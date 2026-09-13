Rafael López Aliaga pide a Keiko Fujimori ser “radical” como Alberto Fujimori: “Él no entraba en vainas”

Rafael López Aliaga pidió a Keiko Fujimori asumir una postura “radical” frente al avance de la criminalidad, similar a la que, según dijo, mantuvo su padre, Alberto Fujimori

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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, pidió este domingo a la presidenta Keiko Fujimori adoptar una postura “radical” frente al avance de la criminalidad, similar a la que, según afirmó, mantuvo su padre, el fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000).

“Fujimori no esperaba, no entraba en vainas”, afirmó durante una entrevista con RPP, en la que fue consultado sobre la respuesta del Gobierno ante el incremento de la inseguridad y el pedido de facultades legislativas planteado por el Ejecutivo.

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López Aliaga insistió en que el Gobierno debería recurrir a decretos de urgencia para enfrentar la criminalidad y cuestionó que, pese a los niveles de violencia, no se haya presentado, según dijo, un paquete de medidas de ese tipo.

Como ejemplo, mencionó el asesinato de Betsy Mallma Sarmiento, madre y dirigenta de una olla común de San Juan de Miraflores que fue asesinada tras “negarse a pagar un cupo”.

El exalcalde capitalino propuso reforzar con equipamiento los organismos de inteligencia de la Policía y las Fuerzas Armadas, así como proporcionar recursos para labores de interceptación legal de comunicaciones y peritajes médico-legales.

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El líder de Renovación Popular reclamó medidas inmediatas contra la inseguridad, entre ellas decretos de urgencia y mayor equipamiento para los organismos de inteligencia

También planteó fortalecer la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana de la Policía, conocida como Grupo Terna, para combatir a las bandas criminales y defendió medidas más severas contra quienes calificó como “terroristas urbanos”.

“Con todo el equipo que tiene la señora presidenta, por favor, (debe) ir rápidamente a darle el equipamiento a la inteligencia que capturó a Sendero Luminoso, MRTA, que es la Policía Nacional, es el Ejército, es la fuerza, la inteligencia naval”, señaló.

López Aliaga también propuso aplicar una de las medidas incluidas en su plan de gobierno para quienes denomina “terroristas urbanos”: trasladarlos a la selva y someterlos a un régimen penitenciario más severo.

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“(Debe) hacerme caso en algunos temas que están en mi plan de gobierno presidencial, que es llevar en flagrancia (...) a un terrorista urbano a la selva peruana y no gastar tanto dinero en esta gente que ya pierde la condición humana cuando disparan a un ser humano indefenso”, afirmó.

Asimismo, planteó modificaciones legales para que estos delincuentes sean procesados en un fuero militar y juzgados bajo una legislación más dura.

Respecto de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, López Aliaga aseguró que su partido respaldará al Gobierno, aunque marcó diferencias con algunos de los 66 pedidos planteados.

López Aliaga respaldó parte de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, pero cuestionó que incluyan asuntos como las tasas de interés, que consideró ajenos a una situación de “extrema urgencia”

“De nuestra parte tiene todo el apoyo”, afirmó al explicar que Renovación Popular considera prioritarias las medidas relacionadas con la inseguridad, el fenómeno de El Niño y la reducción del tamaño del Estado.

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Cuestionó, sin embargo, que entre las facultades requeridas se incluyan medidas relacionadas con las tasas de interés, al considerar que no corresponden a asuntos de “extrema urgencia”.

“¿Qué diablos tiene urgencia la tasa de interés cuando estamos planteando otra cosa? (...) O sea, romper el monopolio bancario. (Se dará facultades en) lo fundamental sí. El Niño ya se nos viene con todo. El tema de terrorismo urbano, ser radical como era su padre. (...) Y reducir el Estado, que las órdenes de servicio se eliminen”, sostuvo.

Después de varias semanas en las que criticó duramente a la mandataria, López Aliaga reiteró el último miércoles que mantendrá su respaldo al Ejecutivo y consideró prematuro exigir resultados a una gestión con poco más de un mes.

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“Yo dije claramente en otra entrevista que no voy a petardear a un Gobierno que lleva 40 días o menos”, afirmó en una entrevista con Canal N, en la que calificó sus críticas de “constructivas” y orientadas a plantear medidas para mejorar la gestión.