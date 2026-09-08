Economía peruana ‘golpea’ a perros y gatos: Ahora se gasta menos en mascotas

Gran parte de peruanos tienen al menos una mascotas, pero el monto que gastan por ellas ha disminuido en 2025. - Crédito Captura de video

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El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha incluido la tenencia de mascotas en hogares peruanos en sus mediciones por primera vez en julio. Ahora ya se conocen los primeros datos de este censo: poco más de 6 de cada 10 hogares peruanos tiene al menos un mascota.

“El 64,0% de los hogares del país tiene al menos una mascota, de acuerdo con los resultados del módulo ‘Crianza de mascotas en el hogar’ de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), incorporado desde julio de 2025. El jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, señaló que, por área de residencia, la tenencia de mascotas alcanzó el 72,7% en el área rural, cifra superior a la del área urbana (61,8%)”, reveló el INEI.

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Asimismo, aproximadamente un peruano gasta S/62,2 al mes en sus mascotas, según datos al 2025, un monto menor al de S/65, que se hacía en 2024. Sin embargo, el INEI sugiere que el hecho que más hogares ahora tengan mascotas y que hagan un gasto menor, podría haber bajado este promedio.

Los gastos en mascotas, inclusive en servicios veterinarios, han bajado. - Crédito Andina/Clinica Raza

¿Más hogares con mascotas?

Si bien el informe del INEI no incluye el dato textual de que mayores hogares ahora tengan una mascota en Perú, sí lo sugiere al momento de informar cómo se ha disminuido el gasto en perros y gatos en el país.

“Aunque el gasto promedio mensual en animales domésticos se redujo entre 2024 y 2025, el porcentaje de hogares que realizó algún gasto aumentó de 44,0% a 48,3%. Esta diferencia podría explicarse por la incorporación de más hogares con gastos de menor monto, lo que reduce el promedio entre quienes reportaron gasto”, aclaró.

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Así, ahora, el gasto promedio mensual de los hogares que realizaron algún gasto en animales domésticos se redujo de S/62,9 en 2024 a S/57,7 en 2025, lo que representa una disminución de 8,3%. ¿A qué se debió esto? Se sugiere que por el aumento de hogares que han sumado el gasto a sus mascotas.

La Municipalidad de Breña inauguró su primer parque exclusivo para mascotas, un espacio recuperado que antes funcionaba como paradero informal. Ahora, los vecinos y sus engreídos de cuatro patas disfrutan de juegos de agilidad, túneles y áreas verdes en un ambiente seguro. Buenos Días Perú

Así se dividió el gasto en mascotas:

En el rubro de alimentos para animales domésticos , el gasto promedio mensual descendió de S/65,0 a S/62,2, equivalente a una reducción de 4,4%.

por otro lado, el gasto promedio mensual en servicios veterinarios pasó de S/14,9 en 2024 a S/12,1 en 2025, registrando una disminución de 18,3%, siendo este el rubro que presentó la mayor reducción porcentual.

En Lima, la tenencia de mascotas se motiva más que nada por compañía. - Crédito Abigail Villantoy

Gasto según zona geográfica

Asimismo, “en 2025, el gasto promedio mensual en animales domésticos fue mayor en el área urbana (S/61,1) que en el área rural (S/37,3), evidenciando una diferencia de S/ 23,8 entre ambas áreas.

De esta manera, al interior del área urbana, Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao presentaron el mayor gasto promedio mensual (S/62,9), mientras que en el resto urbano el promedio ascendió a S/59,8, con una diferencia de S/3,1 entre ambos ámbitos.

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Como dato extra, a diferencia de las zonas urbanas, donde se consiguen mascotas para compañía, en las zonas rurales, la tenencia de perros es motivada por protección y seguridad, y de los gatos por control de plagas.