Perú

Casting de ‘Combate’ en ATV: colas desde la madrugada, la puerta que casi tumban y los videos que se hicieron virales

La convocatoria del reality reunió a cientos de aspirantes desde la noche anterior, dejó escenas tensas en el ingreso al canal y obligó a la producción a agradecer la respuesta masiva y anunciar más oportunidades

Fotomontaje con el logotipo de Combate Nueva Generación sobre una foto grupal del elenco e imágenes circulares de las colas y pruebas del casting
El proceso de selección para la nueva temporada del programa de televisión Combate en Lima convoca a cientos de postulantes en la sede del canal ATV.
Guardar

El casting de ‘Combate’, convocado para el sábado 12 de septiembre en la sede de ATV, desató una convocatoria masiva que superó las previsiones de la producción y derivó en escenas de tensión en el ingreso al canal. Videos publicados en TikTok mostraron largas filas desde la 1:00 de la madrugada, con jóvenes que llegaron a acampar en los exteriores del canal con la expectativa de asegurar un lugar entre los primeros postulantes al programa de competencia.

La producción de ‘Combate’ había anunciado el regreso del formato a inicios de septiembre con un mensaje que invitaba a nuevos participantes a sumarse a la que definió como una nueva era del programa. “El programa que cambió la historia de la televisión peruana vuelve a encender los motores. Una nueva era ha comenzado y busca a la sangre nueva lista para defender los colores y convertirse en leyenda”, señaló el canal en su convocatoria oficial, difundida en redes sociales.

PUBLICIDAD

Una recopilación de las presentaciones más bizarras y divertidas del casting para el programa "Combate". Estos aspirantes sí que sabían cómo llamar la atención. Video: TikTok @pepitaclips

El intento de derribar la puerta de ATV y el llamado de atención de un comunicador

La afluencia de postulantes generó momentos de descontrol en el exterior del canal. El comunicador Ric La Torre difundió un video en el que se observa a una joven empujar con fuerza el portón de ingreso a ATV, en medio de la aglomeración de personas que buscaban entrar al recinto.

“Esto es de verdad, no es ni siquiera gracioso, porque yo puedo entender que había mucha gente que se ha quejado de las colas, que se colaban y demás, pero aquí la amiga que lo está tomando a chiste podría hasta recibir quizá algún proceso de parte de ATV por intento de daño a la propiedad privada. Felizmente no se cayó esa puerta”, advirtió La Torre en su publicación.

PUBLICIDAD

Una multitud de jóvenes impacientes derriba la puerta de ingreso al evento 'Combate'. La frustración y las ganas de entrar generaron una situación de caos que requirió la intervención de la seguridad. Video: TikTok @alexandersairii

El comunicador también reportó cifras de audiencia que respaldan la magnitud del interés generado por la convocatoria. Según detalló, el video del intento de forzar la puerta acumuló cerca de cien mil reproducciones, pese a que el canal no había anunciado previamente la transmisión del casting a través de su plataforma digital.

“Me parece también, muchachos, que con calma y tranquilidad. Yo sé que todos quieren ganar lo que ganas ahí, pero tranquilos”, señaló La Torre, quien adelantó que la producción evaluaría abrir nuevas fechas de casting ante la cantidad de postulantes que se quedaron sin oportunidad de ingresar.

Un joven confundió ‘Combate’ con ‘Esto es Guerra’ frente a las cámaras del programa

Entre los momentos que se viralizaron durante la jornada destacó la presentación de un joven identificado como Víctor, de 19 años y procedente de Villa El Salvador, quien confundió el nombre del programa al que postulaba frente al personal de casting.

“Hola, mi nombre es Víctor, tengo 19 años, vengo de Villa El Salvador y mi único objetivo es ser el mejor ‘guerrero’, perdón, el mejor ‘combatiente’”, declaró el postulante, en referencia accidental a ‘Esto es Guerra’, el programa competidor de América Televisión. La confusión provocó la reacción entre risas de la persona encargada de la evaluación, quien respondió: “Oye, ¿qué? Anda por ahí y no regreses nunca más”.

Un resumen de los momentos más impactantes del casting de Combate publicados por Ric La Torre. Desde un joven que se confundió de programa en vivo hasta el caos de la multitud que intentó derribar una puerta del canal ATV y la sorpresiva aparición de Zumba. Video: TikTok @riclatorrez

La producción también incorporó un componente de espectáculo paralelo a las pruebas de casting. Según reportó Ric La Torre, el excombatiente, Zumba se presentó en las inmediaciones del canal vestido con lo que sería el vestuario oficial de los futuros combatientes, un gesto que generó comentarios divididos entre los presentes.

El comunicador de espectáculos Fernando León, conocido como ‘Chiclesitos aleonados’, atribuyó parte del desorden en las colas a esa aparición. “Le están echando la culpa a Zumba, porque dicen que por figureti llegar y hacer bailar a todo el mundo afuera, se desordenaron las colas. Después se metieron unos donde no tenían que estar y todo ha sido un escándalo”, relató León en su espacio de streaming ‘Faranduliando con Fer’.

Said Palao y el efecto de su sueldo revelado sobre la convocatoria masiva

Fernando León vinculó parte del interés multitudinario por el casting con la reciente exposición pública de los ingresos del chico reality Said Palao, quien días antes había mostrado documentos que acreditaban una remuneración mensual de S/ 35 400 por su participación en ‘Esto es Guerra’.

“La gente de Combate va a tener bastante que agradecerle a Said Palao, porque el hecho de haber expuesto cuánto supuestamente gana creo que ha hecho que vaya gente masivamente al casting”, sostuvo el comunicador, quien comparó la magnitud de la convocatoria con las cifras habituales que manejan varios creadores de contenido.

El sueño de ganar un gran sueldo llevó a miles de personas al casting de Combate en Perú. Lo que empezó como una audición masiva terminó en un completo desorden, con gente que madrugó en vano y escenas de desesperación. Video: TikTok @fernandoleonartista

La transmisión del proceso de selección, realizada de manera simultánea a través del canal de YouTube de ATV sin anuncio previo, llegó a registrar hasta 1800 personas conectadas en determinados momentos, según los reportes recogidos por los comunicadores de espectáculos. La cobertura del casting también incluyó la participación de Steve Romero y de una comunicadora identificada previamente como asesora de imagen del programa ‘Okey’, quien se sumó como reportera del evento.

ATV agradece la respuesta y adelanta que “la búsqueda no se acaba”

Ante la magnitud de la convocatoria y las quejas de quienes no lograron ingresar pese a hacer fila desde tempranas horas, la producción de ‘Combate’ emitió un comunicado de agradecimiento a través de sus redes sociales.

“Gracias, combatientes. No tenemos las palabras para agradecer. Sabemos que muchísima gente se quedó fuera y no llegó a pasar. Tranquilos, la búsqueda no se acaba aquí”, señaló el mensaje oficial del canal, que dejó abierta la posibilidad de convocar nuevas fechas de casting.

Cartel digital con el logotipo de Combate Nueva Generación y un texto de agradecimiento de la producción de ATV sobre fondo rojo y verde
La producción de Combate publica un comunicado en Perú para agradecer la asistencia al casting de su nueva temporada y anunciar nuevas convocatorias.

En una publicación posterior, ATV compartió imágenes de los aspirantes evaluados durante la jornada y agradeció el nivel de participación registrado. “Rojo y verde se sintieron con todo en este gran casting de Combate, Nueva Generación.

Cientos de personas demostraron de qué están hechas, dejando el alma en cada prueba. Mantente atento a nuestras redes oficiales para las próximas novedades. El sueño apenas comienza”, indicó el canal en su comunicado.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram con el logotipo de Combate Nueva Generación y el texto de recomendaciones para un casting
Una publicación de ATV en redes sociales detalla las indicaciones logísticas para los postulantes al casting del programa Combate en Perú.

Previo a la jornada, la producción también había difundido una serie de recomendaciones logísticas para los postulantes, entre ellas la exigencia de portar el documento nacional de identidad en físico o en fotografía, así como sugerencias para protegerse del sol durante la espera y colaborar con las revisiones de seguridad en el ingreso.

Temas Relacionados

CombateATVZumbaperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 13 de septiembre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró tres sismos de magnitud entre 4,0 y 4,5 el 12 de septiembre

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 13 de septiembre de 2026

Sentencian a prisión suspendida e inhabilitan a médico que cobró S/1.000 a paciente del SIS en Junín

La Sala Penal de Apelaciones de Chanchamayo redujo la condena de seis a cinco años y dispuso la suspensión de su ejecución bajo un periodo de prueba de tres años

Sentencian a prisión suspendida e inhabilitan a médico que cobró S/1.000 a paciente del SIS en Junín

Partidos de hoy, domingo 13 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada dominical está repleta de diversos encuentros importantes, tanto en la Liga 1 de Perú, como en otros campeonatos de América y de Europa. También habría participación de jugadores peruanos en el extranjero

Partidos de hoy, domingo 13 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Mr Peet lapidó a 4 jugadores de Alianza Lima tras derrota ante Universitario: “Ingenuidad total, una cosa insólita y absurda”

El periodista deportivo cuestionó la actuación de cuatro futbolistas del conjunto ‘íntimo’ luego de la sufrica caída ante la ‘U’ en Matute

Mr Peet lapidó a 4 jugadores de Alianza Lima tras derrota ante Universitario: “Ingenuidad total, una cosa insólita y absurda”

Rafael López Aliaga pide a Keiko Fujimori ser “radical” como Alberto Fujimori: “Él no entraba en vainas”

El líder de Renovación Popular planteó reforzar la inteligencia policial y militar, aplicar medidas más severas contra el crimen y respaldar parte de las facultades solicitadas por el Ejecutivo

Rafael López Aliaga pide a Keiko Fujimori ser “radical” como Alberto Fujimori: “Él no entraba en vainas”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga pide a Keiko Fujimori ser “radical” como Alberto Fujimori: “Él no entraba en vainas”

Rafael López Aliaga pide a Keiko Fujimori ser “radical” como Alberto Fujimori: “Él no entraba en vainas”

Ministro Juan Sheput defiende designación de Zulema Tomás como presidenta de EsSalud ante cuestionamientos

Ministra de la Mujer afirma que violencia sexual contra menores en Condorcanqui “no es un problema” del Ejecutivo

Primo de la presidenta Keiko Fujimori es hallado sin vida en La Molina

Rafael López Aliaga quiere que Renzo Reggiardo siga en la MML y plantea mantenerlo “aunque sea ad honorem”

ENTRETENIMIENTO

La mamá de Hugo García viajó a Miami para conocer a su nieto Koa y él lo celebró con una tierna foto

La mamá de Hugo García viajó a Miami para conocer a su nieto Koa y él lo celebró con una tierna foto

Tilsa Lozano contó la vez que atropelló a Miguel Hidalgo tras verlo con otra mujer: “Atropellé al papá de mis hijos embarazada”

Clara Seminara rompe el silencio tras la muerte de Enrique Espejo ‘Yuca’ y responde a quienes la culpan en redes

Los Mirlos en el Tiny Desk: confirman presentación de grupo de cumbia peruana en reconocido formato de conciertos

Agenda cultural en Lima del 10 al 17 de setiembre: El Lago de los Cisnes, la experiencia inmersiva Wankar de DanSa, El jefe del jefe y AQUA

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 13 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, domingo 13 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Mr Peet lapidó a 4 jugadores de Alianza Lima tras derrota ante Universitario: “Ingenuidad total, una cosa insólita y absurda”

Vinicius Fernandes asume el mando de Deportivo Soan pensando en las ‘semis’ de la Liga Peruana de Vóley: “Tenemos que ir etapa por etapa”

Tradición Copera 2026: los diez primeros clubes confirmados que pelearán por un lugar en la Liga 3 del fútbol peruano

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así quedaron los equipos tras la fecha 9 del Torneo Clausura y Acumulada