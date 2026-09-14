“Si se trata de dar mis rodillas por la selección, aquí estoy”: Coraima Gómez y su sacrificio en el Sudamericano de Vóley

La jugadora explicó las dificultades que encontró el equipo durante la competencia y reveló cómo asumió el desafío de cumplir una función diferente. (Video: Dosis de Voleibol)

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Perú cerró su participación en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 con una victoria sobre Chile. El resultado permitió a la selección despedirse del certamen con una sonrisa, aunque el quinto puesto en la clasificación dejó un sabor agridulce tras una campaña en la que el equipo no pudo alcanzar los resultados esperados.

Tras el encuentro, Coraima Gómez valoró el esfuerzo de sus compañeras y reconoció que todavía queda trabajo por realizar para alcanzar los objetivos trazados por la ‘bicolor’ en el futuro.

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“Estoy emocionada por lo que hemos hecho en este torneo. Tal vez nos falta un poquito para lograr el objetivo que queríamos, pero ya está, hay que seguir trabajando para esto, pero supercontenta por el triunfo ante Chile”, señaló en declaraciones para ‘Dosis de Voleibol’.

La voleibolista también realizó una autocrítica sobre el rendimiento del equipo y consideró que una de las principales dificultades durante el campeonato pasó por el aspecto emocional. Más allá del desgaste físico, Gómez apuntó a la falta de confianza para cerrar los partidos cuando Perú tenía situaciones favorables.

“No sé si es que no hemos podido conservar el balance físico. En conjunto lo que sentimos es que ha sido más un tema anímico, un tema de actitud, de creer que nosotras podemos sacar un marcador a favor. Eso es lo que sentimos que más nos ha faltado en este torneo, porque las cosas se nos daban, pero no sabíamos aprovechar”, explicó.

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Coraima Gómez se desempeñó como central en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: @ese_fotografia

Esa dificultad también quedó expuesta en el último partido frente a Chile. Perú llegó a sacar una ventaja importante en distintos momentos del encuentro, pero no consiguió sostenerla y permitió que su rival volviera a meterse en el partido. “Hemos tenido el marcador un poco amplio y no teníamos esa contundencia de seguir ampliándolo. Chile se nos acercaba, pero hoy sí era todo o nada”, comentó.

La revancha ante Chile

El duelo ante las chilenas también tuvo un significado especial para el plantel peruano. Gómez recordó que ambos equipos ya se habían enfrentado en la Copa Sudamericana que se disputó previamente en Lima, donde Chile consiguió quedarse con la victoria.

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“En el campeonato que jugamos en Lima, Chile nos ganó. Entonces, esta f9ue nuestra revancha, ya no lo vamos a ver hasta el otro año, así que salimos con todo, con mucha actitud y muchas ganas de querer hacer las cosas”, relató.

La voleibolista también reveló que el equipo conversó antes del partido para dejar atrás los nervios y la inseguridad que habían aparecido durante el torneo. “Hablamos bastante porque siempre hay nervios, siempre hay inseguridad, pero entre todas nos dijimos que es importante apoyarse en la compañera”, sostuvo.

Revive el emocionante punto final con el que la selección peruana de vóley derrotó a Chile en el Campeonato Sudamericano. Un bloqueo decisivo selló la victoria por 3 sets a 1, desatando la alegría de las jugadoras. - Latina

El sacrificio de Coraima como central

Uno de los principales retos para Gómez durante el Sudamericano fue desempeñarse como central, una posición que no ocupa habitualmente. La jugadora valoró la confianza que recibió del entrenador Antonio Rizola y dejó claro que está dispuesta a asumir cualquier función en beneficio de la selección.

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“Estoy feliz de que el profe haya confiado en mí para realizar esta posición, que usualmente no la hago. Llegando a Lima vuelvo a ser punta”, contó.

Sin embargo, su compromiso con el equipo está por encima de la posición que le toque ocupar. “Pero si se trata de apoyar a la selección, de dar mis rodillas por la selección, pues aquí estoy”, enfatizó.

El mensaje final de Coraima Gómez

Finalmente, Coraima Gómez se refirió a los comentarios que reciben las integrantes de la selección en redes sociales. La voleibolista agradeció el respaldo de los aficionados, aunque pidió diferenciar las críticas constructivas de aquellos mensajes que terminan afectando emocionalmente a las jugadoras.

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“Gracias a todas esas personas que siempre alientan a la selección. Siempre es bueno una crítica constructiva, pero aquellos que ya empiezan a denigrar a las jugadoras... Usualmente yo no leo redes sociales, pero mis compañeras sí, entonces eso las afecta un poco. Pero también sé que esto siempre va a existir. Entonces, gracias a los que siempre están con nosotras y a los otros ni los escucho”, sentenció.

Con el Sudamericano ya terminado, Perú deberá continuar trabajando para corregir los aspectos que le impidieron conseguir mejores resultados. Para Gómez, el compromiso con la selección permanece intacto, incluso cuando implique asumir desafíos fuera de su posición habitual.

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