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El plazo que tiene Sport Boys para habilitar a cuatro futbolistas prestados de cara al partido contra FBC Melgar: ¿De quiénes se trata?

El club chalaco enfrenta un doble desafío antes de visitar Arequipa: resolver una obligación económica con el club arequipeño para que cuatro jugadores importantes puedan jugar el sábado 19 por la fecha 10 del Torneo Clausura

Sport Boys – Melgar – Emilio Saba - Mathías Llontop - Pablo Erustes - Percy Liza - Liga 1 – Perú – deportes – 13 septiembre
Si la dirigencia chalaca no cumple antes del miércoles, el costo de habilitar a cada uno de los cuatro cedidos se duplicará, un golpe económico que se sumaría al desafío deportivo de visitar el Monumental de la UNSA. (Sport Boys)
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La victoria ante Deportivo Garcilaso dejó al cuadro del Callao con 17 puntos y en la cuarta posición de la tabla del Clausura, pero el optimismo que genera ese resultado choca de frente con una urgencia administrativa que la dirigencia rosada debe resolver antes del miércoles: abonarle a FBC Melgar los montos estipulados en las cláusulas de cesión de cuatro jugadores que pertenecen al club arequipeño.

Si el pago no se concreta dentro del plazo de 72 horas previas al partido, la tarifa para habilitar a cada uno de esos futbolistas se duplicará automáticamente, según informó el periodista arequipeño Daniel Rodríguez Hinojosa.

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El encuentro entre Sport Boys y FBC Melgar está programado para el sábado 19 de septiembre en el Monumental de la UNSA, a las 8.15 p. m. (hora peruana), con transmisión de L1 Max.

La presión del reloj y las “cláusulas de miedo”

Sport Boys – Melgar – Emilio Saba - Mathías Llontop - Pablo Erustes - Percy Liza - Liga 1 – Perú – deportes – 13 septiembre
Las "cláusulas de miedo" ponen a Sport Boys contra el reloj antes de visitar a Melgar. El club chalaco necesita cumplir con el pago para contar con cuatro futbolistas el próximo sábado. (Sport Boys)

Los contratos de cesión que vinculan a Emilio Saba, Mathías Llontop, Pablo Erustes y Percy Liza con Sport Boys incluyen lo que en el ambiente futbolístico peruano se conoce como “cláusulas de miedo”: una disposición que obliga al club receptor a cancelar un monto determinado para que los futbolistas queden habilitados frente a su propio dueño de pase. En este caso, ese dueño es precisamente el rival del sábado.

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Rodríguez Hinojosa precisó que el valor de esas cláusulas no es uniforme: varía según las condiciones particulares que se acordaron en cada contrato de préstamo. Lo que sí es común a los cuatro casos es la fecha límite —este miércoles— y la penalidad: si la institución chalaca no cumple en tiempo y forma, el costo de habilitar a cada jugador se multiplicará por dos. Ese escenario agravaría una situación financiera que, aunque el club ha señalado que sus sueldos están al día, implica un desembolso adicional y no presupuestado para afrontar un partido que ya de por sí exige máxima concentración deportiva.

El técnico Carlos Desio, quien conduce al equipo rosado, sufriría bajas sumamente sensibles si la dirigencia no logra resolver el asunto a tiempo. Los cuatro futbolistas en cuestión no son piezas marginales del plantel: tres de ellos son titulares indiscutidos y el cuarto cumple un rol de recambio de peso en el ataque.

Quiénes son los cuatro jugadores en juego

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Sport Boys arriesga perder a cuatro futbolistas cedidos por Melgar para su próximo partido. Llontop, Saba y Erustes son titulares habituales, mientras Liza representa una variante importante en ataque. (Sport Boys)

El lateral izquierdo Mathías Llontop es, quizás, el nombre más resonante de este grupo. Su rendimiento en la banda zurda lo ha convertido en una de las figuras del torneo y, según trascendió en las últimas semanas, ya manifestó públicamente su aspiración de ser convocado a la Selección Peruana por el entrenador Mano Menezes. Su titularidad en el esquema de Desio es inobjetable.

Emilio Saba, por el carril derecho, también integra el once de arranque de manera sostenida. Frente a Garcilaso fue determinante: una proyección suya por la derecha derivó en la falta dentro del área que terminó en el penal convertido por Christian Cueva para el único tanto del partido. Su incidencia directa en el resultado habla de su importancia táctica.

Pablo Erustes ocupa el centro del ataque desde que Luciano Nequecaur partió al fútbol paraguayo. El delantero atraviesa un momento de confianza: hace algunas fechas marcó cuatro goles ante Cienciano, aunque contra Garcilaso protagonizó un episodio que acaparó la atención mediática al fallar un remate debajo del arco con el arco vacío. Más allá de ese traspié puntual, es el “9” titular del equipo.

Percy Liza tiene un presente más irregular. Suele aparecer en la segunda mitad como alternativa ofensiva y disputa el puesto directamente con Erustes. Su participación es intermitente, pero aporta dinamismo al ataque cuando ingresa.

Un partido que ya era difícil, ahora con más variables

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El desafío de Sport Boys en Arequipa va más allá de enfrentar a Melgar. El equipo de Carlos Desio podría llegar con bajas sensibles si la dirigencia no cancela las cláusulas dentro del plazo. (Sport Boys)

Más allá del enredo contractual, el duelo ante FBC Melgar presenta sus propias complejidades deportivas. El equipo arequipeño, dirigido por Miguel Rondelli, atraviesa un buen momento y juega en casa, en un estadio que históricamente complica a los visitantes. Para Sport Boys, que lleva 17 unidades y sueña con pelear el Clausura, sumar en Arequipa sería un golpe de autoridad en la tabla.

Sin embargo, llegar a ese partido sin Llontop, Saba y Erustes equivaldría a desmantelar el lateral izquierdo, el lateral derecho y el centro del ataque de manera simultánea. En la práctica, significaría reconfigurar casi por completo la formación titular en uno de los compromisos más exigentes que le quedan al equipo en el certamen.

La pelota, por ahora, no está en el campo. Está en las oficinas del club chalaco, donde la dirigencia debe decidir si cancela la deuda a tiempo o asume las consecuencias —económicas y deportivas— de no hacerlo.

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