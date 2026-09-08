Perú

Más mascotas, nuevos compromisos: 6 de cada 10 hogares en Perú convive con animales y destina 5,2% de su presupuesto a cuidarlos

La tenencia de mascotas impulsa el mercado de alimentos, atención veterinaria, productos de higiene, accesorios y servicios especializados, según señaló Superpet, que se prepara para una caminata familiar este 20 de septiembre

Primer plano de un perro marrón y blanco comiendo de un tazón metálico. El alimento consiste en croquetas, guisantes verdes y trozos de vegetales naranjas.
Un perro come con gusto su plato de comida natural y fresca, formulada específicamente para controlar sus alergias alimentarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El 64% de los hogares peruanos convive con al menos una mascota y destina, en promedio, el 5,2% de su presupuesto a su alimentación y cuidado, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Según un análisis de SuperPet, la incorporación de estos datos en las mediciones oficiales refleja el peso que perros, gatos y otros animales de compañía han adquirido en la economía de las familias.

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Perú registra más de 17 millones de animales de compañía

La primera medición de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) sobre tenencia de mascotas contabilizó 17 millones 263 mil animales de compañía en el país. Los perros representan el 56,5% del total, mientras que los gatos concentran el 36,2%.

El registro permite dimensionar un mercado que incluye alimentos, atención veterinaria, productos de higiene, accesorios y servicios especializados. La presencia de mascotas también se traduce en gastos regulares para los hogares, que varían según la cantidad de animales, su edad, tamaño, condición de salud y tipo de alimentación.

SuperPet señala que la decisión del INEI confirma una tendencia que la empresa identifica desde hace varios años: las mascotas ocupan un lugar cada vez mayor en las decisiones de consumo de las familias. La compañía sostuvo que el gasto se extiende desde la alimentación hasta la atención médica y otros productos de cuidado.

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MASCOTAS FELICES DECO
SuperPet afirmó que las mascotas tienen un peso cada vez mayor en las decisiones de consumo de las familias peruanas.

La alimentación concentra el mayor gasto de los cuidadores

Dos estudios privados muestran el peso de la alimentación dentro del presupuesto de quienes tienen mascotas en Lima. Una encuesta de Global Research Marketing (GRM) y Venta Profesional Group (VPG) situó el gasto promedio de los consultados en S/ 314 mensuales.

Por su parte, un estudio de Clientes Anónimos indicó que el 74% de los limeños con mascotas destina entre S/ 100 y S/ 400 al mes a su manutención. Ambas investigaciones tienen metodologías distintas, por lo que sus cifras no son comparables de forma directa, aunque coinciden en la importancia de este gasto dentro de los hogares.

El análisis de Clientes Anónimos señala que la comida representa el 85% del desembolso destinado a las mascotas. La atención veterinaria y los medicamentos concentran el 12%, mientras que los servicios y accesorios reúnen el 3%.

La encuesta de GRM y VPG también ubicó a los alimentos como el principal rubro: el 93% de los participantes los mencionó entre sus gastos más importantes. Salud y atención veterinaria fueron señaladas por el 63%; los servicios de higiene, por el 42%; y los accesorios, por el 17%.

Una caminata en San Borja donará alimento a animales rescatados

En este contexto, SuperPet realizará el SuperPet Fest el próximo 20 de setiembre en el Parque Olímpico del Pentagonito, en San Borja. La actividad gratuita comenzará a las 08:30 horas y tendrá como eje una caminata familiar de dos kilómetros, dirigida a personas que asistan con sus perros.

La empresa informó que por cada inscripción vendida entregará un kilogramo de alimento a la Asociación Tifa Grados-Rescate Animal, organización dedicada al cuidado de animales en situación de abandono. La cantidad final de alimento dependerá del número de registros que se concrete antes de la jornada.

El programa también contempla una feria con chequeos veterinarios gratuitos, charlas sobre salud y bienestar animal, juegos para perros y espacios de orientación para los asistentes. La organización anunció sorteos con premios como alimento para mascotas, servicios de peluquería y televisores.

El dato

  • En campañas anteriores de adopción, donación y educación sobre tenencia responsable, Superpet facilitó más de 500 adopciones y entregó más de 32 mil kilos de alimento a organizaciones de rescate en distintas zonas del país. Las inscripciones para la caminata están disponibles mediante Joinnus, con modalidades para adultos, niños y mascotas.

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