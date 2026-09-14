Fujimorista Patricia Juárez sobre los S/ 62.400 que recibió del Congreso por muerte de familiar: “No tengo idea”

Patricia Juárez afirmó que desconocía quién negoció el beneficio por sepelio que le permitió recibir S/ 62.400 del Congreso

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La senadora y portavoz de Fuerza Popular, Patricia Juárez, afirmó este viernes que desconoce quién negoció las condiciones del beneficio por sepelio que le permitió recibir S/ 62.400 del Congreso tras la muerte de su madre, en 2022.

“No tengo la menor idea de quién lo negoció”, respondió durante una entrevista con RPP al ser consultada sobre el desembolso que recibió junto con otros exparlamentarios y sostuvo que este tipo de beneficios son establecidos por las mesas directivas del Parlamento.

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“Cualquier tipo de estipendio, cualquier tipo de subvención (...) no la negocia ningún congresista”, señaló. La parlamentaria también rechazó que el monto recibido constituya un doble pago, debido a que los congresistas cuentan además con un seguro que contempla una cobertura por gastos funerarios.

“Si tú utilizas una forma de beneficios de sepelio, no puedes usar el otro. (...) No existe un doble pago”, afirmó. No obstante, consideró que los beneficios otorgados por el Congreso deberían ser revisados si representan un gasto excesivo para el Estado.

La senadora sostuvo que los congresistas no negocian ni solicitan estas subvenciones y atribuyó su aprobación a las mesas directivas

“Si esto tiene que recortarse (...) yo siempre he señalado que el dinero del Estado hay que cuidarlo de la mejor manera y tienen que haber niveles y criterios de austeridad”, sostuvo.

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Juárez insistió en que desconocía la existencia de este beneficio hasta el fallecimiento de su madre y recordó que durante su trayectoria parlamentaria se ha opuesto a otros gastos que considera excesivos.

“Ya di explicaciones públicas y lo que he señalado es que nosotros, los congresistas o los trabajadores, que son los que reciben este beneficio, no negociamos ni pedimos absolutamente. Y el día que murió mi madre recién me enteré de que había ese subsidio, no sé cómo le llaman en el Congreso”, señaló.

La senadora manifestó además su malestar por tener que abordar el tema debido a que está relacionado con la muerte de su madre. “Yo preferiría millones de veces tener a mi madre viva y no haber siquiera conocido o haber usado ese tipo de estipendios, que no lo hago, que no lo propongo yo, sino que lo proponen las mesas directivas”, afirmó.

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“Espero que acá termine este tema, porque son momentos muy graves, son momentos muy dolorosos y no es que esté haciendo drama”, concluyó.

La parlamentaria consideró que estos beneficios deben revisarse si implican un gasto excesivo y defendió criterios de austeridad en el uso de recursos públicos

Los pagos del Congreso

Según un informe difundido la semana pasada por la televisora Latina, el Congreso destinó S/ 655.200 a 13 excongresistas que recibieron S/ 62.400 cada uno por gastos de sepelio de familiares cercanos.

El monto, vigente desde 2009, se financia con recursos del Parlamento, pese a que los congresistas también cuentan con un seguro de Rímac que cubre hasta S/ 14.000 por este concepto, de acuerdo con el informe.

Además de Juárez, los beneficiarios fueron Edwin Martínez (Acción Popular), Edgard Reymundo (Juntos por el Perú), Guido Bellido (Podemos Perú), Germán Tacuri (Perú Libre), Idelso García (Alianza para el Progreso), Carlos Zeballos (Cooperación Popular), David Jiménez (Fuerza Popular), Gladys Echaíz (Renovación Popular), Eduardo Acate (Alianza para el Progreso), Rosselli Amuruz (Avanza País), Marcos Pichilingue (Fuerza Popular) y María Taipe (Perú Libre).

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