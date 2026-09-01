Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026

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Universitario vs Comerciantes Unidos: día, hora y canal TV del duelo por fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 Los ‘cremas’ llegan como líderes de la tabla tras su triunfazo ante UTC, mientras que las ‘águilas cutervinas’ cayeron en el clásico cajamarquino en la última jornada. Conoce todos los detalles de este encuentro

Ricardo Gareca se dirige a Mano Menezes, entrenador designado para enmendar el camino de Perú: “Tiene que vivir su propia experiencia” El ‘Tigre’, que hace no mucho incursionó en una faceta diferente a la de entrenador, ha valorado la hoja de vida del nuevo DT de la ‘bicolor’ al tiempo que espera que durante su gestión se enfoque en la creatividad del futbolista

Christian Cueva respondió por tenso cruce con Yoshimar Yotún y advirtió tras victoria ante Sporting Cristal: “Sport Boys demuestra lo que es” ‘Aladino’ contó qué sucedió con ‘Yoshi’ y analizó las sensaciones que dejó el triunfo de la ‘misilera’ frente a los ‘rimenses’. Además, se refirió a la selección peruana