Perú ama a los animales: el 64% de los hogares convive con al menos una mascota

Las cifras varían según el departamento. Apurímac registra la mayor proporción del país, con el 76,5% de sus hogares que tiene al menos una mascota. Foto: Andina

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El 64,0% de los hogares peruanos tiene al menos una mascota, según una investigación del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) correspondiente al 2025. La presencia de animales de compañía es mayor en las zonas rurales, donde alcanza al 72,7% de las familias, frente al 61,8% registrado en el ámbito urbano.

La tenencia de mascotas también muestra diferencias entre regiones. Apurímac encabeza el registro nacional con el 76,5% de hogares que conviven con animales, seguida de Huancavelica, con 73,6%. En el extremo opuesto se encuentra Lambayeque, donde la proporción llega al 52,5%. En promedio, los hogares que tienen mascotas cuentan con 2,5 animales.

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Los perros son las mascotas más presentes en los hogares

Los perros mantienen el primer lugar entre los animales de compañía más comunes en el país. Según el estudio, están presentes en el 52,2% de los hogares, mientras que los gatos ocupan el segundo puesto, con presencia en el 33,0% de las viviendas. Otro 3,4% de las familias tiene especies como loros, canarios, conejos, tortugas y peces.

Entre los hogares que tienen perros, el promedio es de 1,7 canes por vivienda. Además, el 57,0% de estas familias indicó que cuenta únicamente con un perro. La tenencia es más frecuente en las zonas rurales, donde llega al 62,5%, frente al 49,6% registrado en las áreas urbanas.

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Los perros son los animales de compañía con mayor presencia en los hogares peruanos: forman parte del 52,2% de las viviendas del país, según el estudio. Foto: Andina

La principal razón para tener un perro es la compañía o afecto, señalada por el 63,1% de los hogares. En tanto, el 34,0% indicó que los mantiene por motivos de protección o seguridad, una finalidad que adquiere mayor importancia en las zonas rurales de la sierra.

Vacunación y esterilización de los perros

El cuidado sanitario de los canes presenta diferencias importantes entre las distintas prácticas. El 75,8% de los hogares que tienen perros reportó aplicarles anualmente la vacuna antirrábica, mientras que el 69,8% señaló que realiza la desparasitación de manera periódica.

La esterilización, en cambio, registra una incidencia considerablemente menor. Solo el 26,7% de los hogares con perros de tres meses a más indicó haber realizado este procedimiento. El resultado evidencia que, pese a la alta presencia de canes en las viviendas peruanas, todavía existe una brecha en determinadas medidas relacionadas con su cuidado.

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Los gatos ganan espacio entre las familias peruanas

Los gatos también tienen una presencia importante en los hogares del país. Las familias que los crían cuentan con un promedio de 1,8 felinos por vivienda. Su presencia alcanza al 43,7% de los hogares rurales que tienen mascotas, mientras que en las zonas urbanas llega al 30,2%.

El 63,1% de los hogares señala que tiene perros principalmente por la compañía y el afecto que estos animales brindan. Foto: Andina

La compañía o afecto constituye nuevamente la principal motivación para tenerlos: el 53,3% de los hogares señaló esta razón. Sin embargo, los gatos también cumplen una función práctica en determinadas viviendas. El 29,9% indicó que los tiene para el control de plagas, una finalidad especialmente extendida en las zonas rurales.

En cuanto a las medidas sanitarias, el 27,0% de los hogares con gatos informó que les aplica anualmente la vacuna contra la rabia. La desparasitación alcanza al 44,8%, mientras que el 31,7% señaló haber esterilizado a sus felinos. Estos indicadores muestran una menor frecuencia de algunas prácticas preventivas respecto de las registradas entre los perros.

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¿Cuánto gastan los hogares en sus mascotas?

La presencia de animales de compañía también representa un gasto para las familias. El 48,3% de los hogares peruanos reportó haber realizado algún desembolso relacionado con sus mascotas durante el periodo analizado. El gasto promedio mensual por hogar que destina recursos a estos animales alcanza los S/ 57,7.

La alimentación constituye uno de los principales componentes de este presupuesto. El 39,8% de los hogares indicó que realiza gastos en alimentos balanceados, mientras que el 25,5% destina dinero a servicios veterinarios y otros cuidados relacionados con la salud de sus mascotas.

En materia de prevención sanitaria, el 27,0% de los hogares con gatos señaló que cumple con la vacunación antirrábica anual de sus mascotas. Foto: Pariwana Hostels

En términos agregados, el gasto mensual de los hogares peruanos en sus animales de compañía alcanza los S/ 298,6 millones. El resultado da cuenta de la dimensión que ha adquirido la tenencia de mascotas en el país, tanto por su presencia dentro de las familias como por los recursos destinados a su alimentación y cuidado.

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