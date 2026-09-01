“Mi primo es pequeño”: familiares de detenidos por secuestro de empresario en Trujillo denuncian irregularidades en la captura

Un operativo policial en Trujillo por un caso de secuestro genera controversia luego de que la estatura de los cinco detenidos no coincidiera con la de los delincuentes grabados en video. Familiares denuncian que se trata de una detención injusta y exigen una investigación exhaustiva.

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Los familiares de uno de los cinco detenidos por el secuestro del empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla cuestionaron la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Trujillo (La Libertad). La principal objeción apunta a la estatura de los sospechosos: una prima de un joven de 19 años afirmó que su pariente mide 1,50 metros, mientras que los autores que aparecen en los videos del ataque parecen tener una contextura y talla mayores.

“Mi primo es pequeño. El que sale en el video se ve que es una persona grande, medirá más de un metro setenta. Mi primo no llega ni al cincuenta, es más pequeño que yo, incluso”, declaró la familiar en un informe de Buenos días Perú.

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La Policía Nacional presentó el martes a cinco personas como presuntos participantes en el secuestro y asesinato de cuatro acompañantes de Lara Tantaquilla. El caso ocurrió en Trujillo, donde un grupo armado vestido con indumentaria de la PNP interceptó al empresario, lo sacó de su vehículo y disparó contra las personas que permanecían dentro de la camioneta.

Varios hombres esposados y con chalecos con la palabra detenido permanecen alineados frente a una pared bajo la custodia de agentes de policía. (PNP)

Estaba con su pareja

La prima del detenido afirmó que el joven no participó en los hechos y aseguró que estuvo en su vivienda junto a su enamorada durante la noche del ataque. Según su relato, ella cuenta con videos y fotografías que podrían acreditar esa versión.

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“Mi primo ha estado con la enamorada en la casa. Han estado toda la noche ellos”, afirmó. La familiar agregó que la intervención se habría producido por antecedentes que el joven tuvo cuando era menor de edad.

“Solamente porque él tiene un antecedente cuando era menor de edad. Cometió errores, porque era joven y no sabía”, sostuvo. También señaló que el detenido trabajaba como estibador para una conocida marca de gasesosas y negó que forme parte de la organización criminal Los Pulpos.

“No, mi primo no pertenece ni siquiera a Los Pulpos. Cuando él era menor de edad es que lo han agarrado por algo menor. No tienen ellos pruebas donde dicen que hay llamadas, mensajes, no hay nada. Solamente lo han agarrado a él porque sí”, declaró la mujer.

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La Policía estima que participaron unas diez personas y al menos tres vehículos en el secuestro del empresario Jens Marty Lara Tantaquilla; el jefe de la Región Policial La Libertad reveló que existían alertas sobre un secuestro de gran magnitud en Trujillo desde hacía tres meses. (Infobae)

Los videos y la contextura

La versión de los familiares se apoya en las imágenes difundidas sobre el ataque. El informe de Buenos días Perú indicó que en los videos se observa a los responsables con una estatura que parece corresponder al tamaño de la camioneta usada en el hecho, un vehículo de cerca de dos metros de altura.

Los atacantes se habrían hecho pasar por efectivos policiales. El grupo utilizó prendas similares a las de la PNP durante la intervención al vehículo donde se trasladaba Lara Tantaquilla junto a su equipo de seguridad y otras acompañantes.

El cuestionamiento de la familia se centra en que los cinco detenidos tendrían una talla baja, lo que, a su criterio, no coincide con las personas registradas en las grabaciones. Esta diferencia deberá ser evaluada dentro de las diligencias que siguen a cargo de la Policía y el Ministerio Público.

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Durante el programa, expertos plantearon que los investigadores pueden aplicar mecanismos técnicos de identificación, como el análisis de la forma de caminar y la geolocalización de teléfonos celulares, con el objetivo de contrastar a los detenidos con los registros audiovisuales y establecer dónde se encontraban en el momento del ataque.

Cuatro detenidos participaron

La posición policial, expuesta en el reporte televisivo, difiere de la versión de los familiares. El general Ricardo Espinoza, jefe de la Región Policial La Libertad, indicó que cuatro de los detenidos participaron el día del crimen.

El informe señaló que la Policía no ofreció mayores precisiones públicas sobre los elementos que vincularían a los intervenidos con el secuestro y los asesinatos. Tampoco se comunicaron, durante la presentación de los sospechosos, resultados de pruebas de absorción atómica ni el hallazgo de prendas policiales en poder de los detenidos.

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Los familiares reclaman que esas diligencias permitan esclarecer las dudas sobre la identificación de los presuntos implicados. La prima del joven de 19 años insiste en que las imágenes no corresponden físicamente a su pariente y pide que se verifiquen las pruebas disponibles antes de establecer responsabilidades.