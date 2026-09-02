Las 5 ausentes en la selección peruana de vóley para el Campeonato Sudamericano 2026

La selección peruana de vóley tendrá cinco ausencias para el Campeonato Sudamericano 2026.

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La selección peruana de vóley disputará la próxima semana el Campeonato Sudamericano 2026. De cara a ese torneo, el entrenador Antonio Rizola presentó la lista de 14 voleibolistas convocadas para representar a la ‘bicolor’.

Para definir la nómina, el técnico brasileño dejó fuera a cinco jugadoras, cuyos nombres detallaremos a continuación:

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Karla Ortiz

A diferencia de las otras cuatro voleibolistas que quedaron fuera de la convocatoria, Karla Ortiz anunció su retiro de la selección peruana de vóley. Tras varios años con la ‘bicolor’, entre ellos una participación en un Mundial, la experimentada atacante decidió dar un paso al costado para enfocarse en Universitario de Deportes.

“Es momento de emprender nuevos rumbos. Eso sí, jamás duden de mi amor por el Perú y por este deporte que me dio todo. Cierro este mensaje con el corazón lleno: ¡Arriba Perú y vamos por ese mundial, las amo!”, expresó la punta de 34 años en parte de su publicación en Instagram.

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Karla Ortiz se despidió de la selección peruana de vóley. Crédito: Captura Instagram.

Thaisa Mc Leod

Por su parte, Thaisa Mc Leod no fue incluida en la convocatoria de Antonio Rizola. Pese a ser la única opuesta natural de la selección peruana, la voleibolista no logró consolidar el rendimiento esperado en el proceso previo al torneo.

El técnico brasileño explicó los motivos de su decisión: “Debo reconocer el esfuerzo que ha venido realizando en estos dos últimos años por llegar al lugar que desea; sin embargo, la cercanía del torneo no garantiza que se pueda lograr ese objetivo en este momento”.

Mc Leod también se pronunció tras quedar fuera de la nómina. “Gracias, camiseta. Llevaré todo lo aprendido y todos los recuerdos. Arriba Perú siempre”, escribió en redes sociales.

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Thaisa Mc Leod compartió emotivo mensaje luego de quedar fuera de la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de vóley 2026.

Diana de la Peña

Diana de la Peña no disputará el Campeonato Sudamericano debido a una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo. Según informó la Federación, la lesión la mantendrá fuera de las canchas por al menos tres semanas.

Antonio Rizola lamentó la baja de la central peruana y destacó su evolución desde que asumió la dirección técnica de la selección. “Una fatalidad. Digo que es una fatalidad porque Diana, desde que llegué, tuvo una inversión de nuestra parte, una preparación específica. Ella fue la mejor central en la Copa América y viene creciendo en ese sentido. En el penúltimo partido contra Argentina hizo 14 puntos. O sea, Diana estaba en un gran momento de crecimiento”.

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El técnico brasileño lamentó la baja de la central de cara al Campeonato Sudamericano de vóley 2026. Créditos: Somos Vóley.

Ginna López

Ginna López tampoco estará disponible para el Campeonato Sudamericano. La central de Universidad San Martín sufrió una recaída de la lesión que ya le impidió disputar la Copa Sudamericana, por lo que dejó los entrenamientos de la selección peruana.

Anghela Barboza

Finalmente, Anghela Barboza estuvo cerca de ingresar a la convocatoria. La jugadora de Circolo Sportivo Italiano era una de las opciones para reemplazar a Diana de la Peña, pero Antonio Rizola optó por incluir a Saskya Silvano en la nómina.

Anghela Barboza no formará parte de la selección peruana de vóley en el Campeonato Sudamericano.

Las otras bajas de Perú

Las cinco voleibolistas mencionadas estuvieron en algún momento bajo las órdenes de Antonio Rizola, pero quedaron fuera del grupo por distintos motivos. También hay otras jugadoras que no estarán en la selección peruana de vóley por razones personales o porque no aceptaron la convocatoria, como Ysabella Sánchez, Esmeralda Sánchez, Flavia Montes, Ángela Leyva, Maricarmen Guerrero y Maguilaura Frías, entre otras.

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Las convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano de vóley

Yadhira Anchante (1, armadora)

Brenda Lobatón (4, punta)

Aixa Vigil (6, punta)

Lucía Magallanes (7, armadora)

Sandra Ostos (8, punta)

Mirian Patiño (10, líbero)

Kiara Montes (11, punta)

Claudia Palza (12, central)

Coraima Gómez (18, central)

Daniela Muñoz (19, punta)

Saskya Silvano (20, central)

Rachell Hidalgo (24, líbero)

Alondra Alarcón (25, punta)

Andrea Villegas (28, líbero)