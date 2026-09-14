Papa León XIV cumple años hoy, 14 de septiembre: Así celebraba Robert Prevost su onomástico cuando era obispo en Perú

León XIV cumple 71 años y en Monsefú recuerdan los cumpleaños que compartió con sacerdotes, amigos y fieles durante su etapa en la Diócesis de Chiclayo. (Vatican News)

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En la ciudad de Monsefú, al norte del Perú, el 14 de septiembre reunía dos motivos de celebración: la festividad del Señor Nazareno Cautivo y el cumpleaños de quien entonces era obispo de Chiclayo, Robert Francis Prevost.

Este lunes, cuando el papa León XIV cumpla 71 años, en esa localidad de Lambayeque persiste el recuerdo de los encuentros que el antiguo obispo de Chiclayo compartía con sacerdotes, amigos y fieles, alrededor de una mesa con platos tradicionales del norte peruano.

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La fecha tenía un sentido particular para la comunidad. El ahora Sumo Pontífice celebró allí varios de sus cumpleaños durante sus años como obispo de la Diócesis de Chiclayo, una etapa que se extendió de 2014 hasta 2023.

El padre Fidel Purisaca, director de la Oficina de Prensa y Comunicación de la diócesis, señaló a la Agencia Andina que el hoy papa León XIV celebró ocho veces el 14 de septiembre mientras estuvo vinculado a esa jurisdicción eclesiástica.

Robert Francis Prevost llegó al Perú en 1985 como misionero agustino; cuarenta años después, el mundo lo conoce como León XIV, el primer papa estadounidense y el primero con nacionalidad peruana en la historia de la Iglesia. (Infobae Perú / Composición)

“Era una fecha que vivía con sencillez y cercanía, siempre con sus sacerdotes y la comunidad”, contó Purisaca. Los festejos no tenían un carácter personal ni protocolar, según los testimonios de gente que lo conoció, sino que coincidían con una jornada de actividad religiosa y encuentro con los habitantes de Monsefú.

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El Señor Nazareno Cautivo

Los exteriores de la iglesia San Pedro de Monsefú reciben cada 14 de septiembre las actividades dedicadas al Señor Nazareno Cautivo. Este año, la población prepara una celebración en homenaje a León XIV, con música de marinera y la participación de bailarines y vecinos.

La coincidencia entre ambas fechas explica por qué Prevost solía pasar su cumpleaños en esta localidad. Ánggela Gonzales, emprendedora gastronómica y dueña del restaurante Don Emilio, relató a Perú21 que el pontífice mantenía esa costumbre antes de ser elegido papa.

“Tenemos el frito monsefuano porque era uno de los platillos favoritos del papa, que siempre celebró su cumpleaños aquí en Monsefú, porque su cumpleaños es el 14 de septiembre, el mismo día del Jesús Nazareno Cautivo”, contó Gonzales.

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El papa León XIV sirve un plato de comida en una cocina de Chiclayo, Perú, durante su visita pastoral a la región. (Andina Noticias)

El recuerdo de esas celebraciones se conserva en los platos que formaban parte de las reuniones. Cabrito, ceviche, arroz con pato, frito de Monsefú, torta y helados aparecían en las mesas donde compartía la fecha con integrantes de la comunidad, de acuerdo con la información publicada por La República.

Gastronomía peruana

La gastronomía de Monsefú tuvo presencia en los cumpleaños de Prevost. El frito monsefuano figura entre sus platos favoritos, según Gonzales, y este año vuelve a ser parte de la preparación local para recordar al papa desde la ciudad en la que ejerció su ministerio episcopal.

La celebración también contempla un desayuno con pavo horneado, garbanzo, aceituna, queso y rosca monsefuana. Para el almuerzo, la propuesta incluye cabrito con loche y frito monsefuano. Los platos evocan las reuniones que el entonces obispo compartía con los habitantes del norte del Perú.

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La relación de León XIV con el país se remonta a 1985. De sus 71 años, alrededor de 20 transcurrieron en territorio peruano. Antes de llegar a Chiclayo, pasó por Chulucanas y Trujillo. En 2014 volvió al país para asumir la conducción de la diócesis chiclayana, donde permaneció hasta 2023.

Celebración de la Santa Misa de Navidad. Ofició Mons. Robert Prevost Martínez - Obispo de la Diócesis de Chiclayo.

Cercanía con el papa

El monseñor Marco Antonio Cortez Lara, obispo de Tacna y Moquegua, nació en Chiclayo y mantuvo contacto con Prevost durante el tiempo en que ambos ejercían como obispos. En declaraciones a Perú21, recordó las visitas que realizaba a la ciudad por razones familiares y los encuentros que tenía con quien hoy encabeza la Iglesia católica.

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“Cuando yo iba a Chiclayo, por motivos familiares, porque tengo familia allá, iba a saludarle y él me invitaba a veces a su casa y hemos conversado. Eso hizo que surgiera una cercanía entre nosotros, más allá de la tarea episcopal. (…) Es un chiclayano comiendo la comida propia de allí. Ha tenido esa gran capacidad de adaptación. No tuvo ningún problema en sentirse uno más con los hermanos. Esa cercanía que tiene es muy reconfortante”, afirmó Cortez.

El obispo de Tacna y Moquegua también expresó cuál sería su saludo para León XIV en su cumpleaños número 71. “El Señor te conserve. El Señor te proteja. El Señor te libre de todo mal y te haga santo. Eso es lo que yo le diría”, dijo.

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El cumpleaños de este 14 de septiembre ocurre meses antes de la visita apostólica que León XIV tiene prevista al Perú en noviembre. El viaje supondrá su regreso a ciudades y comunidades vinculadas con su trayectoria pastoral, entre ellas Chiclayo y Monsefú, donde cada año su fecha de nacimiento quedó asociada a la devoción por el Señor Nazareno Cautivo y a la comida de la región.