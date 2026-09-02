Perú

Keiko Fujimori rechaza dudas sobre la captura de secuestradores en Trujillo: “han confesado y hay documentos firmados”

La presidenta indicó que será el ministro del Interior el encargado de informar los avances de la investigación que involucra a cinco presuntos criminales que no fueron reconocidos por el empresario minero Jenss Lara como los autores de su secuestro

Keiko Fujimori rechaza dudas sobre la captura de secuestradores en Trujillo: “han confesado y hay documentos firmados”. (Foto: Composición - Infobae Perú)
Keiko Fujimori rechaza dudas sobre la captura de secuestradores en Trujillo: “han confesado y hay documentos firmados”. (Foto: Composición - Infobae Perú)
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La presidenta Keiko Fujimori afirmó públicamente que los presuntos criminales detenidos por la Policía Nacional del Perú, supuestamente vinculados al secuestro del empresario minero Jenss Lara y al asesinato de cuatro personas la madrugada del domingo 30 de agosto, sí están vinculadas al delito y han confesado. Esto luego de que se difundieran dudas sobre la veracidad de la captura.

“Lo que puedo señalar es que estas personas que fueron detenidas han confesado y hay documentos firmados, ¿ok? También puedo señalar que esta investigación continúa. Por lo tanto, no puedo pronunciarme sobre los otros hechos o informes que se están encontrando. Yo esperaré con prudencia a que el ministro Astudillo vaya informando conforme se lo permita la ley y no perturbe la investigación", afirmó la mandataria.

La versión de la presidenta se produce luego de que el padre del empresario secuestrado afirmara al medio independiente El Foco que su hijo no reconocía a ninguna de las personas presentadas por la Policía como autores de su secuestro.

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Erank Junior Quezada Cruz (“Ñato”), Julio Zavaleta Quezada (“Juliacho”), César Iván García Rivera (“Bolacho”), Ángel Fabricio Bocanegra Linares (“Polo”) y José Miguel Cherrepe Dávila. Captura de video
Erank Junior Quezada Cruz (“Ñato”), Julio Zavaleta Quezada (“Juliacho”), César Iván García Rivera (“Bolacho”), Ángel Fabricio Bocanegra Linares (“Polo”) y José Miguel Cherrepe Dávila. Captura de video

Eleuterio Lara López relató que su hijo permaneció amarrado, con los ojos vendados y sin ropa en un cañaveral, adonde había sido trasladado por sus captores. Según él, luego de observar a los detenidos presentados por las autoridades, Jenss Lara descartó que esas fueran las personas que participaron en su secuestro y afirmó que no reconoce sus voces como las de quienes lo mantuvieron cautivo.

Explicó, no obstante, que su hijo no recuerda mayores detalles del ataque armado debido a que se encontraba en estado de ebriedad cuando ocurrieron los hechos.

Familiares de detenidos negaron que hayan participado en el secuestro

Los familiares de los cinco hombres detenidos por su presunta participación en el secuestro del empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla en Trujillo cuestionan la investigación policial porque sostienen que la contextura y la estatura de los arrestados no coinciden con los videos del ataque y denuncian una captura sin pruebas visibles ni procedimiento claro.

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La prima de uno de los detenidos, de 19 años, indicó a Panamericana que su familiar mide 1.50 y que en las grabaciones del secuestro se observa que los secuestradores incluyen a una persona “grande”, de “más de un 1.70”, una diferencia que la familia considera incompatible con la identificación policial.

Un operativo policial en Trujillo por un caso de secuestro genera controversia luego de que la estatura de los cinco detenidos no coincidiera con la de los delincuentes grabados en video. Familiares denuncian que se trata de una detención injusta y exigen una investigación exhaustiva.

“Mi primo es pequeño. El que sale en el video se ve que es una persona grande, medirá más de 1.70. Mi primo no llega ni al 1.50, es más pequeño que yo, incluso”, afirmó la prima de uno de los detenidos en el informe televisivo.

El grupo de familiares organizó una protesta en los exteriores de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), donde madres, hermanos y otros parientes exigieron la liberación de los arrestados con gritos de “¡Justicia para nuestros familiares!“. Según su versión, los sujetos fueron detenidos sin haber intervenido en la matanza y el secuestro.

Videos muestran criminales con “porte militar”

El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina advirtió que no puede atribuirse de forma categórica a los cinco detenidos por la Policía Nacional el secuestro del empresario minero Jenss Lara y el cuádruple asesinato, investigados en Trujillo, porque la Fiscalía aún no tiene prueba científica suficiente y las pesquisas recién transitan sus primeros días.

En conversación con RPP, el representante del Ministerio Público reveló que los cinco detenidos siguen bajo investigación, pero que la Fiscalía no tiene todavía base pericial para sostener que fueron los autores directos.

Chávez Cotrina acudió a la mesa de trabajo como representante del Ministerio Público
Chávez Cotrina acudió a la mesa de trabajo como representante del Ministerio Público

Un punto subrayado por el fiscal fue el análisis de las imágenes del ataque. Dijo que en los videos se observa a personas con “porte militar”, un rasgo que obliga a incorporar peritos especializados para establecer si coinciden o no con los detenidos.

En ese marco, pidió la participación de un antropólogo forense para comparar fisonomía, contextura y desplazamientos. “Que venga un perito antropólogo para determinar si estas personas que están detenidas son los mismos que están ahí en los videos, que se ve que tienen ‘porte militar’”, sostuvo.

La razón, según explicó, no es accesoria: de esa correspondencia depende la solidez de cualquier pedido fiscal ante el Poder Judicial. “Entonces, hay que hacer todo un estudio de esa naturaleza para poder ir ante el juez a pedir cualquier requerimiento con bases sólidas, con pruebas de calidad, porque si no el juez no nos lo va a dar”, dijo

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