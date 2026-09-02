Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 2 de septiembre

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,36 soles peruanos, manteniendo el mismo precio que la sesión previa con una variación porcentual de -0%, que coincide con el precio de cierre anterior. Fuente: Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,57%, sin embargo, su variación interanual muestra una bajada del -3,34%.

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El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días. La volatilidad actual es del 3,78%, por debajo de la volatilidad de referencia del 6,68%, lo que sugiere un entorno de estabilidad en el mercado cambiario.