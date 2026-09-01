General Víctor Revoredo se ríe y da insólita respuesta sobre estatura de detenidos en Trujillo: “¡Que viva el Perú!”

El general Víctor Revoredo evitó este martes responder a las preguntas de la prensa sobre las diferencias físicas entre cinco detenidos por su presunta participación en la masacre ocurrida en Trujillo /Macronorte

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El director de Investigación Criminal de la Policía Nacional (PNP), Víctor Revoredo, esbozó una sonrisa este martes cuando un grupo de periodistas le preguntó por el aspecto físico de los cinco detenidos tras la liberación de un empresario minero secuestrado en un ataque que acabó con la vida de sus cuatro acompañantes.

Revoredo salía de la sede central del Gobierno Regional de La Libertad cuando la prensa le consultó por las diferencias en el aspecto físico y la estatura de los capturados respecto de las personas que aparecen perpetrando el hecho de sangre, vestidas con uniformes similares a los del Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco).

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“¡Que viva el Perú!”, respondió ante la insistencia de los periodistas, quienes le replicaron si estaba tomando las interrogantes con ironía.

Revoredo no respondió más al respecto y, según las imágenes difundidas por el medio local Macronorte.pe, corrió por una calle aledaña en busca de su automóvil, que no lograba ubicar. “Por favor, que viva el Perú. La Policía ama Trujillo y ama el Perú. ¡Que viva el Perú nomás les digo. Esperen unos minutos", dijo antes de retirarse.

La delincuencia recibe un duro golpe en Trujillo con la desarticulación de una banda de secuestradores. Las autoridades rescataron sano y salvo a un empresario minero y detuvieron a cinco implicados en el crimen. Conozca los detalles de la operación.

Una ciudadana que presenció el despliegue expresó su indignación por la inseguridad que atraviesa la ciudad y cuestionó la respuesta de las autoridades ante el aumento de los delitos.

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“Ellos llevan bien su sueldo. ¿Y nosotros qué? Asustados, muertos de miedo y con tanto crimen acá en Trujillo, que ha sido siempre esta ciudad tranquila. (...) Hipócrita y falso, negativo lo que dice el general. ¡Que viva el Perú! ¿Qué es eso Es una burla“, dijo.

“Lo siento, es la verdad. Y me duele como trujillana y como persona. Falso, hipócrita”, agregó.

El empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, fue secuestrado la madrugada del domingo en plena vía pública de Trujillo, después de que hombres vestidos con uniformes policiales interceptaran el vehículo de alta gama en el que se desplazaba junto a otras cuatro personas, a quienes asesinaron en el acto.

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El grupo, entre ellos dos mujeres, había salido de una discoteca y se dirigía por el centro de la ciudad cuando fue atacado.

El secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla ocurrió tras un falso operativo policial en Trujillo. Sus cuatro acompañantes fueron asesinados cuando opusieron resistencia al rapto

Lara Tantaquilla había sido detenido en 2020 durante el operativo ‘Los Topos del Frío’, desplegado contra la minería ilegal y que buscó desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

En aquella operación fueron detenidas 17 personas, incluidos dos ciudadanos de origen chino, y se decomisaron hasta 220 kilos de oro presuntamente ilegal, valorados entonces en unos 10 millones de dólares.

En declaraciones a periodistas, el jefe de la Policía en la región La Libertad, Ricardo Espinoza, confirmó que los atacantes simularon un operativo policial y que los acompañantes del secuestrado opusieron resistencia a que se lo llevaran, lo que hizo que los criminales abrieran fuego para matarlos.

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Espinoza detalló que las prendas policiales usadas en el secuestro fueron arrojadas en otro punto de la ciudad junto a la ropa del secuestrado, que también fue hallada en el mismo lugar.