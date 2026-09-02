Jaime Bayly relató que su hermano Miguel sufrió un intento de secuestro en Lima: “Lo encañonaron en la puerta de su edificio, hubo un tiroteo”

Jaime Bayly revela que su hermano sufrió un intento de secuestro en San Isidro antes de su boda. YouTube/ Captura

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Jaime Bayly reveló que su hermano Miguel Bayly fue víctima de un intento de secuestro en San Isidro en 2019, pocos días antes de casarse con Julia. Según el escritor, hombres armados lo interceptaron en la puerta del edificio donde residía y se produjo un tiroteo cuando intervinieron los guardaespaldas que lo acompañaban.

El conductor contó el episodio después de reencontrarse con Miguel Bayly en Ciudad de Panamá, donde reside junto a su esposa y sus hijos. Jaime indicó que no veía a su hermano desde hacía más de una década y que aprovechó su escala antes de ir al aeropuerto para visitarlo.

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“Me fui muy contento de Ciudad de Panamá. Vi en dos ocasiones a mi querido hermano Miguel”, relató. También describió el complejo residencial donde vive su familiar como un lugar exclusivo de la capital panameña.

Durante esa conversación, Miguel Bayly le habría revelado una situación que mantuvo fuera de la exposición pública durante años. Jaime señaló que desconocía el hecho y que quedó impactado al conocer lo ocurrido en Lima, antes de la boda de su hermano.

Jaime Bayly contó que su hermano Miguel habría sido interceptado por delincuentes en la puerta de su edificio en San Isidro

Días antes de la boda de Miguel Bayly

De acuerdo con el relato de Jaime Bayly, el intento de secuestro ocurrió en 2019, cuando Miguel Bayly aún vivía en San Isidro y se preparaba para contraer matrimonio con Julia. El escritor afirmó que su hermano fue abordado por delincuentes en el ingreso al edificio.

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“Me contó algo que yo no sabía, que me impresionó mucho, que unos días antes de casarse en Lima con Julia quisieron secuestrarlo”, contó el conductor. Añadió que los atacantes lo encañonaron, aunque la presencia de personal de seguridad evitó que el hecho pasara a mayores.

“Lo encañonaron en la puerta de su edificio, en San Isidro, pero Miguel, por suerte, tenía guardaespaldas y hubo un tiroteo”, sostuvo Bayly. Según esa versión, los delincuentes no lograron llevárselo, pero escaparon con un reloj de lujo.

El escritor contó que su hermano no fue secuestrado, pero le robaron un Rolex Daytona y estimó que su valor alcanzaba entre 70 mil y 80 mil dólares. “Al final lograron arrebatarle un reloj, un reloj Daytona, un reloj carísimo”, afirmó.

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Miguel Bayly regañó a Jaime por hablar de su dinero

La revelación del intento de secuestro surgió mientras Jaime Bayly hablaba de la reserva con la que Miguel maneja su vida personal y su situación económica. El escritor reconoció que su hermano le pidió en más de una ocasión no mencionar públicamente sus inversiones ni describirlo como un empresario con una gran fortuna.

Según el escritor, los guardaespaldas de Miguel Bayly intervinieron durante el presunto intento de secuestro

“No debería contar estas cosas porque Miguel me ha regañado, me ha reprendido, me ha amonestado”, admitió. Bayly contó que recibió un mensaje de su hermano en el que le solicitó mantener discreción sobre esos asuntos.

“Me mandó un mail amorosísimo, pero me decía: ‘Por favor, no sigas diciendo eso’”, señaló. Según el conductor, Miguel Bayly le explicó que procura conservar un perfil bajo por razones de seguridad.

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Jaime sostuvo que él se refería a la solvencia financiera de su hermano como una forma de elogio. “Yo digo todas esas cosas para piropearlo, para elogiarlo”, dijo, antes de agregar que Miguel considera inconveniente esa exposición.

El escritor señaló que su hermano lo superó “con creces en el terreno del dinero y de las finanzas”, aunque aceptó que esas expresiones pueden atraer una atención que Miguel busca evitar.

Jaime Bayly vinculó la reserva de su hermano con el ataque de 2019

Para Jaime Bayly, la terrible experiencia pudo influir en la decisión de Miguel de limitar la información pública sobre su patrimonio y su vida familiar. El conductor planteó esa posibilidad al recordar que su hermano prefirió no difundir el episodio durante los años posteriores.

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“Claro, seguramente él ha quedado traumado por ese intento de secuestro”, expresó Jaime Bayly.

El conductor afirmó que el intento de secuestro a su hermano ocurrió en 2019, pocos días antes de la boda de su hermano. (El Mundo)