamo de la ciudadanía frente a la inseguridad prevalecerán en la decisión parlamentaria.

La solicitud busca permitir que el Gobierno impulse cambios legislativos relacionados con la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad. Entre los principales problemas mencionados por Espá figuran el sicariato, las extorsiones y los secuestros, delitos que, según señaló, afectan también a pequeños emprendedores y sectores vulnerables.

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La posición del canciller se conoce mientras el pedido enfrenta resistencia en el Parlamento. Seis comisiones de la Cámara de Diputados han emitido opiniones desfavorables o rechazado propuestas favorables a la delegación en distintas materias. Pese a este escenario, Espá afirmó que mantiene una expectativa positiva sobre la decisión final.

Montaje con el canciller Carlos Espá a la izquierda y el edificio del Congreso de la República de Perú a la derecha
El canciller peruano Carlos Espá prevé la aprobación del pedido de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana ante el Congreso. (Composición: Infobae Perú)

Carlos Espá confía en que el Congreso aprobará las facultades

Durante sus declaraciones a la prensa, tras encabezar la presentación de la candidatura del Perú al Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI), Carlos Espá fue consultado por las críticas al pedido de facultades legislativas. El ministro afirmó que el Ejecutivo presentó la solicitud en 41 días, mientras que otros gobiernos demoraron tres o cuatro meses.

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“Nosotros hemos batido realmente el récord: en 41 días hemos presentado las facultades cuando otros han demorado 3 meses, 4 meses”, sostuvo el canciller.

Espá también respondió a las posiciones contrarias que surgieron en el Parlamento y expresó confianza en que el pedido será aprobado. “El sentimiento patriótico va a prevalecer y que esas facultades van a ser otorgadas”, declaró ante los medios.

Cuando se le consultó por las seis comisiones de la Cámara de Diputados que recomendaron no otorgar la delegación, el canciller aseguró que asume el escenario “con optimismo y realismo”. Según explicó, espera que una mayoría parlamentaria tome en cuenta el reclamo ciudadano frente a la inseguridad.

Carlos Espá

Espá defiende facultades legislativas para enfrentar la inseguridad ciudadana

El pedido del Gobierno está relacionado con la intención de realizar modificaciones legislativas frente a la inseguridad ciudadana. Espá sostuvo que la gestión de la presidenta Keiko Fujimori trabaja desde el inicio de su mandato contra la criminalidad y que las facultades permitirían avanzar en esa estrategia.

“Nosotros hemos sido muy claros. El gobierno de la presidenta Fujimori desde el primer día ha trabajado y sigue trabajando arduamente frente al tema de la inseguridad ciudadana, la criminalidad”, afirmó el canciller durante una entrevista con Exitosa.

Espá sostuvo que una de las principales preocupaciones de la población está relacionada con el sicariato, las extorsiones y los secuestros. En esa línea, señaló que las organizaciones criminales también dirigen sus acciones contra pequeños emprendedores y ciudadanos de menores recursos.

“Para la inmensa mayoría de los peruanos la inseguridad ciudadana es el primer problema”, manifestó. El ministro agregó que la intención del Ejecutivo es contar con herramientas legislativas que permitan fortalecer las acciones contra las organizaciones criminales transnacionales.

Congreso del Perú 2026: elección de la Mesa Directiva de la nueva Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)
Congreso del Perú 2026: elección de la Mesa Directiva de la nueva Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)

Seis comisiones de la Cámara de Diputados cuestionan el pedido

El respaldo al pedido del Ejecutivo no ha sido uniforme en el Congreso. De acuerdo con la información publicada por La República, seis comisiones de la Cámara de Diputados han adoptado posiciones desfavorables frente a la delegación de facultades en diferentes materias.

Entre ellas figura la Comisión de Energía y Minas, que aprobó un informe contrario a otorgar facultades en asuntos vinculados con minería e hidrocarburos. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos también aprobó una opinión desfavorable en temas relacionados con la gestión penitenciaria y la reforma de justicia.

Otras comisiones rechazaron informes que planteaban una opinión favorable para el Ejecutivo. Ese fue el caso de los grupos de Ciencia, Tecnología y Ambiente, Infraestructura, Vivienda y Transportes, Producción y Trabajo, donde las propuestas favorables no consiguieron el respaldo necesario.

Imagen compuesta con Keiko Fujimori a la izquierda y el edificio del Congreso de la República del Perú con una estatua a la derecha
La presidenta Keiko Fujimori solicita al Congreso de la República del Perú delegación de facultades legislativas en materia de seguridad y reforma estatal. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Las críticas también alcanzaron las declaraciones del premier Luis Galarreta sobre la demora en la aprobación de las facultades. Algunos parlamentarios cuestionaron sus expresiones y consideraron que el pedido del Ejecutivo debe ser evaluado por el Parlamento antes de definir qué materias podrían ser delegadas.

Frente a este escenario, Espá insistió en que el Congreso debería escuchar el reclamo ciudadano. “¿Por qué el Congreso de la República se negaría a darle las armas necesarias, las armas legislativas necesarias al Gobierno cuando esto ha sido otorgado a todos los gobiernos anteriores?”, cuestionó. El canciller añadió que, hasta el momento, no ha escuchado de los congresistas de oposición una razón que considere válida para rechazar la solicitud.

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