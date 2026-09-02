Precio de entradas para ver a iKON en Perú: fecha, zonas y venta oficial para el concierto de la banda surcoreana

JAY, SONG, BOBBY y CHAN llegarán a Lima como parte de la gira FOUREVER WORLD TOUR 2026

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La agrupación surcoreana iKON ofrecerá su primer concierto en Perú como parte de su Fourever World Tour 2026. El espectáculo contará con la participación de JAY, SONG, BOBBY y CHAN, quienes subirán al escenario para interpretar parte del repertorio que consolidó a la agrupación dentro del K-pop. La visita marca el debut de iKON ante el público peruano luego de más de una década de trayectoria desde su presentación oficial en Corea del Sur.

¿Dónde y cuándo será el concierto de iKON?

El concierto de iKON está programado para este sábado 5 de septiembre La presentación se realizará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en Lima, y reunirá a los seguidores locales del grupo, conocidos como iKONIC.

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La producción está a cargo de Sound Music Entertainment S.A.C., que anunció una propuesta con música, coreografías, pantallas y momentos de interacción con los asistentes. La presentación forma parte de una agenda de conciertos internacionales que incluye a Lima entre los destinos sudamericanos de artistas asiáticos.

Las entradas están a la venta a través de Joinnus. El precio más bajo corresponde a la zona General, con un valor de S/187, mientras que las demás ubicaciones tienen tarifas diferenciadas de acuerdo con la cercanía al escenario y los beneficios incluidos.

iKON en Lima

La formación que llegará a la capital peruana estará integrada por JAY, SONG, BOBBY y CHAN. El grupo prepara un encuentro con sus seguidores peruanos después de una espera sostenida por la comunidad iKONIC, que siguió la carrera de la agrupación desde sus inicios.

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iKON debutó en 2015 y desarrolló una propuesta que combina pop coreano, hip-hop, rap y performances coreografiadas. A lo largo de su carrera, el grupo lanzó canciones que ganaron presencia en plataformas digitales y que forman parte de las listas habituales de sus seguidores.

La agrupación surcoreana interpretará parte de su repertorio ante los seguidores peruanos conocidos como iKONIC

Entre los temas más conocidos de su discografía figuran ‘Love Scenario’, ‘Killing me’, ‘Rhythm Ta’, ‘Dumb & Dumber’, ‘My Type’, ‘Goodbye Road’, ‘Bling Bling’ y más éxitos. ‘Love Scenario’ supera los 750 millones de reproducciones en YouTube, de acuerdo con la información promocional difundida para el concierto.

La expectativa del público se concentra en la posibilidad de escuchar esas canciones en vivo por primera vez en Lima. El repertorio definitivo no fue difundido, por lo que la lista de temas que interpretarán los artistas se conocerá durante el show.

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Link y precio de entradas

La venta de entradas contempla cinco zonas. Ikonics: S/ 933; Platinum: S/ 713; VIP 1: S/ 494; VIP 2: S/ 307; General: S/ 187. Para personas en silla de ruedas, la entrada Platinum tiene un costo de S/ 713. Asimismo, los paquetes especiales tienen los siguientes precios: Ikonics Gold: S/ 1,975 (agotado); Ikonics Silver: S/ 1,536; Platinum: S/ 1,207; y VIP: S/ 1,045.

Estas opciones pueden incluir beneficios como Hi-Touch, fotografías grupales, fotos individuales, polaroids y otras actividades vinculadas con los integrantes. La disponibilidad y las condiciones dependen de cada paquete.

Los boletos se encuentran disponibles en la plataforma Joinnus. Comprar a través de este link.

El productor indicó que el encuentro responde a una demanda de los seguidores de la agrupación en el país. “Sabemos que los iKONICS peruanos han esperado durante mucho tiempo este encuentro y estamos trabajando junto con el equipo internacional del artista para ofrecerles una noche inolvidable”, señaló André Prada Whiltimbury.

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La llegada de iKON a Lima se inscribe en el crecimiento de la comunidad de K-pop en Perú, que en los últimos años acompañó conciertos, actividades de fanáticos y lanzamientos de distintos artistas del género. La ciudad forma parte de las rutas de giras internacionales que conectan a artistas surcoreanos con seguidores de América Latina.

El Anfiteatro del Parque de la Exposición será el punto de encuentro para los fans que esperan ver al grupo por primera vez en territorio peruano. La producción anunció una puesta en escena que combinará actuaciones musicales, coreografías, recursos audiovisuales y espacios dirigidos a la interacción con el público. El grupo llegará con cuatro de sus integrantes para interpretar canciones de distintas etapas de su carrera.

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iKON se presentará por primera vez en Perú este sábado 5 de septiembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición