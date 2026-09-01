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Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026

‘Nacho’ está listo para dar inicio a su recorrido en el último Grand Slam, en el que quiere llegar lo más lejos posible. Su primer obstáculo será representado por un viejo conocido. Sigue las incidencias del enfrentamiento

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06:00 hsHoy

¡'Nachoa escena! Ignacio Buse se presenta en el estreno del US Open 2026 después de una coronación de ensueño en el ATP 250 Winston-Salem. Al frente tendrá como contrincante a Marcos Giron, quien pretende ser un fuerte obstáculo para la primera raqueta del Perú.

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Así llegan Ignacio Buse y Marcos Giron al debut del US Open 2026

Ignacio Buse llega al US Open tras conquistar el ATP 250 de Winston-Salem, donde obtuvo su segundo título de su carrera en el circuito de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

El peruano superó a Adam Walton, Daniel Altmaier, Juan Manuel Cerúndolo, Benjamin Bonzi y Arthur Fery, a quien derrotó en la final. El recorrido le permitió completar una campaña invicta y quedarse con el trofeo.

Ignacio Buse se coronó campeón del ATP 250 de Winston-Salem 2026 y se llevó cuantioso premio económico.
Ignacio Buse se coronó campeón del ATP 250 de Winston-Salem 2026 y se llevó cuantioso premio económico.

Con ese resultado, Buse se convirtió en el primer tenista peruano en ganar un título ATP sobre pista dura en más de dos décadas. Además, escaló hasta el puesto 30° del ranking mundial y afrontará el US Open con el impulso de su consagración en Winston-Salem.

En el mismo escenario, Marcos Giron fue eliminado en su primera presentación tras perder ante el indio Dhakshineswar Suresh.

El tenista peruano Ignacio Buse se corona campeón del ATP Challenger de Winston-Salem. Revive el emocionante momento de la premiación y su discurso de agradecimiento, con un mensaje especial para toda la afición peruana que lo alentó sin parar. - Disney
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A qué hora juega Ignacio Buse vs Marcos Giron por la primera ronda del US Open 2026

El enfrentamiento está pactado para que inicie a las 15:30 horas de Perú. A partir de esa franja horario, los admiradores del ‘Colo’ podrán seguir su desempeño en el primer lance del US Open, donde pretende llegar lejos a punta de fuerza y tenacidad.

Con respecto a otros países, el choque iniciará de la siguiente manera: 15:30 horas de Colombia y Ecuador, 16:30 horas de Bolivia y Miami; y 17:30 horas de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay.

Ignacio Buse debutará ante el estadounidense Marcos Giron en el US Open 2026.
Ignacio Buse debutará ante el estadounidense Marcos Giron en el US Open 2026.
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Dónde ver Ignacio Buse vs Marcos Giron por la primera ronda del US Open 2026

La presentación de Ignacio Buse en el US Open 2026, que marcará su debut en el Grand Slam, se dará en la cancha 17 del USTA Billie jean King National Tennis Center de Flushing Meadows de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos y será transmitido por ESPN y Disney+.

De igual modo, la website Infobae Perú informará a través de un didáctico minuto a minuto el debut de la primera raqueta nacional. Posteriormente, se desplegará una crónica puntual que abarcará el rendimiento del ‘Colo’. ¡No te lo pierdas!

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Ignacio Buse, actualidad impresionante

Ignacio Buse ha vuelto a posicionarse en lo más alto con lo mejor que sabe hacer: un tenis competitivo sostenido en su notable condición física. Antes de recalar en el US Open, se coronó campeón del ATP 250 Winston-Salem.

Con un fabuloso ejercicio de superioridad dejó a muy maltraer a Arthur Fery, quien nunca pudo sacar a relucir sus credenciales frente a un ‘Colo’ que se impuso con máxima contundencia, reflejado en un estruendoso 6-3 y 6-2.

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