Kelly Portalatino no querría hacerse cargo de los gastos tras atropellar a ciclista, según la madre del agraviado: “No ha asumido con nada”

Carmen Espinoza, madre del ciclista atropellado por la excongresista Kelly Portalatino, cuestionó que la exparlamentaria no asuma hasta el momento los gastos derivados del accidente. El agraviado permanece internado con una fisura en el coxis y su bicicleta eléctrica quedó dañada. La Fiscalía investiga a Portalatino por el presunto delito de lesiones culposas. Fuente: Canal N / X

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La madre del ciclista atropellado por Kelly Portalatino señaló que la excongresista no quiere asumir hasta ahora los gastos derivados del accidente, pese a que su hijo permanece internado y tiene una fisura en el coxis.

Según contó la madre en diálogo con Canal N, su hijo estaba detenido con su bicicleta eléctrica cuando el vehículo de Portalatino se acercó y lo atropelló. El hombre cayó de espaldas y quedó tendido en la vía. “La señora no quiere asumir hasta ahorita, no ha asumido con nada”, afirmó Espinoza durante la entrevista.

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El ciclista permanece internado debido a las lesiones que sufrió. Su madre señaló que los médicos le diagnosticaron una fisura en el coxis y le dieron descanso médico. Además, la bicicleta eléctrica quedó dañada. Mientras la familia busca cubrir los gastos de atención, la Fiscalía investiga a Portalatino por el presunto delito de lesiones culposas.

Madre del ciclista reclama que Portalatino no asuma los gastos

Carmen Espinoza contó que su hijo se encontraba detenido con su bicicleta cuando ocurrió el accidente. Según su relato, el vehículo conducido por Portalatino avanzó hacia él y terminó golpeándolo.

“Él estaba estacionado. La señora ha avanzado, se ha ido contra él y lo ha aventado de espaldas”, declaró la madre a Canal N. También afirmó que, después del impacto, el automóvil siguió avanzando antes de detenerse.

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Al ser consultada sobre si Portalatino se había comunicado con la familia, Espinoza explicó que la excongresista envió a un abogado. Según la madre, este les dijo que Portalatino quería llegar a un acuerdo para solucionar lo ocurrido.

Kelly Portalatino siendo trasladada a la Comisaría de Monserrat donde permanece detenida en flagrancia.

Sin embargo, Espinoza expresó sus dudas sobre cómo se resolverá el caso. Explicó que su hijo continúa internado, tiene que guardar reposo y tampoco puede trabajar. A ello se suma el daño que sufrió su bicicleta eléctrica.

Ciclista está internado y tiene una fisura en el coxis

El hombre se trasladaba en su bicicleta eléctrica para realizar unas compras cuando ocurrió el accidente. Su madre explicó que él es abogado, pero por ahora no puede trabajar debido a las lesiones que sufrió.

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De acuerdo con el diagnóstico que mencionó Espinoza, el ciclista tiene una fisura en el coxis. La mujer contó que permanece adolorido y nervioso después del atropello.

El automóvil blanco de la exministra Kelly Portalatino permanece en una calle tras registrarse un accidente de tránsito con un ciclista.

La madre señaló que esperaba que su hijo pudiera salir del hospital al día siguiente. Sin embargo, su alta depende de la evaluación de los médicos y de su evolución.

Espinoza también explicó que todavía no sabía cuánto dinero se había gastado en la atención médica. Según contó, recién realizaba los trámites para que los gastos puedan ser cubiertos por el SOAT del vehículo involucrado en el accidente.

Fiscalía investiga a Kelly Portalatino tras el accidente

Mientras la familia espera una solución, la Fiscalía realiza diligencias para determinar qué ocurrió. La Primera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María abrió una investigación preliminar contra Portalatino por el presunto delito de lesiones culposas.

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La excongresista Kelly Portalatino fue intervenida por la Policía Nacional tras impactar a un ciclista con su vehículo.

Entre las diligencias ordenadas se encuentra la revisión de las cámaras de seguridad de la zona. También se realizará el reconocimiento médico-legal del ciclista y se tomarán las declaraciones de los policías que atendieron el accidente.

Según el acta policial, los agentes encontraron al ciclista tendido en el pavimento cerca de la avenida Pacasmayo. El hombre señaló que había sido atropellado por un vehículo blanco conducido por Portalatino.

La excongresista declaró a la Policía que circulaba por el jirón Guillermo Dansey y que, al girar hacia la avenida Pacasmayo, sintió un roce en la parte delantera derecha de su vehículo. Luego bajó del automóvil y encontró al ciclista en el suelo. El dosaje etílico que se le practicó dio resultado negativo.

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Por ahora, la investigación continúa en manos de la Fiscalía. La familia del ciclista pide que se garantice su atención médica y que se resuelva también el daño ocasionado a su bicicleta.