Perú

Romeo Santos y Prince Royce pusieron a cantar a Lima con dos noches a pura bachata en el Estadio Nacional

Los dos íconos del género reunieron clásicos, temas recientes y un montaje de gran formato en un show que convirtió al recinto limeño en un coro gigante durante sus fechas del 11 y 12 de septiembre

Romeo Santos y Prince Royce sostienen micrófonos y señalan hacia adelante vestidos con ropa blanca sobre un escenario
Romeo Santos y Prince Royce hicieron vibrar el Estadio Nacional de Lima durante dos noches consecutivas de bachata.
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La bachata volvió a apoderarse de Lima y lo hizo por todo lo alto. Romeo Santos y Prince Royce hicieron vibrar el Estadio Nacional durante dos noches consecutivas, el 11 y 12 de septiembre, con un espectáculo que confirmó por qué ambos artistas se mantienen entre los nombres más taquilleros y queridos de la música latina.

Desde los primeros acordes, el público respondió con cada uno de los grandes éxitos de ambos intérpretes. ‘Propuesta Indecente’, ‘Eres Mía’, ‘Imitadora’, ‘Darte un Beso’, ‘Corazón Sin Cara’ y ‘Las Cosas Pequeñas’, entre otros clásicos, se convirtieron en la banda sonora de dos noches marcadas por la nostalgia, el romance y la energía característica del género.

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Una gira que combina dos generaciones de la bachata

El denominado ‘Rey de la Bachata’ y el ‘Príncipe de la Bachata’ llegaron a Lima como parte de su gira ‘Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026’, un recorrido que también nació a partir de su álbum colaborativo Better Late Than Never. La producción conjunta consolidó la unión de dos generaciones y dos estilos que han llevado la bachata a escenarios internacionales.

Revive la emoción de las dos noches espectaculares que Romeo Santos ofreció en Perú junto a Prince Royce. Un resumen lleno de energía, pasión y los mejores éxitos del Rey de la Bachata junto a una multitud increíble. Video: Instagram Romeo Santos

Uno de los momentos más esperados de ambas noches fue la presentación de su nueva etapa musical, marcada por colaboraciones como ‘Dardos’, canción que forma parte del trabajo conjunto entre ambos artistas y que reforzó la alianza entre dos de las figuras más importantes de la bachata contemporánea. Juntos, Santos y Royce ofrecieron un espectáculo de gran despliegue audiovisual, con un repertorio pensado para recorrer distintas etapas de sus carreras.

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El álbum Better Late Than Neverreúne canciones que combinan el estilo característico de cada artista, desde las composiciones más melódicas de Prince Royce hasta los arreglos orquestales y las letras narrativas que distinguen a Romeo Santos. La colaboración entre ambos se gestó luego de años de carreras paralelas en las que cada uno consolidó su propio público, lo que convirtió a esta gira conjunta en una de las más esperadas del año dentro del género.

El antecedente de Romeo Santos en el Estadio Nacional

Romeo Santos conoce de cerca lo que significa conquistar al público peruano. En 2023, el artista logró llenar cuatro veces consecutivas el Estadio Nacional durante su gira Fórmula Vol. 3, lo que lo convirtió en uno de los artistas latinos con mayor convocatoria en la historia reciente de los espectáculos en el país.

Revive la increíble energía del concierto de Prince Royce en Lima, Perú, junto a Romeo Santos. El público canta, baila y demuestra su amor con banderas y carteles en una noche inolvidable. Video: Instagram Prince Royce

Esta vez, acompañado por Prince Royce, el intérprete volvió a demostrar que su vigencia se mantiene intacta entre el público local. La presentación conjunta permitió además que ambos artistas presentaran parte del material que han desarrollado en conjunto durante los últimos meses, en el marco de una gira que los ha llevado por distintos escenarios de la región.

Prince Royce, por su parte, también cuenta con una relación consolidada con el público limeño, luego de presentarse en el país en distintas ocasiones a lo largo de su carrera como solista. La suma de ambas trayectorias explica en parte la magnitud de la convocatoria registrada durante las dos fechas en el Estadio Nacional, que se ubicaron entre los espectáculos musicales más comentados de la temporada en Lima.

Dos noches convertidas en un coro masivo

Durante ambas presentaciones, el Estadio Nacional se convirtió en un coro multitudinario. Parejas, grupos de amigos y fanáticos de distintas generaciones acompañaron cada canción, lo que confirmó la vigencia de la bachata y el lugar que ocupan Romeo Santos y Prince Royce en el gusto del público peruano.

Prince Royce y Romeo Santos cantan con micrófonos y sostienen vasos en un escenario iluminado con luces azules y fondo de ladrillos rojos
El show de Romeo Santos y Prince Royce en Lima reunió clásicos como 'Propuesta Indecente', 'Eres Mía' y 'Darte un Beso'.

Dos noches, un solo género y miles de voces confirmaron lo que ya parecía evidente antes del inicio de la gira: ambos artistas continúan entre los nombres más convocantes de la música latina en Perú, un estatus que sostienen desde hace más de una década en el circuito de conciertos masivos del país.

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