Casting de ‘Combate’ en ATV: colas desde la madrugada, la puerta que casi tumban y los videos que se hicieron virales

El proceso de selección para la nueva temporada del programa de televisión Combate en Lima convoca a cientos de postulantes en la sede del canal ATV.

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El casting de ‘Combate’, convocado para el sábado 12 de septiembre en la sede de ATV, desató una convocatoria masiva que superó las previsiones de la producción y derivó en escenas de tensión en el ingreso al canal. Videos publicados en TikTok mostraron largas filas desde la 1:00 de la madrugada, con jóvenes que llegaron a acampar en los exteriores del canal con la expectativa de asegurar un lugar entre los primeros postulantes al programa de competencia.

La producción de ‘Combate’ había anunciado el regreso del formato a inicios de septiembre con un mensaje que invitaba a nuevos participantes a sumarse a la que definió como una nueva era del programa. “El programa que cambió la historia de la televisión peruana vuelve a encender los motores. Una nueva era ha comenzado y busca a la sangre nueva lista para defender los colores y convertirse en leyenda”, señaló el canal en su convocatoria oficial, difundida en redes sociales.

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Una recopilación de las presentaciones más bizarras y divertidas del casting para el programa "Combate". Estos aspirantes sí que sabían cómo llamar la atención. Video: TikTok @pepitaclips

El intento de derribar la puerta de ATV y el llamado de atención de un comunicador

La afluencia de postulantes generó momentos de descontrol en el exterior del canal. El comunicador Ric La Torre difundió un video en el que se observa a una joven empujar con fuerza el portón de ingreso a ATV, en medio de la aglomeración de personas que buscaban entrar al recinto.

“Esto es de verdad, no es ni siquiera gracioso, porque yo puedo entender que había mucha gente que se ha quejado de las colas, que se colaban y demás, pero aquí la amiga que lo está tomando a chiste podría hasta recibir quizá algún proceso de parte de ATV por intento de daño a la propiedad privada. Felizmente no se cayó esa puerta”, advirtió La Torre en su publicación.

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Una multitud de jóvenes impacientes derriba la puerta de ingreso al evento 'Combate'. La frustración y las ganas de entrar generaron una situación de caos que requirió la intervención de la seguridad. Video: TikTok @alexandersairii

El comunicador también reportó cifras de audiencia que respaldan la magnitud del interés generado por la convocatoria. Según detalló, el video del intento de forzar la puerta acumuló cerca de cien mil reproducciones, pese a que el canal no había anunciado previamente la transmisión del casting a través de su plataforma digital.

“Me parece también, muchachos, que con calma y tranquilidad. Yo sé que todos quieren ganar lo que ganas ahí, pero tranquilos”, señaló La Torre, quien adelantó que la producción evaluaría abrir nuevas fechas de casting ante la cantidad de postulantes que se quedaron sin oportunidad de ingresar.

Un joven confundió ‘Combate’ con ‘Esto es Guerra’ frente a las cámaras del programa

Entre los momentos que se viralizaron durante la jornada destacó la presentación de un joven identificado como Víctor, de 19 años y procedente de Villa El Salvador, quien confundió el nombre del programa al que postulaba frente al personal de casting.

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“Hola, mi nombre es Víctor, tengo 19 años, vengo de Villa El Salvador y mi único objetivo es ser el mejor ‘guerrero’, perdón, el mejor ‘combatiente’”, declaró el postulante, en referencia accidental a ‘Esto es Guerra’, el programa competidor de América Televisión. La confusión provocó la reacción entre risas de la persona encargada de la evaluación, quien respondió: “Oye, ¿qué? Anda por ahí y no regreses nunca más”.

Un resumen de los momentos más impactantes del casting de Combate publicados por Ric La Torre. Desde un joven que se confundió de programa en vivo hasta el caos de la multitud que intentó derribar una puerta del canal ATV y la sorpresiva aparición de Zumba. Video: TikTok @riclatorrez

La producción también incorporó un componente de espectáculo paralelo a las pruebas de casting. Según reportó Ric La Torre, el excombatiente, Zumba se presentó en las inmediaciones del canal vestido con lo que sería el vestuario oficial de los futuros combatientes, un gesto que generó comentarios divididos entre los presentes.

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El comunicador de espectáculos Fernando León, conocido como ‘Chiclesitos aleonados’, atribuyó parte del desorden en las colas a esa aparición. “Le están echando la culpa a Zumba, porque dicen que por figureti llegar y hacer bailar a todo el mundo afuera, se desordenaron las colas. Después se metieron unos donde no tenían que estar y todo ha sido un escándalo”, relató León en su espacio de streaming ‘Faranduliando con Fer’.

Said Palao y el efecto de su sueldo revelado sobre la convocatoria masiva

Fernando León vinculó parte del interés multitudinario por el casting con la reciente exposición pública de los ingresos del chico reality Said Palao, quien días antes había mostrado documentos que acreditaban una remuneración mensual de S/ 35 400 por su participación en ‘Esto es Guerra’.

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“La gente de Combate va a tener bastante que agradecerle a Said Palao, porque el hecho de haber expuesto cuánto supuestamente gana creo que ha hecho que vaya gente masivamente al casting”, sostuvo el comunicador, quien comparó la magnitud de la convocatoria con las cifras habituales que manejan varios creadores de contenido.

El sueño de ganar un gran sueldo llevó a miles de personas al casting de Combate en Perú. Lo que empezó como una audición masiva terminó en un completo desorden, con gente que madrugó en vano y escenas de desesperación. Video: TikTok @fernandoleonartista

La transmisión del proceso de selección, realizada de manera simultánea a través del canal de YouTube de ATV sin anuncio previo, llegó a registrar hasta 1800 personas conectadas en determinados momentos, según los reportes recogidos por los comunicadores de espectáculos. La cobertura del casting también incluyó la participación de Steve Romero y de una comunicadora identificada previamente como asesora de imagen del programa ‘Okey’, quien se sumó como reportera del evento.

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ATV agradece la respuesta y adelanta que “la búsqueda no se acaba”

Ante la magnitud de la convocatoria y las quejas de quienes no lograron ingresar pese a hacer fila desde tempranas horas, la producción de ‘Combate’ emitió un comunicado de agradecimiento a través de sus redes sociales.

“Gracias, combatientes. No tenemos las palabras para agradecer. Sabemos que muchísima gente se quedó fuera y no llegó a pasar. Tranquilos, la búsqueda no se acaba aquí”, señaló el mensaje oficial del canal, que dejó abierta la posibilidad de convocar nuevas fechas de casting.

La producción de Combate publica un comunicado en Perú para agradecer la asistencia al casting de su nueva temporada y anunciar nuevas convocatorias.

En una publicación posterior, ATV compartió imágenes de los aspirantes evaluados durante la jornada y agradeció el nivel de participación registrado. “Rojo y verde se sintieron con todo en este gran casting de Combate, Nueva Generación.

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Cientos de personas demostraron de qué están hechas, dejando el alma en cada prueba. Mantente atento a nuestras redes oficiales para las próximas novedades. El sueño apenas comienza”, indicó el canal en su comunicado.

Una publicación de ATV en redes sociales detalla las indicaciones logísticas para los postulantes al casting del programa Combate en Perú.

Previo a la jornada, la producción también había difundido una serie de recomendaciones logísticas para los postulantes, entre ellas la exigencia de portar el documento nacional de identidad en físico o en fotografía, así como sugerencias para protegerse del sol durante la espera y colaborar con las revisiones de seguridad en el ingreso.