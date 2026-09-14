Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 14 de septiembre

En la apertura de sesión, el cambio del euro se cotiza en promedio a 3,88 soles, lo que representa una variación negativa de -0,26% respecto al precio de cierre anterior de 3,89 soles. Dow Jones
En la última semana, el euro ha experimentado un descenso del 0,59%, mientras que en el balance interanual presenta una caída del 0,5%.
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