Perú

Empresario minero Jenss Lara fue liberado tras más de 36 horas secuestrado y ya estaría en su vivienda en Trujillo

El caso se inició cuando sujetos interceptaron la camioneta en la que viajaba el comerciante y lo separaron del resto de personas que lo acompañaban

Un reportaje detalla el caso del secuestro del empresario James Marti Lara Tantakilla en Trujillo, ocurrido tras un cuádruple asesinato. Se informa sobre su liberación extraoficial y se muestran imágenes de la investigación policial. TV Perú
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El empresario minero Jenss Lara, de 31 años, fue rescatado con vida tras permanecer secuestrado desde la madrugada del domingo 30 de agosto, luego del ataque armado registrado en la avenida Húsares de Junín, en Trujillo.

El caso se inició después de un ataque contra una camioneta en la que viajaban Lara y otras cuatro personas. Los agresores interceptaron el vehículo y utilizaron armas de fuego contra sus ocupantes. Cuatro personas murieron en el lugar, mientras que Lara fue retirado del vehículo y llevado por la fuerza en otra unidad.

La información sobre el rescate fue difundida durante la tarde del lunes 31 de agosto. TVPerú también reportó que agentes de la Policía Nacional participaron en la liberación del comerciante.

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El Ministerio de Defensa y el comandante general de la Policía tenían prevista una conferencia de prensa en la sede de la Divincri de Trujillo para brindar detalles sobre el operativo, el estado del comerciante y las detenciones relacionadas con el ataque.

Rescate de Jenss Lara se produce tras más de 36 horas de cautiverio

Retrato de un hombre con camisa floreada en primer plano sobre la fotografía de una camioneta blanca y policías en una calle
La Policía estima que participaron unas diez personas y al menos tres vehículos en el secuestro del empresario Jens Marty Lara Tantaquilla; el jefe de la Región Policial La Libertad reveló que existían alertas sobre un secuestro de gran magnitud en Trujillo desde hacía tres meses. (Infobae)

Lara Tantaquilla permaneció retenido desde las primeras horas del domingo hasta la tarde del lunes. Según la información difundida, los agentes policiales lograron ubicar al comerciante después de varias horas de búsqueda.

Los primeros reportes sobre su liberación circularon de forma extraoficial antes de la comunicación prevista por las autoridades. En ese momento, la información disponible señalaba que Lara permanecía con vida y que ya podía encontrarse fuera del poder de sus captores.

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La posterior confirmación sobre el rescate permitió establecer que el comerciante pudo regresar con sus familiares. También se informó que se encontraba en su domicilio de la urbanización El Bosque.

Ministro de Defensa confirma la liberación del comerciante

Una conferencia de prensa muestra a seis hombres, incluidos el Ministro de Defensa Rafael Belaunde y oficiales de la Policía Nacional del Perú, frente a una pantalla con insignias policiales y textos como "DCP - Secuestro" y "DCS - Homicidio", así como "LOS PULPOS". El Ministro Belaunde se dirige a los presentes. El evento es transmitido en vivo desde Trujillo y aborda la liberación del empresario Jenss Lara, previamente secuestrado, y las detenciones relacionadas con este caso y la banda criminal "Los Pulpos".

Durante la conferencia de prensa, el ministro de Defensa confirmó que Lara fue ubicado con vida y permanece junto a sus familiares. El funcionario atribuyó el resultado a la actuación de la Policía Nacional.

“Desde la mañana de ayer a este momento, tengo que informar que gracias a la actuación diligente y decidida y profesional de la Policía Nacional del Perú, que la víctima del secuestro se encuentra en este momento liberada y en compañía de sus familias, de sus seres queridos”, declaró.

El ministro también informó sobre la detención de los cuatro presuntos autores materiales del secuestro. Según su declaración, entre ellos se encuentra el sujeto que habría disparado contra las cuatro personas que estaban junto a Lara al momento del ataque.

“Los cuatro ocupantes de esa camioneta se encuentran en custodia policial, detenidos, incluyendo al gatillero al que disparó contra las cuatro personas que en esa camioneta estaban en compañía de la víctima secuestrada”, señaló.

La investigación también permitió detener a un quinto sospechoso, señalado por el ministro de Defensa como el presunto operador logístico del secuestro.

Según explicó el funcionario, este individuo habría coordinado con integrantes de la organización criminal “Los Pulpos” que se encuentran fuera del Perú. Además, habría proporcionado los uniformes, las armas y otros elementos utilizados durante la ejecución del ataque.

El ministro precisó que este presunto coordinador también permanece detenido mientras continúan las diligencias policiales.

Ataque ocurrió durante la madrugada del domingo

El secuestro ocurrió aproximadamente a las 2:47 de la madrugada del domingo 30 de agosto, en la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín.

De acuerdo con la información proporcionada, los delincuentes llegaron en una camioneta blanca y utilizaron prendas similares a los uniformes de unidades especializadas de la Policía Nacional. Los sujetos simularon una intervención policial para interceptar el vehículo donde se encontraba Lara.

Los atacantes utilizaron armas de fuego contra los ocupantes. Cuatro personas murieron dentro de la camioneta: los agentes de seguridad Christopher Eduardo García Álvarez y Luis Alberto Rojas Ramos, quienes prestaban servicio de protección al comerciante, además de Farhad Andrea Monzón Lingán y Nadia Urtecho Rodríguez.

Policía investiga participación de “Los Pulpos”

La investigación policial también contempla una posible participación de la organización criminal “Los Pulpos”. El ministro de Defensa sostuvo que el presunto operador logístico detenido habría mantenido coordinación con integrantes de esta organización ubicados fuera del país.

Las diligencias buscan determinar el nivel de participación de cada uno de los detenidos y establecer la intervención de otras personas en el secuestro y el asesinato de las cuatro víctimas.

Las cámaras de seguridad forman parte de las pesquisas. Según la información proporcionada, las imágenes permitieron observar a algunos de los agresores y reconstruir parte de los desplazamientos efectuados durante el ataque.

La Policía estima que cerca de diez personas podrían haber participado en la operación y que se utilizaron varios vehículos. Las investigaciones continúan para identificar a los demás involucrados.

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