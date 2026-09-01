Cinco presuntos implicados en secuestro y cuádruple asesinato permanecen en la sede de la Divincri. (Foto: PNP)

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Cinco jóvenes de entre 19 y 23 años permanecen detenidos en la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo, investigados por estar presuntamente involucrados en el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla y el asesinato de las cuatro personas que lo acompañaban.

El ministro de Defensa Rafael Belaunde anunció la liberación de Jenss Marty Lara Tantaquilla, vinculado a la compra y venta de mineral, y precisó que la víctima solo presentaba algunos rasguños. La Policía Nacional del Perú (PNP) no dio detalles sobre la negociación del caso ni confirmó si existió un pago a cambio de su vida, aunque existe información que vincularía a la liberación con un pago de hasta 3 millones de dólares para los secuestradores.

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Ante consultas formuladas por medios de comunicación, el comandante general de la PNP Óscar Arriola afirmó que se trató de una liberación y no de un rescate producto de una intervención policial. Durante sus declaraciones, Belaunde sostuvo que se brindará una explicación más adelante, pero evitó ampliar información porque “hay una operación en curso”.

Según RPP, en la ciudad de Trujillo se cuestiona la captura de los detenidos porque su contextura no sería la misma que la de los hombres que aparecen en videos de cámaras de vigilancia que captaron toda la secuencia que terminó en el secuestro y asesinato de las víctimas.

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La Policía estima que participaron unas diez personas y al menos tres vehículos en el secuestro del empresario Jens Marty Lara Tantaquilla; el jefe de la Región Policial La Libertad reveló que existían alertas sobre un secuestro de gran magnitud en Trujillo desde hacía tres meses. (Infobae)

Respecto a la información que indica que los criminales involucrados se vistieron de policías pertenecientes al Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO), la PNP respondió que existen comunicaciones vinculadas al caso y una confesión directa de participación por parte de uno de los criminales detenidos.

Ministro de Defensa confirmó la liberación

Durante la conferencia de prensa, el ministro de Defensa confirmó que Lara fue ubicado con vida y permanece junto a sus familiares. El funcionario atribuyó el resultado a la actuación de la Policía Nacional.

“Desde la mañana de ayer a este momento, tengo que informar que gracias a la actuación diligente y decidida y profesional de la Policía Nacional del Perú, que la víctima del secuestro se encuentra en este momento liberada y en compañía de sus familias, de sus seres queridos”, declaró.

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Una conferencia de prensa muestra a seis hombres, incluidos el Ministro de Defensa Rafael Belaunde y oficiales de la Policía Nacional del Perú, frente a una pantalla con insignias policiales y textos como "DCP - Secuestro" y "DCS - Homicidio", así como "LOS PULPOS". El Ministro Belaunde se dirige a los presentes. El evento es transmitido en vivo desde Trujillo y aborda la liberación del empresario Jenss Lara, previamente secuestrado, y las detenciones relacionadas con este caso y la banda criminal "Los Pulpos".

El ministro también informó sobre la detención de los cuatro presuntos autores materiales del secuestro. Según su declaración, entre ellos se encuentra el sujeto que habría disparado contra las cuatro personas que estaban junto a Lara al momento del ataque.

“Los cuatro ocupantes de esa camioneta se encuentran en custodia policial, detenidos, incluyendo al gatillero al que disparó contra las cuatro personas que en esa camioneta estaban en compañía de la víctima secuestrada”, señaló.

La investigación también permitió detener a un quinto sospechoso, señalado por el ministro de Defensa como el presunto operador logístico del secuestro.

Según explicó el funcionario, este individuo habría coordinado con integrantes de la organización criminal “Los Pulpos” que se encuentran fuera del Perú. Además, habría proporcionado los uniformes, las armas y otros elementos utilizados durante la ejecución del ataque.

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