Oposición pide al Gobierno presentar nuevo proyecto de facultades legislativas centrado en seguridad y El Niño

Los diputados Ernesto Zunini, César Holguín y Víctor Piñan intervienen en distintas sesiones legislativas ante sus respectivos micrófonos.

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Los diputados César Holguín, Ernesto Zunini y Víctor Piñan , voceros de Ahora Nación, Juntos por el Perú y Partido Cívico Obras, respectivamente, remitieron un oficio al primer ministro Luis Galarreta en el que piden que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso un nuevo proyecto de delegación de facultades legislativas.

El documento solicita que la iniciativa se limite de manera expresa a dos materias: seguridad ciudadana y gestión de riesgos de desastres, con atención específica al fenómeno de El Niño. Según el oficio, esas materias “son las que concitan el mayor consenso ciudadano y urgencia nacional”, frente a otros contenidos que integrarían el proyecto original, actualmente en trámite en el Congreso.

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El texto añade que la petición “no solo responde a una necesidad objetiva de priorización temática, sino también a una grave preocupación institucional respecto del trámite legislativo actual”.

Un oficio de la Cámara de Diputados de Perú pide al Consejo de Ministros presentar un proyecto urgente de delegación de facultades en materia de seguridad y gestión de riesgos.

Riesgo

En el oficio, los voceros de oposición hacen referencia directa a manifestaciones públicas de senadores de Fuerza Popular, Martha Chávez y Carlos Mesía. De acuerdo con el documento, existiría “la expresa intención de que, en caso la Cámara de Diputados apruebe únicamente algunas de las materias contenidas en el proyecto original, el Senado proceda a restituir íntegramente las materias no aprobadas por la Cámara de Diputados”. El oficio sostiene que esa posición “contraviene el diseño constitucional y reglamentario vigente”.

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En el oficio se califican las declaraciones de los senadores mencionados como evidencia de “un claro desconocimiento de estos límites y una voluntad de imponer, por mayoría circunstancial en el Senado, un contenido que no ha sido respaldado por la Cámara de Diputados”. Según los voceros de la oposición, ese escenario “desnaturaliza el proceso de delegación y afecta la seguridad jurídica y el equilibrio entre poderes del Estado”.

“Una interpretación sistemática y conforme a la Constitución lleva a concluir que, si la Cámara de Diputados aprueba solo algunas de las materias propuestas, el Senado no tiene facultad para restituir aquellas que fueron excluidas, pues ello equivaldría a incorporar materias no aprobadas por la Cámara de origen, vulnerando el principio bicameral y el procedimiento legislativo establecido”, se lee en el documento.

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Un comunicado oficial de la Cámara de Diputados del Perú solicita al Poder Ejecutivo ajustar el proyecto de delegación de facultades a materias de seguridad y desastres.

Y agregan: “En ese sentido, y para evitar que dicho escenario se concrete —con el consiguiente riesgo de que se apruebe una delegación de facultades viciada de inconstitucionalidad por violación del procedimiento legislativo—, resulta imperativo que el Poder Ejecutivo remita un nuevo proyecto de delegación de facultades que circunscriba su pedido a las materias de seguridad ciudadana y gestión de desastres”, se lee en el oficio.

Descarta cuestión de confianza por facultades

La presidenta Keiko Fujimori rechazó que el Ejecutivo recurra a una cuestión de confianza para forzar la aprobación del pedido de facultades legislativas en el Congreso, pese a que varias comisiones de la Cámara de Diputados ya declararon inviables algunos de sus puntos. “Por ahora no veo al primer ministro presentando una moción de confianza porque yo sí considero que la actitud de la oposición y de los diferentes grupos políticos va a ser objetiva”, declaró la mandataria en entrevista con RPP Noticias.

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Según la jefa de Estado, el jefe del Gabinete, Luis Galarreta, no tiene previsto plantear la moción de confianza en el pleno del Congreso, instancia donde se definirá el destino del pedido. Fujimori confía en que el debate se resuelva con altura técnica: “Habrá un debate alturado, objetivo, técnico, donde el primer ministro va a poder sustentar cada una de las dudas que puedan haber”.