'Planchando el Despecho' abrió el concierto de Pandora en Lima y se ganó al público desde el arranque

Katia Condos, Almendra Gomelsky, Maricarmen Marín y Rebeca Escribens presentaron canciones, humor y relatos de desamor en la apertura del show.

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La música, el humor y las historias de desamor se encontraron en una noche que quedará en el recuerdo para el público limeño. Las protagonistas de ‘Planchando el Despecho’ fueron las encargadas de abrir el concierto de Pandora en Lima y rápidamente conectaron con los asistentes que llegaron hasta la Explanada del Parque de la Exposición para disfrutar de esta celebración musical.

Katia Condos, Almendra Gomelsky, Maricarmen Marín y Rebeca Escribens subieron al escenario para compartir algunas de las canciones que forman parte del espectáculo, acompañadas del humor y la complicidad que han convertido a la propuesta en una experiencia cercana para el público. Entre canciones, recuerdos y momentos de comedia, las cuatro artistas recibieron el cariño de los asistentes que se congregaron para la presentación de la agrupación mexicana.

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Un encuentro entre dos generaciones de la música latinoamericana

El concierto reunió a las intérpretes de ‘Planchando el Despecho’ con Pandora, una de las agrupaciones femeninas más representativas de la música romántica en América Latina. Con 40 años de trayectoria, la banda mexicana continúa reuniendo a distintas generaciones de seguidores alrededor de su repertorio, un dato que le dio un significado particular a la presentación de las artistas peruanas.

Revive la emoción de una noche mágica con el concierto 'Planchando el Despecho', como invitadas previas al gran concierto de Pandora. Disfruta de las potentes voces interpretando los clásicos que han marcado a generaciones. Video: Instagram Planchando el Despecho

Pandora se formó en 1985 y a lo largo de cuatro décadas ha consolidado un repertorio de baladas y temas románticos que la convirtieron en una de las agrupaciones femeninas más influyentes de México y América Latina. Su presencia en Lima como parte de esta celebración de aniversario atrajo a un público variado, integrado tanto por seguidores de larga data como por nuevas generaciones que se acercaron al género a través de versiones y reinterpretaciones de sus canciones más conocidas.

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“Estamos muy felices de compartir con Pandora. Felices de haber cantado y compartido la magia. Gracias al público por tanto cariño”, expresaron las artistas, emocionadas por haber formado parte de una noche que combinó dos propuestas musicales con públicos afines. La apertura del concierto se convirtió así en un punto de encuentro entre el espectáculo local y una de las bandas más longevas del género romántico latinoamericano, en un formato que reforzó la conexión entre las artistas y los asistentes que colmaron la Explanada del Parque de la Exposición.

La participación de ‘Planchando el Despecho’ como telonero se suma a una serie de presentaciones que el espectáculo ha sumado a su calendario en los últimos meses, más allá de sus temporadas propias en teatros y anfiteatros. Este tipo de apariciones ha permitido que la propuesta amplíe su alcance y se presente ante públicos que no necesariamente asistieron a sus funciones regulares, lo que contribuye a su crecimiento sostenido desde su primera edición.

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Las artistas de Planchando el Despecho agradecieron al público y destacaron su participación en el concierto de Pandora.

Tres nuevas fechas confirmadas tras la presentación con Pandora

Después de esta experiencia, “Planchando el Despecho” continúa su recorrido y ya tiene nuevas fechas confirmadas para reencontrarse con su público. La primera será el 13 de noviembre en Lima, seguida del 21 de noviembre en Trujillo y el 28 de noviembre en Arequipa.

Para estas presentaciones, Katia Condos, Almendra Gomelsky, Maricarmen Marín, Gianella Neyra y Rebeca Escribens volverán al escenario para compartir canciones, historias y humor, además de esa catarsis colectiva que se convirtió en uno de los sellos distintivos del espectáculo desde sus primeras temporadas.

Las entradas para las tres fechas ya están disponibles a través de la plataforma Ticketmaster, que gestiona la venta para las presentaciones en las tres ciudades. El recorrido confirma la expansión del espectáculo más allá de la capital peruana, con una propuesta que ya ha reunido a miles de espectadores en sus distintas temporadas.

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Planchando el Despecho abrió el concierto de Pandora en Lima ante el público de la Explanada del Parque de la Exposición.

La gira de noviembre llega pocos meses después de que el espectáculo agotara funciones consecutivas y reuniera a más de 8 mil espectadores en su temporada de mayo, un antecedente que consolida el interés del público por las historias de desamor, humor y música que caracterizan a la propuesta.