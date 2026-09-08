Perú

Fiscalía detalla proceso contra sujeto acusado de enviar a peruano a la guerra en Rusia con engaños

El caso involucra a Vidal Isaac Lavado Zavala, investigado por presuntamente ofrecer US$2.600 mensuales a un peruano para viajar a Rusia, donde habría firmado un contrato en otro idioma y terminado incorporado a las fuerzas rusas

Una mujer, identificada como la fiscal provincial Luisa Quispe, brinda declaraciones a diversos medios de comunicación durante la noche. La acompaña un hombre y se observa a policías en el fondo. El evento ocurre en Cercado de Lima. La fiscal ofrece detalles sobre la detención de Vidal Lavado Zabala, acusado de trata de personas por enviar a un ciudadano peruano a Rusia con engaños. Se menciona un allanamiento y la incautación de celulares como parte de la investigación.
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Un ciudadano peruano permanece detenido preliminarmente por siete días mientras la Fiscalía investiga su presunta participación en el delito de trata de personas con fines de trabajo forzoso, luego de que habría captado y enviado a un compatriota a Rusia bajo una oferta laboral que terminó vinculándolo con el conflicto bélico contra Ucrania.

Se trata de Vidal Isaac Lavado Zavala (54), alias ‘El Jaguar’, contra quien el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte autorizó el allanamiento de su vivienda el último 7 de septiembre. La diligencia estuvo a cargo de la Fiscalía Provincial Especializada en Trata de Personas, con apoyo de agentes de la Policía Nacional.

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La fiscal provincial Luisa Quispe confirmó que durante la intervención fueron encontrados teléfonos celulares, chips y otros elementos que serán sometidos a evaluación para determinar si guardan relación con el presunto delito investigado.

“Es una intervención que se ha hecho en base a la resolución de allanamiento (...) en contra de la persona de Vidal Isaac Lavado Zavala, por el delito de trata de personas con fines de trabajo forzoso”, explicó la representante del Ministerio Público.

Fiscalía investiga presunto engaño

Uno de los elementos que analiza el Ministerio Público es la forma en que el ciudadano, cuya identidad permanece en reserva, habría sido captado para viajar a Rusia. La fiscal Quispe señaló que la existencia de un contrato suscrito en idioma ruso constituye en un elemento de engaño, considerado como uno de los medios utilizados en el presunto delito de trata de personas.

Soldados en un ambiente nevado junto a dos hombres con distintivos de Perú y la foto de un rostro masculino en un recuadro
Un militar interroga a ciudadanos peruanos reclutados con engaños de empleo para participar en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Si han firmado un contrato en un idioma que no conocen, hay el medio comisivo que es el engaño”, sostuvo la fiscal durante sus declaraciones a la prensa.

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De acuerdo con la información conocida previamente sobre el caso, el peruano habría recibido una propuesta económica para viajar a Rusia. Una vez en ese país, habría sido sometido a evaluaciones para incorporarse al servicio militar ruso y posteriormente terminó en una zona de combate.

La investigación busca determinar bajo qué condiciones se produjo su traslado y si el contrato utilizado para convencerlo de viajar estaba relacionado con la posterior incorporación a las fuerzas rusas.

Hay un agraviado, pero Fiscalía tiene más carpetas

La fiscal provincial precisó que en esta investigación existe un agraviado con identidad reservada, aunque evitó brindar información que pueda permitir su identificación.

Sin embargo, reveló que el caso no sería aislado.

“En este caso hay una agraviada, hay un agraviado, pero hay más carpetas en investigación”, declaró Quispe ante los periodistas.

La afirmación apunta a que la Fiscalía investiga otros casos de peruanos captados con presuntas ofertas laborales para viajar a Rusia. Familias de las víctimas hablan de cientos de connacionales, mientras una viuda denunció haber encontrado unos 150 cuerpos que serían de peruanos fallecidos, cifra aún no confirmada oficialmente.

¿Dónde está la presunta víctima?

Consultada sobre el estado del ciudadano que habría sido captado, la fiscal señaló que su situación continúa bajo investigación y evitó brindar detalles debido a la reserva de su identidad.

Familiares de peruanos reclutados por Rusia para luchar en la guerra contra Ucrania fueron captados el pasado 4 de agosto, durante una manifestación para que devuelvan a sus allegados, especialmente a los heridos, frente a la Embajada de Rusia, en Lima (Perú). EFE/Paula Bayarte
Familiares de peruanos reclutados por Rusia para luchar en la guerra contra Ucrania fueron captados el pasado 4 de agosto, durante una manifestación para que devuelvan a sus allegados, especialmente a los heridos, frente a la Embajada de Rusia, en Lima (Perú). EFE/Paula Bayarte

Durante la entrevista, Quispe confirmó que la víctima se encuentra en Perú, aunque no proporcionó información adicional sobre su ubicación o las circunstancias de su retorno.

La reserva busca proteger al agraviado mientras continúan las diligencias fiscales.

Detenido no ha declarado

Lavado Zavala permanece en las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) bajo una detención preliminar de siete días.

La fiscal Quispe indicó que el investigado no ha brindado declaración hasta el momento y recordó que cuenta con las garantías establecidas por la legislación peruana durante el desarrollo de la investigación.

En paralelo, los teléfonos celulares, chips y demás elementos incautados durante el allanamiento serán analizados por los investigadores especializados en trata de personas.

Un fenómeno que involucra a cientos de peruanos

La intervención se produce ante las denuncias de familiares de ciudadanos peruanos que viajaron a Rusia bajo ofertas de trabajo atractivas, pero que terminaron reclutados por las fuerzas rusas y enviados a zonas de combate.

Actualmente, la Cancillería registra oficialmente a 459 peruanos enlistados en el Ejército ruso, 11 fallecidos y 114 desaparecidos. No obstante, familiares y abogados sostienen que la cifra es mayor: las estimaciones varían entre 600 y 1.200 connacionales captados desde 2024.

Silvia Ramos viajó hasta Rostov para localizar los restos de su esposo, quien murió después de terminar vinculado con la guerra entre Rusia y Ucrania. Captura de pantalla de DNews
Silvia Ramos viajó hasta Rostov para localizar los restos de su esposo, quien murió después de terminar vinculado con la guerra entre Rusia y Ucrania. Captura de pantalla de DNews

A esto se suma el testimonio de Silvia Ramos, una peruana que viajó a Rusia a buscar los restos de su esposo. Ramos afirmó haber ingresado a una morgue en Rostov y visto cerca de 150 cuerpos que, según le informaron, corresponderían a peruanos.

El fenómeno no es aislado en la región. Bolivia y otros países reportan casos similares de ciudadanos atraídos con falsos empleos. Los testimonios indican que el perfil de los captados no se limita a personal con experiencia militar o en seguridad, sino que incluye a personas de bajos recursos y sin formación castrense.

A pesar de que el Gobierno ruso ha desmentido cualquier vinculación con estos hechos, las familias de las víctimas exigen una investigación exhaustiva a todas las autoridades e instituciones involucradas ante la posible existencia de redes de trata de personas, cuestionando la falta de una respuesta firme ante el continuo reporte de peruanos captados, desaparecidos y fallecidos.

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