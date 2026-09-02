La Marina de Guerra del Perú alerta por oleajes anómalos en el litoral hasta el domingo 6 de septiembre

La Dihidronav alertó que oleajes ligeros afectarán el litoral peruano desde el miércoles 2 hasta el domingo 6 de septiembre. (Andina)

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La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú (Dihidronav) alertó que oleajes ligeros se presentarán a lo largo del litoral peruano desde este miércoles 2 hasta el domingo 6 de septiembre. El fenómeno tendrá mayor incidencia en playas abiertas o semiabiertas que estén orientadas hacia el suroeste.

Las condiciones alcanzarán la franja costera desde Tumbes hasta Tacna, aunque el arribo del oleaje no será simultáneo en todas las zonas. La Marina de Guerra indicó que el incremento de las olas ya se registra este miércoles en sectores del litoral centro y sur, mientras que en el norte comenzará durante la mañana del jueves 3 de septiembre.

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El aviso comprende actividades portuarias, pesqueras, deportivas y recreativas. La entidad recomendó a la población costera respetar las medidas de seguridad que dispongan las Capitanías de Puerto durante los días en que permanezca el fenómeno.

El oleaje ligero tendrá mayor incidencia en playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste en la costa del Perú. (Andina)

Sectores del litoral

En el litoral sur, comprendido desde la zona ubicada al sur de San Juan de Marcona, en Ica, hasta Tacna, el oleaje proveniente del suroeste arribará desde la noche de este miércoles 2 de septiembre.

Para el litoral centro, que abarca el tramo al sur de Salaverry, en La Libertad, hasta San Juan de Marcona, se establecieron dos horarios. Entre el sur de Salaverry y Chancay, las condiciones comenzarán desde la noche de este miércoles. En cambio, desde el sur de Chancay hasta San Juan de Marcona, el incremento de las olas se presentará desde la tarde.

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En el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, la previsión indica que el oleaje ligero comenzará durante la mañana del jueves 3 de septiembre. De acuerdo con la información difundida, el impacto puede sentirse con mayor fuerza en los sectores de costa que estén expuestos hacia el suroeste.

La actual fase de luna llena también podría contribuir a un mayor nivel de marea en algunos puntos de la costa. La advertencia incluye las playas abiertas o semiabiertas, donde las condiciones del mar pueden variar durante el periodo señalado por la autoridad marítima.

Medidas de prevención en la costa

La Marina de Guerra del Perú exhortó a los gobiernos regionales y locales, a las Capitanías de Puerto y a las empresas vinculadas con la comunidad acuática a adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes, daños personales o afectaciones materiales.

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El llamado también está dirigido a quienes desarrollan labores o actividades en el mar y en las zonas cercanas al litoral. Las personas dedicadas a actividades portuarias, pesqueras, deportivas o de recreo deberán acatar las disposiciones de seguridad que emitan las autoridades.

Entre las recomendaciones figura asegurar las embarcaciones mientras persistan las condiciones de oleaje. Para las actividades recreativas, la indicación es evitar el ingreso al mar. En las viviendas ubicadas en áreas próximas a la costa, se aconseja mantener aseguradas las puertas y ventanas.

La entidad señaló que las acciones buscan salvaguardar la vida humana en las zonas que puedan estar bajo influencia de las olas. La población de las áreas costeras deberá permanecer atenta a las disposiciones que puedan emitir las autoridades hasta el domingo 6 de septiembre.

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Grandes olas impactan la infraestructura costera en San Andrés, Pisco, durante la suspensión de actividades marítimas por oleaje anómalo. (Captura Canal N)

Qué significa un oleaje ligero

La Dihidronav clasifica el estado del mar en la zona costera a partir de las alturas de las olas y de la energía que estas trasladan desde el océano abierto hacia la costa.

En condiciones normales, el mar presenta olas cercanas al promedio de altura que suele observarse. El oleaje anómalo, en cambio, se refiere al impacto de las olas o a la energía que se transfiere desde mar abierto hacia las zonas costeras.

Dentro de esa clasificación, el oleaje ligero supone que las olas pueden alcanzar alturas de hasta 50% por encima de sus características normales. El oleaje moderado puede llegar hasta el doble de las condiciones habituales.

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La escala también contempla el oleaje fuerte, con alturas de olas entre dos y tres veces superiores a las normales. El oleaje muy fuerte corresponde a olas que superan tres veces las características habituales del mar.

Para este episodio, la alerta difundida por la Dirección de Hidrografía y Navegación corresponde a oleajes ligeros. La vigencia del aviso se extiende hasta el domingo 6 de septiembre en todo el litoral peruano, con horarios diferenciados según cada zona costera.