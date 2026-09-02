Hermano de empresario minero critica la labor de la Policía en el rescate: “No saben hacer su trabajo”

La Policía estima que participaron unas diez personas y al menos tres vehículos en el secuestro del empresario Jens Marty Lara Tantaquilla; el jefe de la Región Policial La Libertad reveló que existían alertas sobre un secuestro de gran magnitud en Trujillo desde hacía tres meses. (Infobae)

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La liberación del empresario minero Jens Lara Tantaquilla por parte de sus secuestradores, presuntamente vinculados a la organización criminal ‘Los Pulpos’, fue producto de una gestión familiar y no de la intervención de la Policía, como lo indicó el padre de la víctima, quien aseguró que el rescate inicialmente era de 5 millones de dólares.

Por su parte, el hermano de Lara Tantaquilla, criticó la labor de la Policía Nacional del Perú y aseguró que su familia hizo lo necesario para que el empresario volviera a casa sin participación de la PNP y sin dar detalles adicionales. Esto luego del pago de 3 millones de dólares, según se informó en diversos medios de comunicación.

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“Hay cosas que simplemente no puedo decir y simple. Hay cosas que no se puede decir. Solo hicimos lo que teníamos que hacer porque la Policía no sabe hacer su trabajo. Simple, es eso. La Policía no sabe hacer su trabajo. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y punto. Lo tengo a mi hermano acá y ya está, se acabó”, indicó a RPP.

Al ser consultado por cuáles fueron las “gestiones que hicieron”, el hermano de Jens Lara indicó que “a ustedes no les compete eso. A nadie les compete. Se queda entre nosotros y punto. No sé qué organización, no sé qué hizo. Suponemos una cosa, suponemos otra cosa. Ahora desconfiamos de todos”.

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Eleuterio Lara aseguró que realizó las gestiones por sus propios medios y puso en duda el seguimiento de las cámaras de seguridad durante el secuestro

Empresario no reconoce a detenidos presentados como sus secuestradores

En una entrevista difundida este martes por el portal de investigación El Foco, el padre de Jens Lara Tantaquilla, Eleuterio Lara López, relató que su hijo permaneció amarrado, con los ojos vendados y sin ropa en un cañaveral, adonde había sido trasladado por sus captores.

Lara López aseguró que, tras observar a los detenidos presentados por las autoridades, su hijo descartó que fueran las personas que participaron en su secuestro y afirmó que no reconoce sus voces como las de quienes lo mantuvieron cautivo.

Explicó, no obstante, que su hijo no recuerda mayores detalles del ataque armado debido a que se encontraba en estado de ebriedad cuando ocurrieron los hechos.

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En la víspera, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, informó que los cuatro ocupantes de la camioneta utilizada en el rapto fueron detenidos y permanecen bajo custodia policial, incluido el tirador que ejecutó el cuádruple crimen.

Asimismo, Belaúnde indicó que la Policía Nacional (PNP) también detuvo al operador del secuestro, acusado de coordinar con la banda ‘Los Pulpos’ y de proporcionar las armas y los uniformes policiales que utilizaron los sospechosos.

Un operativo policial en Trujillo por un caso de secuestro genera controversia luego de que la estatura de los cinco detenidos no coincidiera con la de los delincuentes grabados en video. Familiares denuncian que se trata de una detención injusta y exigen una investigación exhaustiva.

Un operativo policial en Trujillo por un caso de secuestro genera controversia luego de que la estatura de los cinco detenidos no coincidiera con la de los delincuentes grabados en video. Familiares denuncian que se trata de una detención injusta y exigen una investigación exhaustiva.

Familiares de detenidos negaron que hayan participado en el secuestro

Los familiares de los cinco hombres detenidos por su presunta participación en el secuestro del empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla en Trujillo cuestionan la investigación policial porque sostienen que la contextura y la estatura de los arrestados no coinciden con los videos del ataque y denuncian una captura sin pruebas visibles ni procedimiento claro.

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La prima de uno de los detenidos, de 19 años, indicó a Panamericana que su familiar mide 1.50 y que en las grabaciones del secuestro se observa que los secuestradores incluyen a una persona “grande”, de “más de un 1.70”, una diferencia que la familia considera incompatible con la identificación policial.

“Mi primo es pequeño. El que sale en el video se ve que es una persona grande, medirá más de 1.70. Mi primo no llega ni al 1.50, es más pequeño que yo, incluso”, afirmó la prima de uno de los detenidos en el informe televisivo.

El grupo de familiares organizó una protesta en los exteriores de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), donde madres, hermanos y otros parientes exigieron la liberación de los arrestados con gritos de “¡Justicia para nuestros familiares!“. Según su versión, los sujetos fueron detenidos sin haber intervenido en la matanza y el secuestro.

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