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“Sí, debe ser”: Defensor Josué Gutiérrez admite que sus informes de viajes al extranjero contienen párrafos copiados

Cuarto Poder identificó coincidencias textuales con publicaciones de organismos internacionales, notas de prensa y documentos previos de la propia institución

Cuarto Poder identificó coincidencias textuales con publicaciones de organismos internacionales, notas de prensa y documentos previos de la propia institución
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El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, reconoció este domingo que algunos de los informes que presentó tras sus viajes oficiales al extranjero contienen párrafos reproducidos de documentos elaborados previamente, una práctica que justificó al señalar que las reuniones a las que asiste tienen objetivos similares.

Ah, sí, debe ser (...) Por ejemplo, cuando vamos a Ginebra para un fin determinado, que es una asamblea anual, es lo mismo”, respondió al ser consultado por el programa Cuarto Poder sobre la presencia de párrafos copiados en sus informes.

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Gutiérrez había afirmado previamente que él mismo redactaba sus documentos de viaje, aunque precisó que estos eran revisados por su gabinete.

El dominical identificó párrafos que aparecen de forma literal o con modificaciones menores en documentos presentados por el defensor después de sus desplazamientos internacionales. Según el reportaje, algunos de los textos procedían de publicaciones de organismos internacionales, notas de prensa e incluso documentos elaborados anteriormente por la propia Defensoría.

En algunos casos, las referencias o citas incluidas en los documentos originales fueron omitidas en los informes presentados por Gutiérrez.

Un reportaje de Cuarto Poder detectó textos idénticos o con cambios menores en informes elaborados tras viajes oficiales, con contenido proveniente de organismos internacionales, notas de prensa y documentos anteriores de la propia Defensoría
Un reportaje de Cuarto Poder detectó textos idénticos o con cambios menores en informes elaborados tras viajes oficiales, con contenido proveniente de organismos internacionales, notas de prensa y documentos anteriores de la propia Defensoría

Al ser confrontado con uno de estos casos, en el que varios párrafos de un documento publicado previamente por una organización internacional aparecían posteriormente en su informe, el defensor rechazó que se tratara de una práctica “burda”.

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“Si las reuniones son anuales y tienen un mismo objetivo, ¿cómo va a ser burdo?”, respondió.

Según el reportaje, Gutiérrez realizó once viajes internacionales durante el periodo revisado. Sin embargo, tres de los informes correspondientes no figuraban entre los documentos obtenidos mediante una solicitud de acceso a la información pública.

De los informes disponibles, cuatro contenían párrafos extraídos de publicaciones anteriores. Uno de ellos corresponde a un viaje realizado en mayo de 2024 a Suiza y Países Bajos. Gutiérrez permaneció fuera del país entre el 4 y el 18 de mayo y recibió, según el reportaje, 5.640 dólares en viáticos.

El informe presentado después de ese desplazamiento contenía varios párrafos coincidentes con un documento publicado previamente por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.

Otro caso corresponde a un viaje a Copenhague (Dinamarca), en noviembre de 2023, para participar en una conferencia internacional de instituciones nacionales de derechos humanos. El informe presentado posteriormente reproducía parte del contenido de una publicación difundida por la organización del evento.

Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez
De los 11 viajes internacionales revisados, tres informes no aparecieron en la documentación entregada por la Defensoría mediante una solicitud de acceso a la información pública. Cuatro de los informes disponibles contenían coincidencias con publicaciones previas

El programa señaló que, pese a que el defensor se comprometió a brindar una entrevista formal, esta finalmente no llegó a concretarse.

Gutiérrez fue elegido por el Congreso en mayo de 2023 con los votos de Fuerza Popular y Perú Libre. Antes de asumir el cargo, se desempeñó como asesor parlamentario de Perú Libre y abogado de Vladimir Cerrón, fundador de ese partido.

Según El Comercio, el funcionario es investigado por presunta negociación incompatible por servicios de asesoría que brindó a la Municipalidad de San Antonio entre 2019 y 2020, por los que recibió 18.000 soles, pese a cuestionamientos sobre el cumplimiento del perfil requerido.

La Fiscalía intentó archivar el caso, pero esa decisión fue anulada en 2025 tras un pedido de la Procuraduría Anticorrupción. En agosto de este año, la Fiscalía volvió a descartar la existencia de delito.

La Procuraduría apeló nuevamente y solicitó que se formalice la investigación por presuntas irregularidades en la contratación. El pedido está pendiente de decisión de la Fiscalía Superior.

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