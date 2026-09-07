Perú

Cada vez más peruanos cambian hijos por “perrhijos”: 60% de este producto de higiene personal ya se consume en hogares sin bebés

En Perú, los cambios demográficos, la reducción del tamaño de las viviendas y la incorporación de mascotas a la dinámica familiar están reconfigurando el consumo en categorías de higiene y cuidado del hogar

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Las toallitas húmedas dejaron de estar asociadas solo al cuidado infantil y hoy se usan para higiene personal, limpieza de superficies y cuidado de mascotas.
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Los cambios en los hábitos de consumo de los hogares peruanos ya se reflejan en categorías como la higiene y el cuidado de mascotas.

La expansión de departamentos más pequeños, la elección de perros mini y pequeños y la incorporación de estos animales a la rutina familiar impulsan una oferta más segmentada, desde alimentos según el tamaño de la mascota hasta productos de limpieza con usos que trascienden el cuidado infantil.

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Las toallitas húmedas se abren paso en los hogares con “perrhijos”

Según datos de Huggies, una de las marcas líderes de toallitas húmedas en el canal moderno, el 60% del consumo de dicho producto proviene de hogares sin bebés, frente al 40% que corresponde a familias con bebés.

Para marcas como Huggies, el envejecimiento de la población plantea una paradoja en su core business: una menor cantidad de nacimientos reduce el universo tradicional de consumidores, por lo que debe ganar terreno entre hogares sin bebés y ampliar los usos asociados a sus productos.

Milagros Ramos Domínguez, Senior Brand Coordinator de la categoría de toallitas húmedas para la región andina, explica que esa distribución refleja que el producto se incorporó a otras rutinas domésticas, como higiene personal, limpieza de superficies y cuidado de mascotas.

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Más del 60% de los hogares peruanos tiene un perro y menores de 12 años, una combinación que amplía el gasto en alimentos para mascotas y productos de higiene.

La compañía comercializa unas 8.000 GCU mensuales —una unidad de medida equivalente a 10.000 toallitas individuales—, un volumen aproximado de 80 millones de unidades al mes.

Ramos Domínguez indicó que Huggies supera el 40% de participación en el canal moderno y que la marca busca fortalecer su presencia en el canal tradicional. “El canal tradicional presenta una mayor atomización, con presencia de marcas de menor precio y origen chino”, señaló la ejecutiva.

Kimberly-Clark no prevé, por ahora, una expansión hacia productos para mascotas, aunque busca acercar su línea Huggies Limpieza Diaria a familias que conviven con bebés, niños y animales de compañía.

Casas pequeñas, hijos de cuatro patas ‘petit’: gatos ganan terreno

Este nuevo dinamismo en los hábitos de consumo de productos de higiene tiene un correlato en el mercado de alimentos para mascotas. Según Anggela Del Castillo, Consumer Marketing Manager de Nestlé, la categoría crece tanto en perros como en gatos, aunque la demanda de productos para felinos avanza a un ritmo mayor.

Los perros aún concentran la mayor parte de las ventas: representan el 80% del volumen de la categoría, frente al 20% de los gatos. Aun así, el crecimiento de este último segmento muestra que los felinos empiezan a ganar lugar en las compras de los hogares.

Primer plano de un gato atigrado naranja acicalándose la pata, con la lengua visible. Su pelaje muestra irritación en la zona de la ingle, y un plato de comida está en la parte inferior izquierda.
En alimentos para mascotas, los perros concentran el 80% del volumen de la categoría y los gatos representan el 20%, aunque el segmento felino crece más rápido.

La convivencia con animales también forma parte de la rutina de las familias con niños. Más del 60% de los hogares peruanos tiene un perro y menores de 12 años, de acuerdo con la ejecutiva. Ese cruce amplía la canasta destinada al cuidado cotidiano, desde alimentos hasta productos de higiene.

Dentro del segmento canino, los perros mini y pequeños son los que más crecen. Del Castillo relacionó ese avance con la expansión de viviendas y departamentos de entre 40 y 50 metros cuadrados, donde hay menos espacio para mascotas grandes. La oferta hoy incluye alimentos secos y húmedos, con opciones diferenciadas según el tamaño de los animales.

Cambios demográficos y nuevas mascotas transforman el consumo familiar

Ambas ejecutivas coincidieron en que la recuperación de la economía peruana ha favorecido el gasto de los hogares en categorías vinculadas con el cuidado cotidiano.

Ese mayor dinamismo ocurre en un escenario marcado por departamentos de menor tamaño y nuevas decisiones de compra, donde las mascotas ocupan un lugar cada vez más visible en el presupuesto familiar.

Hacia adelante, el mercado podría profundizar esta segmentación, con una mayor oferta de alimentos según el tamaño y edad de las mascotas, opciones húmedas y productos de higiene que respondan a hogares con configuraciones distintas.

La evolución de la tenencia de perros y gatos, junto con los cambios en el tamaño de las viviendas, será uno de los factores que marcará las decisiones de consumo en estos nuevos hogares post-pandemia.

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