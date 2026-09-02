Perú recibirá una réplica del nuevo trofeo del Mundial de Comidas de Ibai Llanos: la sartén dorada cambiará a estatuilla de 4000 euros (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ibai Llanos presentó el nuevo trofeo del Mundial de Comidas y anunció que enviará un ejemplar a Perú, país que ganó la edición anterior del certamen gastronómico virtual. El anuncio llegó luego de las críticas que recibió el streamer español por la “sartén dorada”, el premio que entregó al ganador del Mundial de Desayunos y que generó reclamos públicos, en particular de la audiencia peruana.

El creador de contenido compartió el martes un video en sus redes sociales donde mostró el diseño de la nueva estatuilla, de bronce, valorizada en 4000 euros. La pieza incluye un globo terráqueo con un gorro de chef, utensilios de cocina y alimentos, con una inscripción que señala “Mundial de Comidas 2026”.

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El diseño del trofeo que reemplaza a la polémica sartén dorada

“Este es el nuevo trofeo para el país campeón del mundial de comidas”, afirmó Ibai Llanos al inicio del video, acompañado de un golpe de efecto y música. “Como veis, hemos querido mejorar el trofeo. Este es el diseño que hemos hecho nosotros mismos”, agregó el streamer sobre la pieza, que calificó como resultado de un trabajo propio de su equipo.

Descubre el nuevo y espectacular trofeo para el país ganador del Mundial de Comidas. Ibai Llanos revela el diseño de bronce, valorado en 4.000€, y anuncia una sorpresa para Perú, los campeones del Mundial de Desayunos. Video: Instagram Ibai Llanos

El creador de contenido reconoció el contraste con el premio de la edición anterior. “El año pasado, como sabéis, no le dimos mucha importancia. No sabíamos qué hacer, lo improvisamos”, sostuvo Llanos, en referencia a la sartén dorada que entregó a Perú tras su victoria en el Mundial de Desayunos con 12,8 millones de votos.

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“Este año nos habéis dicho que queréis un trofeo que sea muy guapo, que esté currado, que tenga cariño y la verdad es que creo que ha quedado algo espectacular”, añadió. Llanos aclaró que la imagen mostrada corresponde a un render digital y que la pieza física tendrá un acabado superior.

“Pensad que lo que habéis visto es simplemente el render. Esto, como digo, después se dará increíble. Ya os lo enseñaré cuando lo tenga aquí en persona”, indicó el streamer, quien prometió difundir el resultado final una vez que tenga el objeto en sus manos.

El mensaje directo a los peruanos y la promesa de una réplica del premio

El fragmento del video que generó mayor repercusión en Perú fue el mensaje que Llanos dirigió de forma explícita a la audiencia peruana. “Y peruanos, os lo mandaré también a vosotros. Como campeones del Mundial de Desayunos, os enviaré este mismo trofeo. No sé a quién y no sé cómo, pero pensaremos algo”, afirmó el streamer, en un gesto que buscó responder a los reclamos que había generado el trofeo anterior.

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El año pasado, la 'sartén de oro' generó mucha controversia en el Mundial de Desayunos. Este año, para el Mundial de Comidas, Ibai Llanos, el streaming español, ha pedido ideas para que el premio sea espectacular y realista. "¡Déjame tus ideas en los comentarios!", comentó en sus redes. Video: Instagram Ibai Llanos

El compromiso llega después de que Perú protagonizara reclamos públicos por la sartén dorada, entregada como único reconocimiento tangible tras la victoria del pan con chicharrón en la edición 2025 del torneo. Aquellas críticas habían llevado a Llanos a pedir sugerencias a sus seguidores sobre qué tipo de premio resultaría más adecuado para el ganador de la nueva edición.

El streamer también adelantó que evalúa sumar un componente adicional al galardón físico. “Estoy pensando qué hacer. Aparte de haber mejorado el trofeo, estoy dándole vueltas porque me gustaría visitar el país ganador, aunque es verdad que ya he visitado muchos países de Latinoamérica”, explicó Llanos.

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Ibai también detalló que aún no tiene definida la actividad específica que realizaría en el territorio del campeón. “Quiero hacer algo especial en el propio país, que todavía le estoy dando vueltas porque es difícil. Tengo varias opciones, pero quiero hacer la mejor”, sostuvo.

La invitación de un restaurante limeño y las reacciones del público peruano

El anuncio también despertó respuestas espontáneas desde Perú. El restaurante limeño El Chinito, reconocido por su pan con chicharrón, le dedicó un mensaje directo a Llanos en redes sociales: “¡Hola, @ibaillanos! Acá tu tío El Chinito desde Lima. Te mandamos un abrazo enorme, recuerda que aquí tienes familia. Cuando pises Perú, te llevaremos por los huariques más sabrosos del barrio... Y, por supuesto, te serviremos nuestro pan con chicharrón como manda la casa y tu chicha morada que tanto te gusta. ¡Esta es tu casa! Te esperamos!”, publicó el local.

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El creador de contenido Ibai Llanos presenta el nuevo trofeo de bronce del Mundial de Comidas, valorado en cuatro mil euros, a través de una publicación en redes sociales.

Entre los seguidores peruanos, varios comentarios celebraron el anuncio del nuevo trofeo. “Ese premio ya está en casa”, escribió un usuario, mientras otro apuntó: “Que lindo se verá ese trofeo aquí en Perú”. Un tercer comentario sumó una dosis de humor sobre las quejas previas: “Ahora sí van a apoyar sin chillar por el premio? ¡Vamos Perú!”.

Otros mensajes reforzaron la expectativa por una posible revalidación del título: “Ahora sí Perú tendrá un trofeo en condiciones”, “Ese trofeo se va para Perú” y “Perú es demasiado clave ya, vamos por el bicampeonato”. Uno de los comentarios propuso además una idea distinta para el premio, centrada en la proyección internacional del país ganador.

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“El premio debería ser que te conviertas en embajador gastronómico del país ganador por un año. Consiste en lo siguiente: organizas una feria gastronómica en tu ciudad en honor al país ganador. Y cualquier evento o actividad que hagas que tenga comida, por ejemplo la velada, tendrá de catering la comida del país ganador. Por ejemplo, si gana Perú quiero ver causas rellenas de pulpa de cangrejo en el catering de la velada, quiero ver una feria peruana organizada por ti en Madrid. Esa es la mejor forma de honrar a un país ganador”, planteó el usuario.

El camino de Perú hacia una posible revalidación del título

El anuncio del nuevo trofeo se produce en medio del desarrollo de los cuartos de final del Mundial de Comidas, instancia a la que Perú clasificó tras superar a Honduras en octavos de final con 2,9 millones de votos frente a 1,8 millones del rival centroamericano. El resultado convirtió al ceviche peruano en el plato más votado de esa ronda, dentro de un total de 25 millones de sufragios registrados en todas las plataformas del certamen.

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Ibai Llanos anuncia los resultados oficiales de los octavos de final del Mundial de Comidas. Descubre qué países avanzan a la siguiente ronda tras una votación masiva de 25 millones de personas. ¿Quién ganará entre Argentina, Perú, Colombia y los demás clasificados? Video: Instagram Ibai Llanos

“Los peruanos avanzan de ronda, quieren el bicampeonato con casi 3 millones de votos”, había señalado Llanos al confirmar ese resultado. Con la clasificación asegurada, Perú se mide ahora contra Guatemala en la siguiente fase del torneo, mientras el streamer español define los detalles finales sobre la entrega del nuevo trofeo y la eventual réplica que llegaría al país sudamericano en las próximas semanas.