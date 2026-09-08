General Víctor Revoredo rechaza pedido de estudios psicológicos de senador de Juntos por el Perú

El general Víctor Revoredo evitó este martes responder a las preguntas de la prensa sobre las diferencias físicas entre cinco detenidos por su presunta participación en la masacre ocurrida en Trujillo /Macronorte

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El jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general PNP Víctor Revoredo, rechazó el pedido de un examen psicológico y psiquiátrico impulsado por el senador de la bancada de Juntos por el Perú, Percy Osorio, y atribuyó la solicitud a una mala información dentro del entorno del legislador, esto luego de una respuesta emitida por el general sobre el secuestro de un empresario minero y el asesinato de cuatro acompañantes en Trujillo.

En declaraciones difundidas por Exitosa, el general sostuvo que en la Policía Nacional existe una revisión periódica de este tipo de condiciones. “Nosotros todos los años somos sometidos a exámenes, a todas las pruebas, todos los años, de parte de la evaluación anual”, afirmó cuando fue consultado sobre si aceptaría una evaluación psicológica.

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El planteo de Osorio no se limitó a la conducta del mando policial ante la prensa. En un oficio remitido al Ministerio del Interior por parte del senador, también se pidió un “informe detallado” sobre la efectividad de las acciones preventivas de inteligencia desplegadas en Trujillo antes del secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, y la masacre ocurrida durante ese ataque contra cuatro personas.

Ante la consulta periodística, el jefe de la Dirincri evitó confrontar de forma directa con Osorio, pero dejó una señal sobre el origen del pedido. “Alguien habrá mal informado dentro del equipo al profesional, a este excelente profesional, pero nosotros nos remitimos a lo que hacemos diariamente. Nuestro trabajo es luchar contra la criminalidad”, declaró.

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La respuesta se conoció luego de que el legislador fundamentara su solicitud en la necesidad de “salvaguardar la idoneidad” del funcionario. El oficio, de acuerdo con la publicación, no constituye una sanción ni una decisión administrativa, sino un acto de control político.

Respuesta de Revoredo por detenciones en Trujillo

La solicitud de Osorio se generó luego de una intervención pública de Revoredo en Trujillo, donde fue consultado por las diferencias entre los detenidos y los autores que aparecen en imágenes del secuestro del empresario minero. En ese momento, el general respondió: “¡Que viva el Perú!”.

En ese momento, y pese a la insistencia por respuestas claras, el mando policial no respondió el contenido de las preguntas sobre la estatura y el aspecto físico de los cinco detenidos frente a las personas registradas en las grabaciones del hecho. Antes de retirarse del lugar, insistió: “Por favor, que viva el Perú. La Policía ama Trujillo y ama el Perú. ¡Que viva el Perú nomás les digo. Esperen unos minutos”.

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La escena provocó una reacción inmediata de una ciudadana que presenció el despliegue. “Ellos llevan bien su sueldo. ¿Y nosotros qué? Estamos asustados, muertos de miedo y con tanto crimen acá en Trujillo”, dijo, y calificó de “burla” la expresión del general.

El General PNP Víctor Revoredo se retiró abruptamente de una entrevista en vivo en el programa 'Al Día con Willax' tras recibir una llamada sobre un presunto secuestro, justo cuando era cuestionado por la periodista. Willax

Revoredo abandona entrevista luego de preguntas sobre pruebas del caso Trujillo

Luego del incidente por el que Revoredo fue cuestionado en Trujillo, el general PNP acudió a una entrevista por la que se le consultó sobre pruebas recogidas por la Policía Nacional para asegurar que las personas detenidas en La Libertad sí están realmente vinculadas al caso del secuestro del empresario minero Jenss Lara. Una periodista de Willax cuestionó cómo la Policía pudo exhibir a los sospechosos ante la prensa si los resultados de las pericias antropológicas, forenses y de telefonía celular aún estaban pendientes.

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Revoredo respondió que la institución no había “circulado” a los detenidos, sino que informó a la ciudadanía sobre el avance de las diligencias. Explicó que los cinco intervenidos tenían antecedentes vinculados a la organización criminal Los Pulpos, lo que calificó como un “modus vivendi” que justificaba su indagación, aunque reconoció que las pruebas definitivas recién estarán disponibles al cumplirse el plazo legal de 15 días de investigación preliminar, validado por el Ministerio Público.

Ante la repregunta directa sobre si la Policía actuó únicamente sobre la base de una hipótesis, el general admitió que no existía todavía evidencia científica concluyente. “La investigación es técnica y es científica, pero también hay hipótesis policial”, respondió, en un intento de diferenciar entre los indicios manejados por los investigadores y las certezas que solo aportará el proceso judicial posterior.

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En medio del interrogatorio sobre las pruebas antropológicas y forenses pendientes en el caso, Revoredo recibió una llamada en su teléfono celular. Tras atenderla, informó a la periodista que se había producido un secuestro el día anterior en Lima, que una de las víctimas ya había sido rescatada y que existían otras personas afectadas. Argumentó que, como director de la Dirincri, debía asumir personalmente la responsabilidad operativa del nuevo caso.