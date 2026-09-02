Keiko Fujimori evita responder por apoyo al general Óscar Arriola: “Esa respuesta la traslado al ministro del Interior”

Gobierno de Fujimori prepara proyecto de ley para poder cesar al jefe de la PNP. (PNP)

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La permanencia del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, no está en discusión para la presidenta Keiko Fujimori, quien evitó responder ante la prensa respecto a la confianza que tiene a la gestión del alto mando de la Policía Nacional, quien es criticado por una “falta de resultados” en la lucha frente a la inseguridad ciudadana.

Al ser consultada sobre el general Arriola, Fujimori se mantuvo al margen de la discusión e hizo referencia a una norma -apoyada por congresistas de su partido en el periodo parlamentario 2021-2026- que mantiene al comandante general en su cargo por un periodo fijo de dos años.

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Aunque la mandataria indicó que “los funcionarios, sea quien sea, están siempre en evaluación”, afirmó que la respuesta sobre la confianza al general Arriola debería venir de parte del ministro del Interior, César Astudillo.

“La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tiene una norma que lo que hace es fortalecer la institucionalidad y nosotros somos respetuosos de cada una de las normas y somos respetuosos del estado de derecho. Pero también entendemos que los funcionarios, sea quien sea, están siempre en evaluación. Yo por eso, esa respuesta se la traslado al ministro del Interior, que es el que constantemente está viendo el desempeño de cada miembro de la Policía Nacional”, afirmó la mandataria en un intento de evadir una respuesta directa.

El ministro de Defensa destacó el operativo que permitió liberar al empresario secuestrado y detener a los presuntos responsables, pero evitó evaluar la gestión general del comandante de la PNP. Mindef

Fujimori vuelve a pedir celeridad por facultades legislativas

Como parte de su respuesta, la presidenta Fujimori reiteró una vez más la necesidad que tiene su gestión para que se apruebe la solicitud de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana.

Según la mandataria, que el Congreso apruebe este conjunto de medidas permitirá “fortalecer la inteligencia para obtener la información antes que sucedan los hechos”, además de declarar como “grupos hostiles” a las organizaciones criminales, tomar el control de penales, “fortalecer el sistema de administración de justicia”. Sobre este punto, Fujimori indicó que “se ha venido conversando ya con el Ministerio Público y con el Poder Judicial”.

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“Quiero también resaltar que hoy tenemos una Policía y unas Fuerzas Armadas más fortalecidas, que saben que tienen el respaldo del Gobierno. Hoy vemos a los muchachos poniendo su vida en riesgo y tenemos pues a ellos darle no solamente los implementos, el respaldo político, sino darle las herramientas que les permita a ellos enfrentar mejor a la criminalidad organizada”, afirmó.

Nuevo régimen laboral impulsaría la formalización, pero crearía trabajadores que recibirían menores sueldos, gratificaciones, vacaciones y más. - Crédito Presidencia

Ministro Astudillo afirmó que “todavía” no pedirá la renuncia de Óscar Arriola

Pese a que la presidenta Fujimori evitó responder sobre la confianza que tiene a la gestión de Óscar Arriola a cargo de la Policía Nacional, el ministro del Interior, César Astudillo, descartó el martes 1 de septiembre que su gestión respalde la continuidad del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, en medio de las críticas por el manejo del secuestro y asesinato de cuatro jóvenes ocurrido el 30 de agosto en Trujillo.

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En entrevista con Canal N, se le recordó a Astudillo que desde el Ministerio del Interior se planteó la posibilidad de enviar al Congreso unproyecto de ley para remover a Arriola de su cargo, algo que no está incluido en su pedido de facultades.

“Así como hay gente, obviamente políticos, y también ciudadanos que opinan al respecto, hay una ley que lo nombra por dos años, y esa ley ya en el mismo Congreso tiene varios pedidos para ponerle una causal más de cese. Mientras eso, no podemos distraernos hasta que se den las condiciones, porque tenemos que trabajar día a día”, declaró.

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Ante la pregunta de si su postura equivalía a un respaldo hacia Arriola, el ministro respondió: “No es un respaldo. Mira, todos estamos en evaluación, desde el ministro hasta el último suboficial de la policía, todos estamos en evaluación. Y eso lo dije desde el principio y no ha variado. Por ahí alguien me dijo: ‘usted lo respalda’. O sea, acá no se trata de respaldo, estamos con personal técnicamente calificado”.

El ministro del Interior, César Astudillo, declara junto al jefe de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, ante pantallas que muestran operaciones de rescate.

Al ser consultado sobre si se había discutido la posibilidad de pedirle larenuncia al comandante general Óscar Arriola, el ministro César Astudillo respondió que “todavía”.

“Estamos ahorita inmersos en un tema. Usted ha visto que ayer ha habido un delincuente abatido, y la dinámica de esto, créeme, no hay un solo día que pare. La dinámica violenta, claro, no es la que tienen en otros países, que es mucho más creciente, mucho más acelerada, pero la tenemos”, apuntó.

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