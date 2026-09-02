Incidente en Cusco: Rama de árbol cayó sobre una turista cerca de la Plaza Mayor

Cae árbol en Cusco

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Una turista nacional resultó herida luego de que una rama de un árbol de q’euña cayó en la plaza Regocijo, a media cuadra de la Plaza Mayor de Cusco. La mujer, de aproximadamente 50 años, recibió atención en el Hospital de Contingencia y fue dada de alta el mismo día tras descartarse fracturas.

El incidente ocurrió el martes 1 de septiembre, en un punto cercano al Palacio de la Municipalidad Provincial del Cusco. La comuna atribuyó el desprendimiento a los vientos propios de la temporada.

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caída de rama dejó herida a una visitante en plaza Regocijo| Foto: RPP Noticias/Difusion

La visitante fue auxiliada por serenos tras el desprendimiento de la rama

La afectada fue identificada con las iniciales D. C. R. y, de acuerdo con información difundida por la Municipalidad Provincial del Cusco, transitaba por la plaza cuando la rama se desprendió.

Una unidad de serenazgo la trasladó al Hospital de Contingencia para que reciba una evaluación. El personal médico determinó que la mujer no presentaba fracturas y que sus lesiones eran leves.

Agencia Andina informó que la turista es natural de Lima y se encontraba acompañada por su hija y su yerno. Mientras que un ciclista que cruzaba la plaza al momento de la caída no resultó herido.

Tras retirar la rama, la municipalidad indicó que la Gerencia de Gestión Ambiental continuará con los trabajos preventivos de poda para identificar y reducir riesgos en los árboles ubicados en espacios públicos.

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Turista sufrió lesiones leves tras desprendimiento de una rama en Cusco| Foto: Municipalidad Provincial de Cusco

El gerente de Desarrollo Económico y Servicios Municipales, Juvenal Cerceda Vásquez, afirmó que la comuna evaluará las ramas vulnerables por la seguridad de peatones y turistas que circulan por la zona.

La plaza Regocijo ya registró un hecho similar en enero de 2022, cuando cayó una rama de sauce.

Canales de ayuda

Ante vientos intensos, evite caminar o permanecer bajo árboles, postes, muros, letreros, cornisas y otras estructuras que puedan desprenderse. Si se encuentra en una plaza, parque o vía pública y advierte ramas quebradas, inclinadas o sostenidas de forma inestable, aléjese del área y no intente retirarlas por cuenta propia.

Si una rama o un árbol cae sobre una persona, no la mueva salvo que exista un peligro inmediato, como un incendio, cables eléctricos expuestos o riesgo de un nuevo desprendimiento. Solicite ayuda médica y siga las recomendaciones.

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Canales de ayuda

SAMU: Ante una emergencia médica, los ciudadanos pueden comunicarse de forma gratuita con el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) a través de la línea 106.

Bomberos: Para reportar incendios, accidentes, rescates, fugas de gas u otras situaciones de riesgo, se debe llamar a la central 116 del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Al realizar la alerta, es necesario indicar la ubicación precisa y una referencia cercana para facilitar la llegada de las unidades.

PNP: La Policía Nacional del Perú (PNP) atiende emergencias y denuncias mediante la línea 105, que funciona las 24 horas. El número puede utilizarse para alertar sobre delitos, actos que pongan en riesgo la seguridad o situaciones que requieran intervención policial inmediata.